HTC Vive'ın Avrupa Fiyatı 900 Avro Olarak Açıklandı

HTC ve Valve'ın ortak olarak geliştirdikleri sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive'ın Kuzey Amerika fiyatı 799 dolar olarak açıklanmıştı. Cihazın fiyatının bu kadar yüksek olması doğal olarak oyuncuların büyük tepkisini çekti. Şimdi ise Avrupalı oyuncular bir artçı şok daha yaşayacaklar diyebiliriz.

HTC'nin açıklamalarında 900 Avro'luk fiyatın Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İsviçre'de geçerli olduğu vurgulandı. Muhtemelen HTC Vive'ı ülkemizde belirtilen ülkelere kıyasla daha pahalı bir fiyata satın alabileceğiz. Yani en az 3000 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor diyebiliriz.

Son olarak şunu da belirtelim. Kuzey Amerika'daki 799 dolarlık fiyata vergi dahil değil. ABD'de her eyalet farklı vergi uyguladığı için fiyatlar vergisiz açıklanıyor ve kasada ürünün fiyatına vergi de ekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/50745/want-buy-htc-vive-international-pricing-revealed/index.html

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Yapılan resmi açıklamalarda HTC Vive'ın Avrupa bölgesindeki fiyatının 899 Avro olduğu belirtildi. Oculus Rift'in 599 dolarlık fiyatına kızarken HTC Vive'ın %50 daha pahalıya satılması gerçekten şok edici. Üstelik oyuncular Oculus yetkililerinin ilk açıklamalarında cihazı 400 dolara satmayı düşündüklerini söylemelerinin ardından kendilerini bu fiyata hazırlamışlardı.