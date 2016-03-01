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HTC Vive 10 Dakikada 15.000 Adet Sattı

HTC Vive'ın yüksek fiyatı çok konuşulsa da yetkililere göre cihaza olan ilgi oldukça yüksek seviyede. İlk dakikalarda verilen ön-siparişlerin sayısı da bunun kanıtı olarak gösteriliyor.
3 yıl
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8
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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HTC Vive 10 Dakikada 15.000 Adet Sattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 799 dolar (vergi hariç) Avrupa'da ise 899 Avro'dan önsiparişe açılan HTC Vive'ın fiyatı son dönemlerde sıkça eleştirildi. Oculus Rift'in 599 dolarlık fiyatına çok derken HTC bize sürpriz yaparak fiyat konusunda çıtayı fazlasıyla yükseltti.
HTC'nin sanal gerçeklikten sorumlu yetkilisi Shen Ye yaklaşık 10 dakika içinde 15.000 HTC Vive'ı önsipariş yoluyla sattıklarını açıkladı. Tabi ilk aşamada bu tarz yeni ürünlere bu kadar hızlı gösterilmesi normal diyebiliriz; önemli olan uzun vadede nasıl bir performans sergileyeceği.
Bu arada cihazın fiyatı bir yana oyunları sanal gerçeklik desteği ile çalıştırmak için de kaslı bir sisteme ihtiyaç duyacağız. Aşağıda HTC Vive için gereken sistem özelliklerine tekrar bakabilirsiniz.
Ekran Kartı: – NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon - R9 290
İşlemci: – Intel® i5-4590 / AMD FX 8350
RAM: – 4GB+
Video Çıkışı: – HDMI 1.4 veya DisplayPort 1.2
USB Port: – 1x USB 2.0 veya daha iyisi
İşletim sistemi: – Windows 7 SP1 veya yenisi

http://www.tweaktown.com/news/50762/htc-sold-over-15-000-vive-units-less-10-minutes/index.html Yorum Yaz
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cansev07 3 yıl en beğenilen
Ben bir sanal gerçeklik gözlüğü alacak olsam oculusa 600$ verip yarım saat bir saat sonra başım dönecek, midem bulanacaksa eğer, 200$ daha verip vive ı alırdım.
Ben bir sanal gerçeklik gözlüğü alacak olsam oculusa 600$ verip yarım saat bir saat sonra başım dönecek, midem bulanacaksa eğer, 200$ daha verip vive ı alırdım...
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DH Misafiri 3 yıl
Gerektiği gibi oldu. Hakkettiği değeri görürde gelişmeler sürerek bir an önce daha ucuzları çıkar.
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kadirirdem 3 yıl
vayyy ummadık taş baş yararmış demişler hadi bakalım...
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VulonViing 3 yıl
Şimdiden hızlıca sipariş etmek çok mantıksız. Piyasaya bir ton gözlük çıktı ve hangisi nasıl, ne derece performans veriyor bilemiyoruz. İleri ki dönemlerde hem hangi gözlük iyi performans veriyor öğrenmiş oluruz, hemde fiyatlarda da düşüş olur.
Şahsi fikrim bu gözlük işininde telefon pazarı gibi olacağı yönünde (amiral gemi, fiyat/performans, giriş seviyesi vb.).
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Ac1DBuRN 3 yıl
Bu tarz gözlüğe para vermeyi düşünen biri olarak, en azından 1-1.5 yıl daha bekleyip hem piyasanın hemde yazılımların oturmasını beklemek en mantıklısı diye düşünüyorum. Fiyat da rekabetle %25 düşer zaten...
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ssbrutality 3 yıl
cansev07
Ben bir sanal gerçeklik gözlüğü alacak olsam oculusa 600$ verip yarım saat bir saat sonra başım dönecek, midem bulanacaksa eğer, 200$ daha verip vive ı alırdım.

o Ne demek la Cansever :D
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Fenomenon 3 yıl
HTC de şaşırmıştır kesin
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bellair 3 yıl
Vive canına!
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cansev07 3 yıl en beğenilen
Ben bir sanal gerçeklik gözlüğü alacak olsam oculusa 600$ verip yarım saat bir saat sonra başım dönecek, midem bulanacaksa eğer, 200$ daha verip vive ı alırdım.
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