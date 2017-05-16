Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

“HTC Vive 2 için yenilik gerekiyor”

Sanal gerçeklik sektöründe Vive kaskı ile başarılı işlere imza atan HTC, yeni nesil için acele etmiyor. Firma önce bazı konularda yeniliklerin ve ilerlemelerin olmasını bekleyecek.
2 yıl
2,5b
1
6
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sanal gerçeklik sektörünün en başarılı ürünü olarak gösterilen HTC Vive, birinci yılını geride bıraktı. Pek çok projede on binlerce satış rakamına ulaşan HTC Vive için halen yeni neslin ne zaman geleceği belli değil. Firma da bunu bazı beklentilere bağlamış durumda.

Yenilik şart

Geçen yıl piyasaya sürülen HTC Vive, tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı olması sayesinde yüksek yoğunluklu içeriklerin altından kolaylıkla kalkabilmişti. Pek çok önemli yenilik de sunan HTC Vive, aradan geçen süre zarfında önemli eklentilere sahip oldu.

Kablosuz kontrolcüler, oda takip sistemi, işletmelere yönelik çözümler farklı paketler içerisinde piyasaya sürüldü. Bununla birlikte teknoloji dünyasında ikinci versiyon için bir beklenti oluşmuş durumda. HTC ise acele etmiyor.

Ayrıca Bkz. "HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu"

HTC Vive direktörü Daniel O’Brien, ikinci nesil kaskın gelecek yıllarda piyasaya sürüleceğini belirtiyor ancak bunun için yenilikler yapılması şart. Özellikle ekran teknolojilerinde önemli geliştirmelerin olması gerekiyor. Hali hazırda 1080x1200 piksel çözünürlüğünde iki ekran kullanan kaskın çözünürlüğü bazı kesimlerce yetersiz bulunmuştu. Üst seviye bir tecrübe için 4K çözünürlüklere çıkılması tavsiye ediliyor.

HTC kaskının sektöre daha iyi entegre olmasına ağırlık verdiği ve kaynaklarını da buraya yönelttiği için donanım yükseltmeleri konusunda biraz çekimser kalıyor. Önümüzdeki yıl için de firmanın kablosuz bazı eklentiler ile içerik tecrübesini arttırma konusunda adım atacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte HTC Vive 2 modelini tam olarak ne zaman göreceğiz henüz belli değil. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/05/htc-head-says-innovation-required-bring-vive-2-market.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
triplepen 2 yıl
çözünürlük çok yetersiz.gözlük çok rahatsız. bunu kaldırıcak bilgisayarda gözlük de çok pahalı. Vr bir kaç yıla kadar kimsenin konuşmadığı bir teknoloji olacak. Belki 5 yıl sonra kablosuz, hafif, ekonomik belki sadece telefona ihtiyaç duyan bir versiyon ile tekrar sahalarda görebiliriz. Ama mevcut ürünler, fazla abartıldı. Hiç birşeye benzemeyen oyunlardan bahsetmiyorum bile. Vr gözlüğünü ilk taktığınız 1-2 saat sizi büyülüyor, sonra hiç bir önemi kalmıyor. siyah beyaz televizyonlardan renkliye geçmek gibi. Şimdi oturup siyah beyaz bir film izlemeye kalksanız belki bir kaç dakika yadırgarsınız ama sonrasında önemi kalmaz. Film iyiyse izlenir, kötüyse isterse 4k 3d dobly digital olsun. çöptür.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl triplepen
triplepen
çözünürlük çok yetersiz.gözlük çok rahatsız. bunu kaldırıcak bilgisayarda gözlük de çok pahalı. Vr bir kaç yıla kadar kimsenin konuşmadığı bir teknoloji olacak. Belki 5 yıl sonra kablosuz, hafif, ekonomik belki sadece telefona ihtiyaç duyan bir versiyon ile tekrar sahalarda görebiliriz. Ama mevcut ürünler, fazla abartıldı. Hiç birşeye benzemeyen oyunlardan bahsetmiyorum bile. Vr gözlüğünü ilk taktığınız 1-2 saat sizi büyülüyor, sonra hiç bir önemi kalmıyor. siyah beyaz televizyonlardan renkliye geçmek gibi. Şimdi oturup siyah beyaz bir film izlemeye kalksanız belki bir kaç dakika yadırgarsınız ama sonrasında önemi kalmaz. Film iyiyse izlenir, kötüyse isterse 4k 3d dobly digital olsun. çöptür.

Aynı 3D gibi anlık bir hevesten ibaret.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 2 yıl triplepen
Endüstri'deki uygulamalarını hiç hesaba katmamışsınız, Endüstri 4.0 altyapısına entegre sanal üretim için VR teknolojisi kullanılıyor ve gelecek holokrasi organizasyonlar ile sanal gerçeklik temelli operasyon yönetimi şeklinde olacak. VR Teknolojisini sadece film seyretmek için kullanmak veya bu bakış açısıyla yaklaşmak israftan başka bir şey değil bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl AMD vites yükseltiyor: Zen 2 işlemciler 2018'de, üstelik 7nm! 2 yıl HP’den daha gelişmiş yeni nesil A3 baskı portföyü 2 yıl AMD doğruladı: 16 çekirdekli Ryzen işlemciler geliyor 2 yıl Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana 2 yıl AMD açıkladı: Mobil Ryzen işlemciler geliyor, üstelik entegre Vega GPU ile! 2 yıl AMD yeni ekran kartı Radeon RX 560'ı tanıttı 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı 2 yıl Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi 2 yıl Yeni nesil Apple Watch'lar kan şekerini öçebilecek 2 yıl Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir 2 yıl Volvo, gelecek nesil araç içi sistemleri için Google ile ortaklık kurdu 2 yıl Disney'i hackleyen korsanlar ele geçirdikleri film için fidye istiyor 2 yıl Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler 2 yıl Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak 2 yıl Game of Thrones'un spin-off dizilerine bir yenisi daha eklendi 2 yıl Huawei'nin yeni Microsoft Surface katili hazır 2 yıl Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin! 2 yıl Elektrik kesintilerini bir saniyeye düşürecek çalışma 2 yıl HTC U11 amiral gemisi resmi olarak tanıtıldı 2 yıl Karayip Korsanları filmine özel Galaxy S8 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN “HTC Vive 2 için yenilik gerekiyor” Sonraki Facebook'tan canlı yayınlar için yeni önlemler 2 yıl Turkcell konuştu: Kota, AKN uygulaması, alt yapı, neden Bulgaristan gibi internet veremiyoruz? 2 yıl Booking.com'un itirazları sürüyor: Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi 2 yıl Toyota, gönüllülerle birlikte uçan otomobil üzerinde çalışıyor 2 yıl Karakol baskınları ve pusulara karşı ASELSAN çözümü: Atış Yeri Tespit Sistemi 2 yıl Yeni geliştirilen elektrikli go kart, 0-60 mph hızlanmasını 1,5 saniyede tamamlıyor 2 yıl Tesla'nın kurucusu yeni bir elektrikli otomobil şirketi kurdu 2 yıl ASELSAN arazide yüksek perfomans sağlayan Askeri Yürüyüş Asistanını tanıttı 2 yıl McAfee: WannaCry saldırısı yeni ve tehlikeli bir model yarattı 2 yıl Legend of Zelda mobile geliyor 2 yıl Gemilerde kaptanlara gerek kalmayacak: Otomom ve elektrikli yük gemileri 2 yıl Apple yapay zeka şirketi Lattice Data'yı satın aldı 2 yıl Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video 2 yıl Yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl İşte karşınızda HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11 2 yıl TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor 2 yıl MP3 formatına elveda 2 yıl Motorola bu yıl 9 uygun fiyatlı ve amiral gemisi telefon çıkaracak 2 yıl Bu uygulama grafik hesap makinelerinin sonunu getirebilir 2 yıl Bora Füzesi, Yunan ve Rus medyasında ses getirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim