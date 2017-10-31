HTC U11 Plus şeffaf renk seçeneğiyle gelebilir

Geride bıraktığımız zaman içinde elektronik cihaz üreten birçok şirket, müşterilere cihazların içini görebilme seçeneği sunmanın hoş karşılanabileceğini düşünmüştü. 90'lı yılları anımsayan birçok kişi muhakak ki şeffaf Nintendo Game Boy'la dolaşan insanları hatırlayacaktır.

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HTC'nin bu trendi canlandırmayı düşündüğü söyleniyor. Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass'ın yeni bir tweet'ine göre bu ihtimal dahilinde. Blass, şirketin HTC U11+ seçeneklerinden biri olarak yarı şeffaf kaplamaya sahip bir model sunabileceğini ortaya koymuş durumda. Blass, telefonun siyah, gümüş ve yarı şeffaf olarak sunulacağını iddia ediyor.

HTC U11 Plus, 2 Kasım'da tanıtılacak mı?

https://twitter.com/evleaks/status/925111677426851843

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Öte yandan HTC'nin HTC U11+ modeliniduyuracağı belli değil. Şirketin şu anda'da gerçekleştirmeyi planladığı bir etkinlik var ancak Blass bu lansmanda U11 Plus'ın değil orta sınıf'ın tanıtılacağını söyledi. Sonrasında tweet'in silindiğini düşünürsek bu muhtemelenbir bilgiydi. Her ne olursa olsun birkaç gün içinde resmi detayların hepsini öğrenmemiz mümkün olacak.