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HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor

Sanal gerçeklik sektörünün önemli isimlerinden olan HTC, Vive ve Vive Pro kasklarını ülkemiz pazarında satışa sunduğunu gerçekleştirilen bir lansman ile duyurdu.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin sanal gerçeklik sektöründeki iki önemli silahı olan HTC Vive ve Vive Pro kaskları ülkemizde resmi kanal üzerinden satışa çıkıyor. Lansman Türkiye’nin ilk VR laboratuvarı VR First’ün bulunduğu Bahçeşehir Üniversitesi Galata Yerleşkesi’nde yapıldı.

HTC Vive özellikleri ve fiyatı

HTC’nin ilk kaskı olan Vive yaklaşık 3 yıldır piyasada. Kaskın 3.6 inçlik iki OLED ekranı toplamda 2160x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Dahili mikrofonlu kulaklık yanında kafa hareketlerini algılayan sensörler ve ön kamera yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "7 Mucize uzun metrajlı filmi HTC Vive için yayınlandı"

Vive paketinin içerisinde bir kez şarj edilince 6 saate varan sürelerle kullanılabilen kablosuz bağlantılı ve titreşimli geri bildirimli iki kontrolör ile iki tane tutturmalı baz istasyonu bulunuyor. HTC Vive 6499TL fiyat etiketine sahip.

HTC Vive Pro

Vive Pro modelinde ise ekran çözünürlüğü 2880x1600 piksel seviyesine çıkıyor. Etkileyici görüntü kalitesinin yanı sıra, Vive Pro'da ayrıca gerçeklik hissini ve ses deneyimini bir üst seviyeye çıkartan, eskiye göre daha da konforlu bir kullanım sağlayan başlık üzerine konumlanmış ve yerleşik amfiye sahip yüksek performanslı kulaklıklar da yer alıyor.

Kutu içerisinde kulaklık, iki kablosuz kontrolör ve daha geniş oda ölçeği kapasitesine sahip iki iyileştirilmiş SteamVR baz istasyonu bulunuyor. HTC Vive Pro Starter Kit 10.499 TL ve Vive Pro Fullkit ise 12.499 TL KDV dahil fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

 

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solayak27 2 hf. en beğenilen
Ne kadardan bes yüz bin liradan mi?
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tgezer 2 hf.
Şu Karman çorman sisteme kim bu paraları verecek merak ediyorum. Kurmak bir dert kullanmak bir dert.
Çıkalıı 3 yıl olmuş. Daha yeni satışa çıkıyor.
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eas722 2 hf.
500 dolarlık şeyi 1000 dolardan fazla fiyata satıyorlar. Arabada bile daha az fark var.
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solayak27 2 hf. en beğenilen
Ne kadardan bes yüz bin liradan mi?
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