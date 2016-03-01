HTC Vive 10 Dakikada 15.000 Adet Sattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 799 dolar (vergi hariç) Avrupa'da ise 899 Avro'dan önsiparişe açılan HTC Vive'ın fiyatı son dönemlerde sıkça eleştirildi. Oculus Rift'in 599 dolarlık fiyatına çok derken HTC bize sürpriz yaparak fiyat konusunda çıtayı fazlasıyla yükseltti.

HTC'nin sanal gerçeklikten sorumlu yetkilisi Shen Ye yaklaşık 10 dakika içinde 15.000 HTC Vive'ı önsipariş yoluyla sattıklarını açıkladı. Tabi ilk aşamada bu tarz yeni ürünlere bu kadar hızlı gösterilmesi normal diyebiliriz; önemli olan uzun vadede nasıl bir performans sergileyeceği.

Bu arada cihazın fiyatı bir yana oyunları sanal gerçeklik desteği ile çalıştırmak için de kaslı bir sisteme ihtiyaç duyacağız. Aşağıda HTC Vive için gereken sistem özelliklerine tekrar bakabilirsiniz.

Ekran Kartı: – NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon - R9 290

İşlemci: – Intel® i5-4590 / AMD FX 8350

RAM: – 4GB+

Video Çıkışı: – HDMI 1.4 veya DisplayPort 1.2

USB Port: – 1x USB 2.0 veya daha iyisi

İşletim sistemi: – Windows 7 SP1 veya yenisi

http://www.tweaktown.com/news/50762/htc-sold-over-15-000-vive-units-less-10-minutes/index.html