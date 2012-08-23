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HTC akıllı telefon fiyatlarında önemli bir indirime gitmeyi planlıyor

6 yıl
6,8b
1
71
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen yıldan beri süren büyük pazar payı kayıpları, HTC'ye radikal kararlar aldırmaya devam ediyor. Brezilya ve Güney Kore'den resmen çekilen ve Kuzey Karolina'daki ar-ge tesisini kapatmaya karar veren üretici, One serisinin başarısızlığı üzerine fiyatlandırmada da önemli bir değişikliğe gidebilir.
MyDrivers sitesinin tedarik zincirinden kaynakları, Tayvanlı şirketin hem eski hem de yakında piyasaya sürülecek Android ve Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlarında indirim yapacağıni bildirdi. Bununla birlikte Beats Electronics'in %25'lik hissesini kuruculara geri satan üretici, memnun olmadığı yatırımıyla alakalı daha sıkı önlemler alabilir. Beats donanım ürünlerinden vazgeçilmesinin ardından şimdi de Beats ses teknolojisinin artık kullanılmayacağı iddia ediliyor.
Mobil sektörde Beats teknolojisini kullanabilen tek üretici olan HTC, bunun karşılığında her cihaz başı lisans ücreti ödüyor. Ekstra masraflardan kurtulmak isteyen uzak doğunun gözden düşen ismi, marka değerini tekrar kazanmak için ekonomik anlamda değişiklikler yapacak. Böylece kaybettiği pazar payını geri kazanmayı, kâra geçmeyi ve Samsung gibi güçlü teknoloji devlerine karşısında rekabet edebilmeyi umuyor.
Yılın ikinci çeyreğinde Samsung, Apple, LG gibi üreticiler amiral gemilerini satışa sürmemişken One X ve One S'i tüketiciyle buluşturmuş. Yine de istenilen düzeyde ilgiyle karşılaşamamıştı. Üçüncü çeyreğin son ayına doğru ilerlerken, Apple, Samsung , Huawei, ZTE, LG ve hatta Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefonlarıyla mücadele etmekte büyük zorluk çekecek olan HTC'nin çareyi telefon-tablet melezi Full HD çözünürlüklü ve APQ8064 dört çekirdekli çipsete sahip bir cihaz piyasaya sürmekte bulduğu söyleniyor. Kısa süre içerisinde bununla ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
HTC'nin kötü gidişatına dur diyememesi halinde birkaç yıla kadar bu ismin mobil sektörden silindiğine şahitlik edebiliriz. Firmanın planları arasında Facebook ile işbirliğine gitmenin de yer aldığı aktarılmıştı. Umarız alınan önlemler etkili olur ve eşsiz kalitesiyle HTC yarışta kalmaya devam eder. 

http://news.mydrivers.com/1/238/238621.htm#ystfuv Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
Lee-on!
Yuh bu nasıl haber anlamadım. Koca HTCyi silmişsiniz resmen 5dkda... Ezik bir firma gibi gösterilmiş sanki biraz.

HTC'nin son dönemlerde nasıl bir ekonomik kriz içerisinde olduğundan haberiniz yok sanırım.
Lee-on!Yuh bu nasıl haber anlamadım. Koca HTCyi silmişsiniz resmen 5dkda... Ezik bir firma gibi gösterilmiş sanki biraz.HTC'nin son ...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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SensatiOX 6 yıl
Hak yolunu buluyor.Sensation u mu rezil ettiler 2. eli para etmiyor.
2011 yılında çıkardıkları üst seviye telefonları söylesem her 3-4 ayda bir telefon çıkarmış oluyor global pazara.
1 yılda 1 tane üst seviye telefon çıkar.Orta ve alt segment cihaz istediğin kadar çıkar. HTC bunu anlayamadı.
Mesut çevik ' in dediği gibi HTC otomasyona bağlamış çat çat model üretiyor.
Bu olumsuzluklara rağmen ben yeni bir telefon düşünürsem yine HTC alırım o ayrı :)
Hak yolunu buluyor.Sensation u mu rezil ettiler 2. eli para etmiyor.2011 yılında çıkardıkları üst seviye telefonları söylesem her 3-4 ayda bir telefon çıkar...
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mert1907 6 yıl
Bu haberi okuyunca Nokia'nın ne kadar büyük bir şirket olduğunu anladım. Adamlara kaç aydır batıyor diyoruz istese HTC'yi satın alır.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Neden batsinki lg den samsungdan kotu degil telefonlari
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A.B.D(azimBora) 6 yıl
batmaz kolay kolay
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Gs tekno 6 yıl
Htc de bence reklam sikintisi var.one x piyasadaki tum tellerden ustun bi cihaz.
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the_derek 6 yıl Gs tekno
farukgums

Htc de bence reklam sikintisi var.one x piyasadaki tum tellerden ustun bi cihaz.


Güzel tasarımlı cihazlarda reklama yoğunlaşsalar satış ciddi artar.
Örnek; iph. 4 veya sam. s2 - s3 alan kesim büyük tüketici dilimi diye tabir edilen kamerası iyi - çalışması stabil - tasarımı şık olsun diyen kesim. Eğer elinizde htc sensation xl ile bu kesime odaklanırsanız kesinlikle iph. ve samsung 'a yönelen bu kesimden bazılarını kendi lehinize çekersiniz. Keşke htc, sensation xl gibi tasarımda yeni modeller çıkarmaya devam etse.
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fkfk 6 yıl
one serisi alayım dedim, batarya sabit, hafiza sabit. olacak iş degil. telefon bozulsa icindekiler gidecek. illa birseyi eksik olacak ya. derhal sabit hafiza ve pilden vazgecmeliler. samsunga mecbur birakmasinlar piyasayi.
zamaninda iphone killer diye all in one diye satilan omnia 2 den sonra samsungdan nefret ettim ve tovbe dedim. bi sans daha vereyim de galaxy s2 alayim diyorum, sonra uykudan uyaniyorum
rami az da olsa chipseti eski de olsa galiba sensation xe alacagim. hele bir de 4.1 gelirse kesin alirim. htc candır.
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agaçe 6 yıl
batmak üzere olan firmanın son çırpınışları fakat güel bir ivme yakalayabilir bu yöntemle 1200 lira üstü telefonları gerçekten çok güzel
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TearsForFears 6 yıl
Bu piyasada ayakta durmak için tüketiciye önem vereceksin.Tüketicinin isteğini karşılayabileceksin.Nokia , Htc , Lg bunu yapamıyor.
Nokia'nın ürettiği telefonlar düşük donanım , yüksek megapixel kamera , işletim sisteminin iyi olmayışı ve yüksek fiyat.
LG'nin ürettiği telefonlar güncelleme desteği verilmeyen tipsiz telefonlar.
Htc sürekli telefon çıkartıyor.Ülkemizde şahsen bana çekici gelen bir Htc modeli yok.
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futuristt 6 yıl
Arkadaşlar benden sizlere tavsiye HTC almayın. Garantisine teleservice bakıyor ve berbat bir servis. Ben yandım siz yanmayın. Servis olayını biraz araştırın göreceksiniz zaten..
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turkattack 6 yıl TearsForFears
LawLess437
Bu piyasada ayakta durmak için tüketiciye önem vereceksin.Tüketicinin isteğini karşılayabileceksin.Nokia , Htc , Lg bunu yapamıyor.
Nokia'nın ürettiği telefonlar düşük donanım , yüksek megapixel kamera , işletim sisteminin iyi olmayışı ve yüksek fiyat.
LG'nin ürettiği telefonlar güncelleme desteği verilmeyen tipsiz telefonlar.
Htc sürekli telefon çıkartıyor.Ülkemizde şahsen bana çekici gelen bir Htc modeli yok.

+1
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maxmania 6 yıl
OneX güzel cihazdı ama çoğu kişiye göre en büyük 2 eksiği; bataryanın sabit olması ve sd kart desteğinin olmaması. üstüne de yazılım sorunları da tuzu biberi oldu.
ha bana kalsa bir telefona amiral de olsa, general de olsa fark etmez 1500-1600 tl üstü para verilmez.
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burki_rock 6 yıl
Desire HD'nin "güncellenmeme" felaketinden sonra 5 kuruş vermem. Bu kadar net. One X alanlar da üzücü durumlara düşerler seneye, yazık...
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Krone 6 yıl
Hadi donanımı koydun , beats'i ne yapalım biz güzel kardeşim. Sürekli yeni bir amiral gemisi çıkarma peşindesin HTC kardeş.
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OneMoreChance 6 yıl
Aslında iyi bir indirim gelirse almayı düşünebilirim apple almayı düşünüyordum ancak o kadar parayı bayılmakda pek istemiyorum.
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RAN7843 6 yıl
htc batmaz ama adamlar çıkış arıyorlarrr kaliteyi arıyorlar adamlarrr
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Orhun 6 yıl
@king1403

Sen habire yeni cihaz çıkmasından yanasın ve net bir şekilde açıklamışım. Yok hava içinmiş yok ne zararı varmış falan filan. Başka ne var derken yazdıklarımı anlamamışsın.


@kungi888

Evet elimdeki telefon eski oluyor. Yukarıda biri yazmış 1 ayda 400 lira zarar etmiş. Bu durum kimini rahatsız eder kimini etmez ama bu dururmu havaya civaya bağlamak çok komik.

Ben htc düşmanı değilim ama bunlar gerçekler. Şu sektörde başarılı olmasını istediğim tek marka htc ama uzun aralıklarla yeni cihaz piyasaya sürmeli. Desire HD den sonra htc'nin piyasaya sürdüğü üst segmet cihazların sayısına bir bakın.
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kungi888 6 yıl
elindeki telefon yine aldığın anı telefon. eski oluyormuş artık. telefonunu başkalarına göstermek için alıyorsan haklısın.
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