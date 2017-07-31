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HTC U11, yazılım güncellemesiyle Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olacak

HTC U11 her ne kadar Bluetooth 5.0 özellikli ilk akıllı telefonlardan biri olsa da etkinleştirilmediği için kullanılamıyordu. Şirket bir yazılım güncellemesiyle bu durumu çözüyor.
1 yıl
3,2b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC U11 kullanıcıları yakında Bluetooth 5.0'ın avantajlarından yararlanabilecek. Federal İletişim Komisyonu (FCC) başvurusuna göre HTC, "Bluetooth 5.0'ı herhangi bir donanım değişikliği olmaksızın yazılımla etkinleştirmeyi" planlıyor.
HTC U11, Bluetooth 5.0 özellikli ilk akıllı telefonlardan biri olmasına rağmen, etkin olmadığı için kullanıcılar bu özellikten faydalanamıyordu. Yeni yazılım güncellemesiyle HTC U11'in halihazırda var olan Bluetooth 5.0 teknolojisi etkinleştirilecek.
Ayrıca Bkz. "Honolulu'da akıllı telefonlarına bakarak yürüyen yayalara ceza kesilecek"
HTC U11'deki Bluetooth 5.0 aktif hale getirildikten sonra mesafe, aktarım hızı ve bant genişliği gibi özellikler daha gelişmiş hale gelecek. Pil ömrünün de daha düşük güç tüketimiyle daha uzun süreceğini belirtelim. Şu an itibariyle, HTC'nin ne zaman güncelleme yayınlayacağı belli değil. Ancak, Tayvanlı üretici tarafından gerekli adımlar atıldığından bunun çok uzun sürmemesi bekleniyor.

http://ausdroid.net/2017/07/31/htc-to-enable-bluetooth-5-0-on-the-u11-according-to-fcc-filing/amp/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Yazılımla oluyorsa baştan neden verilmedi acaba?
-Bluetooth 5.0 ı verelim mi la?
-Yok hacı htc 12 ye saklayalım..
Bir kaç hafta sonra
-Ovv satışlar berbat. Daya 5.0 ı daya daya... Htc malının arkasında desinler..
Yazılımla oluyorsa baştan neden verilmedi acaba?-Bluetooth 5.0 ı verelim mi la?-Yok hacı htc 12 ye saklayalım..Bir kaç hafta sonra-Ovv sa...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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seglopsi 1 yıl
benzer bir olayı nokia n9'la ben yaşamıştım vakti zamanında. wifi'de n modu yazılım ile (resmi olmayan şekilde) aktif edilebiliyordu ve bariz hız artışı yaşanıyordu, indirme yapılırken. ona benziyor kıyısından köşesinden. ancak, madem vardı da böyle bir özellik neden koymadılar başında anlayabilmiş değilim.
benzer bir olayı nokia n9'la ben yaşamıştım vakti zamanında. wifi'de n modu yazılım ile (resmi olmayan şekilde) aktif edilebiliyordu ve bariz hız artışı yaşanı...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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crashris 1 yıl
gençler bol keseden sallamayın bluetooth 5 in yayılma tarihine bakın adamlar nasılsa yazılımla açarız diye çalışmasa dahi bluetooth 5 vermiş sonra yazılımla açıyor beğenmiyorsunuz. adam diyor ki bu telefonu 3 4 sene kullanırsınız demiş kısacası ama size iphone samsung şart!
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eeGoo 1 yıl
Her şey İyi güzelde adamlar fiyat politikası yüzünden kendi başlarını yiyecekler.Xiaomi, oneplus gibi markaların politikalarını biraz örnek alan kazanıyor.Kaç yıllık firmalar deneyim tecrübe ve politika üretmekte sorun yaşamamaları lazım ama aksine durum kötüleşiyor.Resmen tüketiciye ben bunu yaptım fiyatı bu keyfin bilir diyor.
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seglopsi 1 yıl
benzer bir olayı nokia n9'la ben yaşamıştım vakti zamanında. wifi'de n modu yazılım ile (resmi olmayan şekilde) aktif edilebiliyordu ve bariz hız artışı yaşanıyordu, indirme yapılırken. ona benziyor kıyısından köşesinden. ancak, madem vardı da böyle bir özellik neden koymadılar başında anlayabilmiş değilim.
1 Yanıt Yanıtla +5
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ctrl-alt-delete 1 yıl seglopsi
N9 aşktır <3
1 Yanıt Yanıtla +1
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Yazılımla oluyorsa baştan neden verilmedi acaba?
-Bluetooth 5.0 ı verelim mi la?
-Yok hacı htc 12 ye saklayalım..
Bir kaç hafta sonra
-Ovv satışlar berbat. Daya 5.0 ı daya daya... Htc malının arkasında desinler..
2 Yanıt Yanıtla +18
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karakaya_o 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
Yazılımla oluyorsa baştan neden verilmedi acaba?
-Bluetooth 5.0 ı verelim mi la?
-Yok hacı htc 12 ye saklayalım..
Bir kaç hafta sonra
-Ovv satışlar berbat. Daya 5.0 ı daya daya... Htc malının arkasında desinler..

Normalde yorumlarına pek katılmam ama bu sefer katılıyorum.
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kadirirdem 1 yıl mu5tafa
Mustafa haklısın kardeşim.
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dr20mouse 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

HTC???
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