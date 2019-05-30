Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC geçtiğimiz aylarda U11, U11+ ve U12+ modellerinin Mayıs ayından itibaren Android Pie güncellemesi almaya başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise bu telefonlardan HTC U11 için Android Pie güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme yaklaşık 1.36 GB boyutunda ve yükledikten sonra yazılım sürümünü 3.22.709.2'ye yükseltiyor. Şu an için sadece Tayvan’da yayınlanan güncellemenin yakında kademeli olarak diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Ancak bunun için kesin bir tarih verilmedi.

Android Pie birçok yeni özellik getiriyor

Android Pie güncellemesi, HTC U11 telefonlara Uyarlanabilir Pil, Uyarlanabilir Parlaklık, hareket navigasyonu, Dijital Denge, yeni erişilebilirlik menüsü, yeni ekran görüntüsü kısayolu, daha kolay ekran döndürme, ses iyileştirmeleri ve daha fazlasını getiriyor.

Bunun dışında sistem geliştirmeleri de içeren güncelleme Google Plus'ı da HTC'nin BlinkFeed uygulamasından çıkarıyor. HTC U11, 2017 yılında Android Nougat işletim sistemiyle piyasaya sürülmüştü. Akıllı telefon geçtiğimiz yıl ise Oreo güncellemesi aldı.

https://www.xda-developers.com/htc-u11-android-pie-taiwan/