HTC Zara detaylanıyor





Bir süre önce HTC'nin One Max adlı 5.9 inçlik Phablet sınıfındaki akıllı telefonu ile birlikte bir de HTC Zara adlı plastik kasaya sahip bir model tanıtacağı gündeme gelmişti. Kod adı itibariyle Windows Phone cihazı olduğu sanılan HTC Zara ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar daha farklı bir konfigürasyona işaret ediyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre HTC Zara bir Android akıllı telefonu olacak ve HTC One serisi ile Desire ailesi arasına konumlanacak. ABD'de ilk olarak Sprint operatörü ile satışa sunulacak olan model sonrasında ise çift SIM kartlı opsiyonları ile birlikte uluslararası pazara çıkacak.





HTC Zara modelinde plastik bir kasaya yer verilmesi bekleniyor. 4.5 inçlik ekranda 960x540 piksel çözünürlük bulunurken, işlemci ise çift çekirdekli 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400.





Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Ultra Pixel arka kamera, 1.6MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklerin olduğu tahmin ediliyor. Modelin Eylül ayındaki tanıtımı ile birlikte yıl sonuna kadar ülke pazarlarına gönderileceği belirtiliyor.

http://www.androidguys.com/2013/07/24/htc-zara-details-rumored-to-include-dual-core-1-4ghz-cpu/