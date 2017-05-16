“HTC Vive 2 için yenilik gerekiyor”

Sanal gerçeklik sektörünün en başarılı ürünü olarak gösterilen HTC Vive, birinci yılını geride bıraktı. Pek çok projede on binlerce satış rakamına ulaşan HTC Vive için halen yeni neslin ne zaman geleceği belli değil. Firma da bunu bazı beklentilere bağlamış durumda.

Yenilik şart

Geçen yıl piyasaya sürülen HTC Vive, tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı olması sayesinde yüksek yoğunluklu içeriklerin altından kolaylıkla kalkabilmişti. Pek çok önemli yenilik de sunan HTC Vive, aradan geçen süre zarfında önemli eklentilere sahip oldu.

Kablosuz kontrolcüler, oda takip sistemi, işletmelere yönelik çözümler farklı paketler içerisinde piyasaya sürüldü. Bununla birlikte teknoloji dünyasında ikinci versiyon için bir beklenti oluşmuş durumda. HTC ise acele etmiyor.

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HTC Vive direktörü Daniel O’Brien, ikinci nesil kaskın gelecek yıllarda piyasaya sürüleceğini belirtiyor ancak bunun için yenilikler yapılması şart. Özellikle ekran teknolojilerinde önemli geliştirmelerin olması gerekiyor. Hali hazırda 1080x1200 piksel çözünürlüğünde iki ekran kullanan kaskın çözünürlüğü bazı kesimlerce yetersiz bulunmuştu. Üst seviye bir tecrübe için 4K çözünürlüklere çıkılması tavsiye ediliyor.

HTC kaskının sektöre daha iyi entegre olmasına ağırlık verdiği ve kaynaklarını da buraya yönelttiği için donanım yükseltmeleri konusunda biraz çekimser kalıyor. Önümüzdeki yıl için de firmanın kablosuz bazı eklentiler ile içerik tecrübesini arttırma konusunda adım atacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte HTC Vive 2 modelini tam olarak ne zaman göreceğiz henüz belli değil.