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HTC U11 için Android Pie güncellemesi yayınlandı

Tayvanlı teknoloji devi HTC yaklaşık iki ay önce U11, U11+ ve U12+ modelleri için Android Pie güncellemesini Mayıs ayında yayınlayacağını açıklamıştı. HTC U11 için nihayet bekleyiş sona erdi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC geçtiğimiz aylarda U11, U11+ ve U12+ modellerinin Mayıs ayından itibaren Android Pie güncellemesi almaya başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise bu telefonlardan HTC U11 için Android Pie güncellemesi yayınlandı.
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Güncelleme yaklaşık 1.36 GB boyutunda ve yükledikten sonra yazılım sürümünü 3.22.709.2'ye yükseltiyor. Şu an için sadece Tayvan’da yayınlanan güncellemenin yakında kademeli olarak diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Ancak bunun için kesin bir tarih verilmedi.

Android Pie birçok yeni özellik getiriyor

Android Pie güncellemesi, HTC U11 telefonlara Uyarlanabilir Pil, Uyarlanabilir Parlaklık, hareket navigasyonu, Dijital Denge, yeni erişilebilirlik menüsü, yeni ekran görüntüsü kısayolu, daha kolay ekran döndürme, ses iyileştirmeleri ve daha fazlasını getiriyor.
Bunun dışında sistem geliştirmeleri de içeren güncelleme Google Plus'ı da HTC'nin BlinkFeed uygulamasından çıkarıyor. HTC U11, 2017 yılında Android Nougat işletim sistemiyle piyasaya sürülmüştü. Akıllı telefon geçtiğimiz yıl ise Oreo güncellemesi aldı.

https://www.xda-developers.com/htc-u11-android-pie-taiwan/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
HTC U Ultra'ya vermeyecek olması gerçekten saçma. Telefon Android 7.0 ile çıktı 8.0 güncellemesini aldı ve üzerine ek 500 MB sürüm güncellemesi olmayan hata giderme(8.0 verirken kendi yaptıkları hatalar) güncellemesi aldı o kadar. Bari 8.1.0 verseydiniz. Harbiden ayıp. Normalde en az 2 tam sürüm alması gerekiyor telefonların. Android 8.1.0 verse tamam diyeceğim. Samsung'un orta segment telefonlarında bile 8.1.0 var. Sözde zamanın amiral gemisi 8.0 da kaldı.
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intel7mix 1 hf. DH Misafiri
Ana seri dışında cihazlarını alma yoksa güncelleme gelmiyor.
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intel7mix 1 hf.
S8 ailesinden sonra çıktı ama yeni güncelleme alıyor. HTC sonra neden satamiyor diyorlar. Pahalı cihaz satarsan ve geç güncelleme verirsen ne olmasını bekliyorlar ki... Sar değerleri cidden çok düşük HTC taktir ettiğim tek yer.
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intel7mix 1 hf.
Son güncellemesini verip emekliye ayırma vakti geldi diyorlar...
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SC0RPI0N 1 hf.
Her zaman olduğu gibi bende hala gözükmüyor çift sim kartlı olduğundan deltaya gitmem gerekecek !
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minur 1 hf.
Tam da U11 i bırakıp başka modele geçiş yapınca geldi:) güncelleme geldi iyi ama pek fark yok sanki
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