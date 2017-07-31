HTC U11, yazılım güncellemesiyle Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olacak

HTC U11 kullanıcıları yakında Bluetooth 5.0'ın avantajlarından yararlanabilecek. Federal İletişim Komisyonu (FCC) başvurusuna göre HTC, "Bluetooth 5.0'ı herhangi bir donanım değişikliği olmaksızın yazılımla etkinleştirmeyi" planlıyor.

HTC U11, Bluetooth 5.0 özellikli ilk akıllı telefonlardan biri olmasına rağmen, etkin olmadığı için kullanıcılar bu özellikten faydalanamıyordu. Yeni yazılım güncellemesiyle HTC U11'in halihazırda var olan Bluetooth 5.0 teknolojisi etkinleştirilecek.

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HTC U11'deki Bluetooth 5.0 aktif hale getirildikten sonra mesafe, aktarım hızı ve bant genişliği gibi özellikler daha gelişmiş hale gelecek. Pil ömrünün de daha düşük güç tüketimiyle daha uzun süreceğini belirtelim. Şu an itibariyle, HTC'nin ne zaman güncelleme yayınlayacağı belli değil. Ancak, Tayvanlı üretici tarafından gerekli adımlar atıldığından bunun çok uzun sürmemesi bekleniyor.

http://ausdroid.net/2017/07/31/htc-to-enable-bluetooth-5-0-on-the-u11-according-to-fcc-filing/amp/