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HTC Vive'ın Avrupa Fiyatı 900 Avro Olarak Açıklandı

Sanal gerçeklik gözlükleri ilk aşamada ülkemizdeki birçok oyuncu için hayal olacak gibi görünüyor. HTC Vive'ın Avrupa fiyatının daha yüksek olması yeni bir şok yarattı.
3 yıl
2,5b
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13
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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HTC ve Valve'ın ortak olarak geliştirdikleri sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive'ın Kuzey Amerika fiyatı 799 dolar olarak açıklanmıştı. Cihazın fiyatının bu kadar yüksek olması doğal olarak oyuncuların büyük tepkisini çekti. Şimdi ise Avrupalı oyuncular bir artçı şok daha yaşayacaklar diyebiliriz.

Yapılan resmi açıklamalarda HTC Vive'ın Avrupa bölgesindeki fiyatının 899 Avro olduğu belirtildi. Oculus Rift'in 599 dolarlık fiyatına kızarken HTC Vive'ın %50 daha pahalıya satılması gerçekten şok edici. Üstelik oyuncular Oculus yetkililerinin ilk açıklamalarında cihazı 400 dolara satmayı düşündüklerini söylemelerinin ardından kendilerini bu fiyata hazırlamışlardı.

HTC'nin açıklamalarında 900 Avro'luk fiyatın Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İsviçre'de geçerli olduğu vurgulandı. Muhtemelen HTC Vive'ı ülkemizde belirtilen ülkelere kıyasla daha pahalı bir fiyata satın alabileceğiz. Yani en az 3000 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor diyebiliriz.
Son olarak şunu da belirtelim. Kuzey Amerika'daki 799 dolarlık fiyata vergi dahil değil. ABD'de her eyalet farklı vergi uyguladığı için fiyatlar vergisiz açıklanıyor ve kasada ürünün fiyatına vergi de ekleniyor. 

http://www.tweaktown.com/news/50745/want-buy-htc-vive-international-pricing-revealed/index.html Yorum Yaz
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1ses1 3 yıl
içerik çok az.
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tarkolar 3 yıl
Htc fiyatı der giderim bu ne ya :) Tamam ben 3000 e kendimi hazırladım nasıl olsa alamayacağım diye de arkadaş türkiye de 1000#€ ya satsan 3250 tl 250 tl az para değil o arada :)
Onu bunu boşverek de çok güzel kask be
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cansev07 3 yıl
Benim anlamadığım, euro dolardan daha değerli bir para birimi 800$ dan daha düşük bi fiyatla gelmesi gerekirken ( 700€ gibi ) hadi 800€ dan gelsin oda olur da üstüne koyarak gelmesine anlam veremedim.
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kadirirdem 3 yıl
ondan sonra "Htc Zarar Açıkladı" böyle giderse battığını bile açıklar....
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siyahtemas 3 yıl
samsungda baktım da çözünürlük oldukça kötüydü...
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Umutcan 3 yıl
Birsürü farklı ürün çıktı piyasaya, umarım bunlar ortak bir api/sdk kullanıyordur geliştiriciler hepsi için ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmaz.
Mesela GTA6 %90 ihtimal yerel olarak bu gözlükleri destekleyecek. (Modlarla zaten tüm oyunlara uyarlanabiliyor, ama yerel destek ayrı)
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emre1393 3 yıl
çok pahalı be. 4 sene sonra ucuzlarsa alırız.
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tuilde 3 yıl
Borderlinx ile ön siparisimi verdim bekliyoruz
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wolf silver 3 yıl
Googlenin cardboardi 2 dolara aldım.. Hevesimi aldım yeter.. Çoğu kişide de böyle olacak. HTC bunu ülkemizde rahat bir şekilde 3000 tl ye satar.. Aylık maaşı 10.000 tl üzerinde olan arkadaşlar alabilir.
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simetrik 3 yıl
çinliler bunlarında çakmasını yaparlar
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aspirin_00 3 yıl
merak ediyorum bunu kullanırken bakalım kimin evi ilk soyulacak :D amerikada çıkar yakında gözlüğü taktı evi soyuldu :D
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Das Boot 3 yıl
Sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyatları buna takiben 3-4 nesil sonra çıkacak cihazlarda ancak düşecektir.
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sanal gerçeklik, HTC Vive ve
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