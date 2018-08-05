HTC U12 Life'ın taslak çizimleri ortaya çıktı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin birkaç yıldır rakiplerine oranla geride kaldığını söylemek yanlış olmaz. Geçtiğimiz günlerde şirketin yeni akıllı telefonu HTC U12 Life ile ilgili detayları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise cihazın taslak çizimleri ortaya çıktı.

HTC U12 Life çentiksiz ekrana sahip olacak

HTC U12 Life'ın ön ve arka kısmını gösteren taslak çizimlerde cihazın dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamerası (16 MP + 5 MP) olduğunu görüyoruz. Ayrıca orta kısımda ise parmak izi okuyucu yerleştirilmiş ve altında ise bir çizgi var. Bu çizgi bize cihazın iki renk tonu ile gelebileceğine işaret ediyor.

Çizimlerde, Tayvanlı şirketin çentik modasına uymadığı görülürken, gelen haberler cihazın Qualcomm Snapdragon 636 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile geleceği yönünde. Ayrıca cihazın 6 inç FHD + (2160 x 1080 piksel) ekranı ve 3.600 mAh kapasiteye sahip pili olacak. HTC U12 Life'ın ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi ise henüz sızmış değil.

https://www.phonearena.com/news/HTC-U12-Life-sketches_id107435