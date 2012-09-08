HTC, Windows Phone 8 ile büyük oynamayı düşünüyor

Haber Editörü
Windows Phone 8 ekosistemine 3 yeni iddialı modelle katılması beklenen HTC'nin, Microsoft'un mobil işletim sistemi ile büyük oynamayı düşündüğü, pazarlama müdürü Jason Mackenzie tarafından ifade edildi.
Bir dönem ABD'de en çok telefon satan üretici olan ve gelirinin önemli bir kısmını Android cihazlardan elde eden HTC, son dönemlerde rakiplerinin gerisine düştü. Ancak Windows Phone 8 ekosisteminde yeni bir tasarım ve operatör desteği ile HTC, satışlarını artırmayı planlıyor.
Ekosistemde HTC'nin Nokia ve Samsung gibi iki önemli rakibi olacak. Ancak HTC Windows cihazları ikisine de kafa tutacak kadar iddialı.
Nokia geçen haftaki lansmanda herhangi bir operatör desteğine değinmezken, HTC şimdiden bazı operatörlerin işbirliği teklifleri ile karşılaşmaya başladı. Mackenzie, dünya çapında sağlam bir operatör desteğini arkalarına alacaklarını ve Windows Phone 8 ile büyük planları olduğunu belirtiyor.
Genelde Android üreticileri, tasarım anlamında Windows Phone cihazlarına Android cihazlardan daha az önem veriyor. HTC ise Windows cihazları için benzersiz bir endüstriyel tasarımla tüketicilerin karşısına çıkacak.
Android cihazlarından en büyük geliri elde eden HTC, WP8 ile birlikte daha dengeli bir portfolyo ortaya koyacak. Her iki platformun cihazlarının da aynı zamanda büyümesi planlanıyor.
One serisiyle çok olumlu yorumlar alan HTC'nin satışlarda aynı başarıyı gösterememesi ise Mackenzie tarafından geçici olarak yorumlanıyor. Cihazlarını ve markasını daha iyi tanıtarak HTC, bu sorunun da üstesinden gelecek.
Sosyal medya ve çevrimiçi reklam çözümleri kullanılarak harcanan her bir doların 5 dolar olarak geri dönmesi amaçlanıyor.
http://www.reuters.com/article/2012/09/06/us-htc-microsoft-idUSBRE8851DZ20120906?feedType=RSS Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 .5 GHz quad-core Qualcomm Snapdragon S4 Pro,Adreno 320 GPU,1 GB Ram
4.7 “HD (1280 × 720) 720p Display SuperLCD 2, 8 MP Camera,Video 1080p,16/32 GB
MicroSd,NFC Bu sızın haberler arasında bide merceği f/2.0 yaparsa çok iyi olur.
O zaman Samsung altta kalmamak için hemen karşı atağa geçecektir.HTC Wp8 ilk Qualcomm Snapdragon S4 Pro yu kullanan firma olacak.Bundan sonra bu tip telefonlardaki devrim pixel sayısından çok optik zoom ve titreme engeleyici sensörler olacak.(Lumia 920)HTC ve Samsung da bu teknolojilerin peşinden gitse çok iyi olacak.
Lg ye gelecek olursak Lg Optimus G ile çıtayı 1 kademe daha yükseltecekler.Qualcomm Snapdragon S4 Pro dan çok kameralarına çok güveniyorlar.Ön tanıtımlarını seyrettim hiç bir konuda sınır yok u vurguluyorlar.Sony nin 13mp lik Cmos sensörüyle birlikte geliyor.Sony bu sensörü Samsunga vermedi.bakalım Lg bu avantajını iyi kullanabilecek mi?
Asıl sen hangi alemde yaşıyorsun ?
Abartmayalım,eleştirdiğin şeyi kendin yapmışsın, bahsettiğin 6600 2003te satışa çıkmış bir alet, Htc nin ilk androidli telefonu G1 2008 de tanıtıldı,daha öncesinde Htc WMobile cihazlar hazırlıyordu ve kökü oraya dayanıyor 2002 de ilk Windows tabanlı akıllı telefonu tanıtmış.Evet Htc köklü bir firma ama asıl geçmişi WM telefonlar ile...
Sana bazı konularda katılıyorum. Samsung'un üst seviye dışındaki cihazları herçekten bi halta yapamaz, yaramıyor. Samsung'un Androidden önceki telefonlarının üst seviyeleri de bi işe yaramıyordu.
Ama senin bahsettiğin N72 de çıktığı zaman orta yada alt seviye cihazı değili. Nokia N serisini telefondan çok fotoğraf makinesi olarak lanse ediyordu. Bırakda artık Samsung'un alt seviyelerinden iyi fotoğraf çeksin.
Konunun ana üreticisi HTC, çıktığı zamanın amiral gemisi 768 MB RAMi olan Dersire HD ye daha Android güncellemesi vermeyi beceremiyor. Değil Samsung ile aşık atmak LG yada Çinli fasülye üreticiler ile aşık atamıyor.
İyi bir Android telefon alacaksan ülkemizde malesef tek alternatif Samsung. Eleştirilecek çok ama çok yönü var fakat ne Galaxy S III ün nede Galaxy Note II nin bir rakibi var. Galaxy S III yada Galaxy Note gibi telefon düşünenlere zateb iPhone da alternatif olamıyor hap kadar ekranı ile. One X i niye alsın insanlar, Android 4.5 yada Android 5 güncellemesi alabilecekmi kocaman soru işareti.