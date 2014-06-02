HTC W8, Windows Phone dünyasının yeni amiral gemisi olabilir





Uzun süredir HTC'nin One ailesinin önemli özelliklerini aktaracağı bir Windows Phone cihazı üzerinde çalıştığı gündeme geliyor ve resmi olarak da firmanın bu yıl bir Windows Phone cihazı piyasaya süreceği açıklanmıştı.





Evleaks tarafından sızdırılan son bilgiler One M8 modelinin benzer özelliklerle Windows Phone ekosistemine geçeceğini gösteriyor. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 2600mAh gücünde batarya şeklinde donanıma sahip olacağı düşnülen cihazın sonbahar döneminde piyasaya çıkacağı belirtilirken, BoomSound ve Duo Camera özelliklerinin de Windows Phone ekosistemine geleceği ifade ediliyor.





Windows Phone ekosisteminde Full HD çözünürlük uzun zamandır kullanılırken, Snapdragon 801 yongasetinin de bu yıl itibariyle amiral gemi modellerde yer alması bekleniyor. Ancak yazılım ve donanım konusunda Microsoft'un sınırlamaları nedeniyle WP cihazlarının birbirinden pek de farklı olmadığını görüyoruz. Nokia ise kamera ve kablosuz şarj gibi geliştirmelerle farklılaşıyor.





Ekosistemin genelde düşük maliyetli cihazlara ev sahipliği yaptığı dikkate alındığında HTC W8 modelinde yer alacak Duo Camera, BoomSound, metal kasa gibi özelliklerin fark yaratabileceği düşünülüyor. HTC ise henüz ekosisteme nasıl bir model sunacağı konusunda bilgi vermiş değil.

http://evleaks.at/2014/06/01/htc-w8-coming-verizon-q3-running-windows-phone-8-1-based-a9-look-boomsound-duo-cameras-make-move-android-wp/