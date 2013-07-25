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HTC Zara detaylanıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Zara detaylanıyor

Bir süre önce HTC'nin One Max adlı 5.9 inçlik Phablet sınıfındaki akıllı telefonu ile birlikte bir de HTC Zara adlı plastik kasaya sahip bir model tanıtacağı gündeme gelmişti. Kod adı itibariyle Windows Phone cihazı olduğu sanılan HTC Zara ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar daha farklı bir konfigürasyona işaret ediyor.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre HTC Zara bir Android akıllı telefonu olacak ve HTC One serisi ile Desire ailesi arasına konumlanacak. ABD'de ilk olarak Sprint operatörü ile satışa sunulacak olan model sonrasında ise çift SIM kartlı opsiyonları ile birlikte uluslararası pazara çıkacak.

HTC Zara modelinde plastik bir kasaya yer verilmesi bekleniyor. 4.5 inçlik ekranda 960x540 piksel çözünürlük bulunurken, işlemci ise çift çekirdekli 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400. 

Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Ultra Pixel arka kamera, 1.6MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklerin olduğu tahmin ediliyor. Modelin Eylül ayındaki tanıtımı ile birlikte yıl sonuna kadar ülke pazarlarına gönderileceği belirtiliyor. 

http://www.androidguys.com/2013/07/24/htc-zara-details-rumored-to-include-dual-core-1-4ghz-cpu/ Yorum Yaz
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bbuzol 5 yıl en beğenilen
Yanık sesli telefon,HTC Zara :)
1 Yanıt Yanıtla +28
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
HTC ibo
1 Yanıt Yanıtla +15
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digimon52 5 yıl
Bir an HTC zararda diye okudum :D
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suleyman5000 5 yıl
zorlama olacak ama htc ibo
htc mini ibo =htc küçük ibo
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iboocum 5 yıl
IhtiyarDelikanli
HTC ibo

muahahuahuaa
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Leskodjer 5 yıl
Bu niye plastik
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TeufeL-07 5 yıl
Uyku semesi , ramazanında etkisiyle başlığı birtek benmi "htc zarar ediyor" diye okudum :D
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digimon52 5 yıl
Bir an HTC zararda diye okudum :D
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HTC Specialist 5 yıl
O nasıl bir resim? HTC ile uzaktan alakası bile yok.
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Be All My Sins Remembered 5 yıl HTC Specialist
HTC Specialist
O nasıl bir resim? HTC ile uzaktan alakası bile yok.

One ın sadece ekranını koymuşlar.
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makaramasuko 5 yıl
bbuzol

Yanık sesli telefon,HTC Zara :)



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ozankardes 5 yıl
Anasayfaya şöyle bir baktımda donanımhaber değilde mobilhaber olmuş site
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Prometheus # 5 yıl
bütün markalar aynı özellikteki configleri çıkartıp duruyorlar çöpp almayın sakın
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casperfriendly 5 yıl
çöp.....ama kesin çöp
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Moofy 5 yıl
Başka isim mi bulamadınız
?
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talerk 5 yıl
En iyi giyinen marka htc zara
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