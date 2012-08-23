HTC akıllı telefon fiyatlarında önemli bir indirime gitmeyi planlıyor





Geçen yıldan beri süren büyük pazar payı kayıpları, HTC'ye radikal kararlar aldırmaya devam ediyor. Brezilya ve Güney Kore'den resmen çekilen ve Kuzey Karolina'daki ar-ge tesisini kapatmaya karar veren üretici, One serisinin başarısızlığı üzerine fiyatlandırmada da önemli bir değişikliğe gidebilir.

MyDrivers sitesinin tedarik zincirinden kaynakları, Tayvanlı şirketin hem eski hem de yakında piyasaya sürülecek Android ve Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlarında indirim yapacağıni bildirdi. Bununla birlikte Beats Electronics'in %25'lik hissesini kuruculara geri satan üretici, memnun olmadığı yatırımıyla alakalı daha sıkı önlemler alabilir. Beats donanım ürünlerinden vazgeçilmesinin ardından şimdi de Beats ses teknolojisinin artık kullanılmayacağı iddia ediliyor.

Mobil sektörde Beats teknolojisini kullanabilen tek üretici olan HTC, bunun karşılığında her cihaz başı lisans ücreti ödüyor. Ekstra masraflardan kurtulmak isteyen uzak doğunun gözden düşen ismi, marka değerini tekrar kazanmak için ekonomik anlamda değişiklikler yapacak. Böylece kaybettiği pazar payını geri kazanmayı, kâra geçmeyi ve Samsung gibi güçlü teknoloji devlerine karşısında rekabet edebilmeyi umuyor.

Yılın ikinci çeyreğinde Samsung, Apple, LG gibi üreticiler amiral gemilerini satışa sürmemişken One X ve One S'i tüketiciyle buluşturmuş. Yine de istenilen düzeyde ilgiyle karşılaşamamıştı. Üçüncü çeyreğin son ayına doğru ilerlerken, Apple, Samsung , Huawei, ZTE, LG ve hatta Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefonlarıyla mücadele etmekte büyük zorluk çekecek olan HTC'nin çareyi telefon-tablet melezi Full HD çözünürlüklü ve APQ8064 dört çekirdekli çipsete sahip bir cihaz piyasaya sürmekte bulduğu söyleniyor. Kısa süre içerisinde bununla ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

HTC'nin kötü gidişatına dur diyememesi halinde birkaç yıla kadar bu ismin mobil sektörden silindiğine şahitlik edebiliriz. Firmanın planları arasında Facebook ile işbirliğine gitmenin de yer aldığı aktarılmıştı. Umarız alınan önlemler etkili olur ve eşsiz kalitesiyle HTC yarışta kalmaya devam eder.

http://news.mydrivers.com/1/238/238621.htm#ystfuv