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HTC W8, Windows Phone dünyasının yeni amiral gemisi olabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC W8, Windows Phone dünyasının yeni amiral gemisi olabilir

Uzun süredir HTC'nin One ailesinin önemli özelliklerini aktaracağı bir Windows Phone cihazı üzerinde çalıştığı gündeme geliyor ve resmi olarak da firmanın bu yıl bir Windows Phone cihazı piyasaya süreceği açıklanmıştı. 

Evleaks tarafından sızdırılan son bilgiler One M8 modelinin benzer özelliklerle Windows Phone ekosistemine geçeceğini gösteriyor. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya şeklinde donanıma sahip olacağı düşnülen cihazın sonbahar döneminde piyasaya çıkacağı belirtilirken, BoomSound ve Duo Camera özelliklerinin de Windows Phone ekosistemine geleceği ifade ediliyor.

Windows Phone ekosisteminde Full HD çözünürlük uzun zamandır kullanılırken, Snapdragon 801 yongasetinin de bu yıl itibariyle amiral gemi modellerde yer alması bekleniyor. Ancak yazılım ve donanım konusunda Microsoft'un sınırlamaları nedeniyle WP cihazlarının birbirinden pek de farklı olmadığını görüyoruz. Nokia ise kamera ve kablosuz şarj gibi geliştirmelerle farklılaşıyor.

Ekosistemin genelde düşük maliyetli cihazlara ev sahipliği yaptığı dikkate alındığında HTC W8 modelinde yer alacak Duo Camera, BoomSound, metal kasa gibi özelliklerin fark yaratabileceği düşünülüyor. HTC ise henüz ekosisteme nasıl bir model sunacağı konusunda bilgi vermiş değil.  

http://evleaks.at/2014/06/01/htc-w8-coming-verizon-q3-running-windows-phone-8-1-based-a9-look-boomsound-duo-cameras-make-move-android-wp/ Yorum Yaz
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damn2u 4 yıl en beğenilen
Sırf bataryası için bile gidip Lumia 1520 alınır. HTC bu yanlış politikalarda neden ısrarcı oluyor anlamak mümkün değil.
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Elsa 4 yıl
Htc WP'nin eskilerinden onsuz olmaz
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Manchester United 4 yıl
Htc wp platformunda gayet başarılı ve güzel cihazlar çıkartıyor. Bu cihazdada başarılı olacağına inanıyorum.
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Roark 4 yıl
Yine bir ekrem haberi, yine bir "olabilir" başlığı...
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Innovative 4 yıl
Güzel haber bence
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salamander19 4 yıl
tüm firmalar el atmalı wp piyasasına. her geçen zamanda piyasa % si artan bir wp var.

pazar payında zirveyi görmüş olan android

ve her geçen gün piyasası düşen ios.

kullanandan kullanana değişir tabiki ama lumia serileri ile wp gayet iyi gidiyor.


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serdar.45 4 yıl
htc bu üst yöneticilerine kullanıyorlarsa aynısını istiyorum bu adamlar gerçekten kafaları hoş geziyorlar ortalıkta bu özellikler ve bu fiyatla konser biletinde tarkan konser başladığında ajdarla karışılaşmak gibi birşey :))
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kakarikikiri 4 yıl
nokia nın kendi uygulamaları var htc de olmayan, bu uygulamalar bazı kullanıcılar için fark yaratabilir diye düşünüyorm, yazılım ayağında nokia htc den birkaç adım daha önde gibi görünüyor. birde 1520 nin şarjı baya iyi gidiyor, 2 günü rahat görüyorum yoğun kullanımda. yine de htc nin tasarımlarına bayılmıyorda değilim.
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mares626 4 yıl
Nokia'nın karşısında çok fazla bir şey yapamaz
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The Times 4 yıl
1520'de bu telefonda yazandan daha iyi özellikler var. Hem HTC'nin fiyat politikası da ortada...
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Vinewood 4 yıl The Times
The Times
1520'de bu telefonda yazandan daha iyi özellikler var. Hem HTC'nin fiyat politikası da ortada...

OHA !! 1520 üzerinde s800 var kardeşim insaf be
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Elsa 4 yıl
Htc WP'nin eskilerinden onsuz olmaz
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