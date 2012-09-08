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HTC, Windows Phone 8 ile büyük oynamayı düşünüyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 ekosistemine 3 yeni iddialı modelle katılması beklenen HTC'nin, Microsoft'un mobil işletim sistemi ile büyük oynamayı düşündüğü, pazarlama müdürü Jason Mackenzie tarafından ifade edildi.

Bir dönem ABD'de en çok telefon satan üretici olan ve gelirinin önemli bir kısmını Android cihazlardan elde eden HTC, son dönemlerde rakiplerinin gerisine düştü. Ancak Windows Phone 8 ekosisteminde yeni bir tasarım ve operatör desteği ile HTC, satışlarını artırmayı planlıyor.

Ekosistemde HTC'nin Nokia ve Samsung gibi iki önemli rakibi olacak. Ancak HTC Windows cihazları ikisine de kafa tutacak kadar iddialı.

Nokia geçen haftaki lansmanda herhangi bir operatör desteğine değinmezken, HTC şimdiden bazı operatörlerin işbirliği teklifleri ile karşılaşmaya başladı. Mackenzie, dünya çapında sağlam bir operatör desteğini arkalarına alacaklarını ve Windows Phone 8 ile büyük planları olduğunu belirtiyor.

Genelde Android üreticileri, tasarım anlamında Windows Phone cihazlarına Android cihazlardan daha az önem veriyor. HTC ise Windows cihazları için benzersiz bir endüstriyel tasarımla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Android cihazlarından en büyük geliri elde eden HTC, WP8 ile birlikte daha dengeli bir portfolyo ortaya koyacak. Her iki platformun cihazlarının da aynı zamanda büyümesi planlanıyor.

One serisiyle çok olumlu yorumlar alan HTC'nin satışlarda aynı başarıyı gösterememesi ise Mackenzie tarafından geçici olarak yorumlanıyor. Cihazlarını ve markasını daha iyi tanıtarak HTC, bu sorunun da üstesinden gelecek.

Sosyal medya ve çevrimiçi reklam çözümleri kullanılarak harcanan her bir doların 5 dolar olarak geri dönmesi amaçlanıyor.

http://www.reuters.com/article/2012/09/06/us-htc-microsoft-idUSBRE8851DZ20120906?feedType=RSS Yorum Yaz
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TeksasStyLe 6 yıl
Ulan google sen nelere kadirsin sen batakta olan samsungu al burda ergenlerin elinde telefon yap adam larda burada sallasin dursun
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BirkanBilen 6 yıl
Eğer Wp Zenith i bu şekilde çıkarırsa,
1 .5 GHz quad-core Qualcomm Snapdragon S4 Pro,Adreno 320 GPU,1 GB Ram
4.7 “HD (1280 × 720) 720p Display SuperLCD 2, 8 MP Camera,Video 1080p,16/32 GB
MicroSd,NFC Bu sızın haberler arasında bide merceği f/2.0 yaparsa çok iyi olur.
O zaman Samsung altta kalmamak için hemen karşı atağa geçecektir.HTC Wp8 ilk Qualcomm Snapdragon S4 Pro yu kullanan firma olacak.Bundan sonra bu tip telefonlardaki devrim pixel sayısından çok optik zoom ve titreme engeleyici sensörler olacak.(Lumia 920)HTC ve Samsung da bu teknolojilerin peşinden gitse çok iyi olacak.
Lg ye gelecek olursak Lg Optimus G ile çıtayı 1 kademe daha yükseltecekler.Qualcomm Snapdragon S4 Pro dan çok kameralarına çok güveniyorlar.Ön tanıtımlarını seyrettim hiç bir konuda sınır yok u vurguluyorlar.Sony nin 13mp lik Cmos sensörüyle birlikte geliyor.Sony bu sensörü Samsunga vermedi.bakalım Lg bu avantajını iyi kullanabilecek mi?
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oktayakgoz 6 yıl
ne oynayacaksa oynasalarda artık kurtulsak şu android kabızından
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gmdoctor 6 yıl
Sorun aslında telefonların pahalı olması filan değil Android ilk çıktığında pazarda sadece HTC vardı ve o arada parayı kırdıa.Sonra Samsung,LG,Sony,Huawei gibi güçlü markalar girdi pazara ve haliyle HTC'nin payı ciddi ölçüde azaldı ki bu arada Sensation serisi cidden SGS2'e rakip olamadı.Bununla birlikte bi düzüne WP7 cihazı çıkardılar piyasa ve hepsi ellerinde patladı.Hatta 1 alana 1 HD7 bedava gibi saçma sapan kampanyalar oldu.Ama artık biraz daha iyiler One serisiyle ki satılmadığına da katılmıyorum.One V satılmamıştır ama One S ve One X gibi sadece 2 telefonla sürekli düşen karlar bi anda yüzde 30-40 arttı.HTC artık bu pazarda anca bu kadar ya da bundan biraz daha fazla satar ama burda çok akıllı bi yol izlemesi lazım ilk önce yine milyon tane WP8 cihazı çıkarmaması lazım çünkü Nokia'nın orda Microsoftla işbirliği HTC'yi başarısız kılabilir yine.Samsung gibi 1 ya da 2 cihaz piyasaya sürüp pazara bakması lazım ki bu sıra sular dururken 4 çekirdekli Snapdragon S4 Prolu ve 5 inş FULL HD ekranlı telefon çıkarır işte o zaman piyasanın tozunu attırabilir çünkü o seviyede yenilikçi bi telefon yok şu anda Note2 bu cihazın yanına bile yaklaşamamış olur çünkü Note2 resmen SGS3ün büyük ve kalemli hali ...
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axesis 6 yıl
htc de olan bitenin farkında harika bir mobil yazılım geliyor .. windwos 8 phone .. ve bu yazılım yeni çıkacak windows 9 le senkonize çalışcağı gibi benzer kodlama ile çalışcak .. yani uygulamalar tıpkı windows a yazılıyor giib yazılabilcek buda bol uygulama kaliteli uygulama eşsiz güzelikte menüler getirecek ... tabi yılardır zevkle kulandığımız explorer media player msn messenger hotmail vsvs microsoft yazılımları güvenle kulanılabilecek .. daha ne olsun .. htc duyarsız kalamazdı bu duruma
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
Orqun06
mahmut294HTC androidli telefonlarda Samsungtan pahalı fiyat biçerse tabi söz sahibi olamaz sonra kendine böyle pazar arar. Daha 2 yıllık mazin var hemen havalara giriyorsun fahiş fiyatlarla (işletim sistemine para vermediğin) androidli telefon satmaya kalkıyorsun.
dostum sen hangi alemde yaşiyorsun?htc androidin ilk temsilcisi ve ilk androidli telefonu yapan firmadır.S60 6600 ile daha yeni çıkarken htc androidli telefonlar yapıyordu.

Asıl sen hangi alemde yaşıyorsun ?
Abartmayalım,eleştirdiğin şeyi kendin yapmışsın, bahsettiğin 6600 2003te satışa çıkmış bir alet, Htc nin ilk androidli telefonu G1 2008 de tanıtıldı,daha öncesinde Htc WMobile cihazlar hazırlıyordu ve kökü oraya dayanıyor 2002 de ilk Windows tabanlı akıllı telefonu tanıtmış.Evet Htc köklü bir firma ama asıl geçmişi WM telefonlar ile...
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Dark Shade 6 yıl
wp8 de firmalar pek farklılıklar yapamıyorlar.. yani tüm wp8 li cihazlar aynı olcak... wp8 li cihazlar arasındaki tek fark marka ve tasarımlar olcak.. bu durumda hangisi daha yüksek donanımlı ucuz cihaz satarsa o daha alınabilir olcak gibi geliyor bana...
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theyapici 6 yıl
ya bırak hocam sansasyonel başlıklarla olmaz bu büyük oynasa nokia oynar zaten htc anrdoide devam
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cevapveren62 6 yıl
Bu saatten sonra wp8 telefon alacaksam nokia dan şaşmam
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myhotyro 6 yıl
truvazotti
Ya ben bu samsung fanboy larini bir turlu anlamiyorum. Samsung modelleri disindaki tum cihazlari surekli kotuluyorlar her yerde. sanki samsungu satin almislar ya.. nedir bu sizin samsung disindaki firmalardan istediginiz bir turlu anlamiyorun. baskalari sizin gibi kaziklanmiyor diye mi gicik oluyorsunuz ne diyorsunuz heryerde. ben zaten samsungdan birazda sizin yuzunuzden sogudum. ama yukarida bir arkadasin da dedigi gibi samsung daha nokia yi taklit ederken htc apple sony gibi firmalar akilli telefon uretiyordu. ama siz zaten bunlari bilseniz bile bilmiyormus gibi davranirsiniz. ya da zaten bilmezsiniz. sanki akiili telefonlari samsung icat etti. Sizde samsungun sahibisiniz biraz baskalarina saygi duymayi baskalarinin fikirlerine de saygi duymayi ogrenmeniz lazim. Sizin saldirilariniz yuzunden bir cok kisi kullandiklari cihazlari sevselerde sevmeseler de sonuna kadar savunuyorlar. sizler biraz susun da onlarda cihazlarini adam gibi elestirebilsinler. ustelik sizde kendi cihazlarinizi elestirmeyi ogrenin. sanki dunyanin 8 harikalarini kullaniyorsunuz. bence de samsungun en ust seviye disinda urettigi hicbir telefon ise yaramaz. ama millet aliyor birde deli gibi ovuyo anlamiyorum. samsung sadece en ust segmentteki cihazlarinda kaliteli malzeme kullaniyor. digerlerinde ise 8. 10. Yil oncesinin teknolojisini kullanip millet enayi yerine koyuyor. Cihazlarin cogunda ne adam. gibi ekran ne de duzgun bir kamera var. inanin bu sene cikan bir cok samsung modeli ile cekilen resimler nokia nin n 72 si ile cekilenlerden kat be kat kotu. ustelik ekranlari da kotu. inanmayanlar ikinci el n72 bulabilirse denesin. ustelik o cihaz kac yil oncesinin cihazi.

Sana bazı konularda katılıyorum. Samsung'un üst seviye dışındaki cihazları herçekten bi halta yapamaz, yaramıyor. Samsung'un Androidden önceki telefonlarının üst seviyeleri de bi işe yaramıyordu.
Ama senin bahsettiğin N72 de çıktığı zaman orta yada alt seviye cihazı değili. Nokia N serisini telefondan çok fotoğraf makinesi olarak lanse ediyordu. Bırakda artık Samsung'un alt seviyelerinden iyi fotoğraf çeksin.
Konunun ana üreticisi HTC, çıktığı zamanın amiral gemisi 768 MB RAMi olan Dersire HD ye daha Android güncellemesi vermeyi beceremiyor. Değil Samsung ile aşık atmak LG yada Çinli fasülye üreticiler ile aşık atamıyor.
İyi bir Android telefon alacaksan ülkemizde malesef tek alternatif Samsung. Eleştirilecek çok ama çok yönü var fakat ne Galaxy S III ün nede Galaxy Note II nin bir rakibi var. Galaxy S III yada Galaxy Note gibi telefon düşünenlere zateb iPhone da alternatif olamıyor hap kadar ekranı ile. One X i niye alsın insanlar, Android 4.5 yada Android 5 güncellemesi alabilecekmi kocaman soru işareti.
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