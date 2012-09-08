HTC, Windows Phone 8 ile büyük oynamayı düşünüyor

Windows Phone 8 ekosistemine 3 yeni iddialı modelle katılması beklenen HTC'nin, Microsoft'un mobil işletim sistemi ile büyük oynamayı düşündüğü, pazarlama müdürü Jason Mackenzie tarafından ifade edildi.





Bir dönem ABD'de en çok telefon satan üretici olan ve gelirinin önemli bir kısmını Android cihazlardan elde eden HTC, son dönemlerde rakiplerinin gerisine düştü. Ancak Windows Phone 8 ekosisteminde yeni bir tasarım ve operatör desteği ile HTC, satışlarını artırmayı planlıyor.





Ekosistemde HTC'nin Nokia ve Samsung gibi iki önemli rakibi olacak. Ancak HTC Windows cihazları ikisine de kafa tutacak kadar iddialı.





Nokia geçen haftaki lansmanda herhangi bir operatör desteğine değinmezken, HTC şimdiden bazı operatörlerin işbirliği teklifleri ile karşılaşmaya başladı. Mackenzie, dünya çapında sağlam bir operatör desteğini arkalarına alacaklarını ve Windows Phone 8 ile büyük planları olduğunu belirtiyor.





Genelde Android üreticileri, tasarım anlamında Windows Phone cihazlarına Android cihazlardan daha az önem veriyor. HTC ise Windows cihazları için benzersiz bir endüstriyel tasarımla tüketicilerin karşısına çıkacak.





Android cihazlarından en büyük geliri elde eden HTC, WP8 ile birlikte daha dengeli bir portfolyo ortaya koyacak. Her iki platformun cihazlarının da aynı zamanda büyümesi planlanıyor.





One serisiyle çok olumlu yorumlar alan HTC'nin satışlarda aynı başarıyı gösterememesi ise Mackenzie tarafından geçici olarak yorumlanıyor. Cihazlarını ve markasını daha iyi tanıtarak HTC, bu sorunun da üstesinden gelecek.





Sosyal medya ve çevrimiçi reklam çözümleri kullanılarak harcanan her bir doların 5 dolar olarak geri dönmesi amaçlanıyor.