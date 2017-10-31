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HTC U11 Plus şeffaf renk seçeneğiyle gelebilir

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC tarafından 2 Kasım'da tanıtacağı söylenen HTC U11 Plus'ın siyah, gümüş ve yarı şeffaf olarak sunulacağı iddia ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
1 yıl
4,2b
1
32
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız zaman içinde elektronik cihaz üreten birçok şirket, müşterilere cihazların içini görebilme seçeneği sunmanın hoş karşılanabileceğini düşünmüştü. 90'lı yılları anımsayan birçok kişi muhakak ki şeffaf Nintendo Game Boy'la dolaşan insanları hatırlayacaktır.
Ayrıca Bkz. "Samsung da Apple Genius Bar gibi servis merkezleri kuracak"
HTC'nin bu trendi canlandırmayı düşündüğü söyleniyor. Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass'ın yeni bir tweet'ine göre bu ihtimal dahilinde. Blass, şirketin HTC U11+ seçeneklerinden biri olarak yarı şeffaf kaplamaya sahip bir model sunabileceğini ortaya koymuş durumda. Blass, telefonun siyah, gümüş ve yarı şeffaf olarak sunulacağını iddia ediyor.

HTC U11 Plus, 2 Kasım'da tanıtılacak mı?

Öte yandan HTC'nin HTC U11+ modelini ne zaman duyuracağı belli değil. Şirketin şu anda 2 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı bir etkinlik var ancak Blass bu lansmanda U11 Plus'ın değil orta sınıf HTC U11 Life'ın tanıtılacağını söyledi. Sonrasında tweet'in silindiğini düşünürsek bu muhtemelen yanlış bir bilgiydi. Her ne olursa olsun birkaç gün içinde resmi detayların hepsini öğrenmemiz mümkün olacak.
https://twitter.com/evleaks/status/925111677426851843 Yorum Yaz
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mserifoglu 1 yıl en beğenilen
Kesinlikle yaratıcı bir deneme olur. Şahsen hoşuma gitti, umarım oem arka kapak üreticileri pil kapağı çıkabilen marka ve modeller içinde buna benzer arka kapak üretip satarlar. Mi5 telefonum için alıp kullanmak isterdim doğrusu.
Kesinlikle yaratıcı bir deneme olur. Şahsen hoşuma gitti, umarım oem arka kapak üreticileri pil kapağı çıkabilen marka ve modeller içinde buna benzer arka kapak...
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canguler917 1 yıl A.B.D(azimBora)
A.B.D(azimBora)
çok kötü olur sonuçta bir kaplama olmalı en basit insanın derisi olmasaydı şeffaf bir şekilde ne kadar iğrenç olurdu aklıma direkt buradan örnek vermek geldi.

-ne alaka?
-kel alaka!
A.B.D(azimBora)çok kötü olur sonuçta bir kaplama olmalı en basit insanın derisi olmasaydı şeffaf bir şekilde ne kadar iğrenç olurdu aklıma di...
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cemecem21 1 yıl
Kontorland kontrolcüler geldi nedense aklıma
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Tensi 1 yıl
Haticenin boya alacak parasi bile kalmamis anlasilan. :P
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hamza5806 1 yıl
İyi ses getirir reklam olsun çamurdan olsun htc'nin şuan çok reklama ihtiyacı var
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Hyponsoinage 1 yıl
yemin ederim bi tuhaf oldum görünce bu nedir ya
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akifs44 1 yıl
Hiç beğenmedim şahsen. Bir insan niye içini (batarya,film,lens,anten ) görmek ve sürekli o şekilde kullanmak ister anlamış değilim. Böyle saçmalıklarla uğraşacaklarına trende ayak uydurup paradan pay alabilsinler bence.
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KUM23 1 yıl
Bu şekilde satışı artırmayı düşünüyorsa bitmiş okeye dönüyor demektir..
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Cosster 1 yıl
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kadirirdem 1 yıl
Tamamen içinin görünmesi hoş olmaz,bence yarı saydam olması çok daha iyi olur.
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Fenomenon 1 yıl
gereksiz olmuş
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Xloud 1 yıl
Görseldekiyle alakası yok çok hafif transparanlık var sadece... U11 Lifeta iptal falan olmadı
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