Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC amiral gemi sınıfını sil baştan inşa ediyor

3 yıl
7,5b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC amiral gemi sınıfını sil baştan inşa ediyor

Bir dönem akıllı telefon pazarından silinme noktasına gelen HTC, özellikle One serisi akıllı telefonlarına yaptığı yatırım ile kendisini ipten aldı ve artık kar edebilen bir şirket haline getirdi. Bu yıl da One M9 serisi için beklenti büyüktü ancak işler istendiği gibi gitmiyor. 

HTC'nin One M9 ile beklenenden daha az satış rakamları elde ettiği rapor edilirken, özellikle tasarım konusunda üç yıldır değişikliğe gidilmemesinin bunda etkili olduğu savunuluyor. Satışlar istendiği gibi olmayınca haliyle mali performans da beklentilerin altında kaldı. 

Bu hafta HTC yönetimi hissedar toplantısında beklentilerin altında kaldıkları nedeniyle Uzakdoğu'nun bilindik yöntemiyle hissedarlardan özür diledi ve patron Cher Wang gelecek için önemli açıklamalar yaptı. Bu arada firmanın Tayvan'daki hisseleri 2011 yılındaki en yüksek seviye olan 1200 Tayvan dolarından 12 yılın en düşüğü 98 Tayvan dolarına gerilemiş durumda. 

İlk olarak yıl bitimine doğru HTC kurtarıcı olarak gördüğü bir akıllı telefon hazırlıyor. Hali hazırda One M9 ve One E9 şeklinde iki amiral gemi serisi ve One M8s ile One ME adında üst seviye modellerle pazarda bulunan HTC anlaşılan bu modellerden çok da fazla verim elde edemedi. Bu yeni kurtarıcı cihazın bir seri şeklinde olacağı da söylentiler arasında. 

Diğer gelişme ise One amiral gemi serisinin artık tamamen yeniden tasarlanması oldu. Gelecek yıl ki One amiral gemi modelinde yeni bir tasarım anlayışı bizi bekliyor olacak. Ayrıca önemli yeniliklerin olacağı da belirtiliyor. 

Aslında HTC ilk One modeli ile ses getiren bir tasarım yapmış ve premium hissiyatı kullanıcılara yansıtmaya çalışmıştı. Tasarım anlayışı büyük övgü alsa da Ultrapixel kamera konusu, kalınlık, üretim gecikmeleri gibi nedenler ilgiyi düşürmüştü. Bugün de hala aynı tasarım anlayışı korunuyor ancak artık tüketici buna çok ilgi göstermiyor. HTC'nin bizlere ne tür sürprizler hazırladığını yıl sonundan itibaren görmeye başlayacağız.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-CEO-a-hero-phone-arriving-in-October-next-flagship-to-be-completely-redesigned_id70069 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
En basta fiyatlari gozden gecirsinler. Ozellikle Turkiye operasyonuna bir el atsinlar
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugatti1907 3 yıl
S6 2200 tl m9 2800 tl insanların m9 u alacak halleri yok.
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanerileri 3 yıl
Yenilemeye gerek yok dizaynı gayet başarılı.
logonun üstündeki siyah bandı kaldırıp , sanal tuşları M7 deki gibi logonun yanına fiziki tuş olarak taşırlar ve tabiki fiyatını 2800 değil , 2000 - 2200 TL seviyesine indirirlerse kapış kapış gider. ben sadece siyah band sanal tuş ve fiyat yönünden almadım , M10 u bekliyorum , benim gibi bu 3 konu sanıyorum birçok kişinin almayış sebebi , keşke htc htc kullanıcıları arasında anket vs yapsa ama gördüğüm kadarıyla htc türkiye agrasif pazarlama yapmıyor.
Yenilemeye gerek yok dizaynı gayet başarılı.logonun üstündeki siyah bandı kaldırıp , sanal tuşları M7 deki gibi logonun yanına fiziki tuş olarak taşırlar v...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
htc logosu üstündeki siyah band ve sanal tuşları halledin , fiyatınıda biraz düşürün yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Kardeşim fiyatı düşürsün fiyatı başka hiç bişey yapmasın sadece fiyatı 2300 yapsın bak bakıyım nasıl satiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
ben lg kullanıcısıyım neden htc almadığımı kısaca anlatmak istersem ,iç çerçevede htc yazısınında olduğu gereksiz siyah kısımlar , bataryası yetersiz , pahalı olması diyebilirim ,kamera olayını düzelttiler desekte kocaman olması insanda çabuk çizilirmi koruyabilirmiyiz endişesi yaratıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 3 yıl
Aşağıda yazacağım şeyler tamamen kendi şahsi fikrimdir.Şimdi diyeceksinizki sen onlardan iyimi biliyorsun ? Tabiki hayır ama yanlış yolda doğru aranmaz.Adamlar böyle bir yenilik kararı aldıysa birşeyleri zamanında yanlış karar almışlar demektir.Aslında bu adamlardan çok fazla birşey beklemiyoruz.Benim düşünceme göre HTC nin satabilmesi için yapması gereken değişiklikler şunlar;

-Tasarım konusunda çok büyük yenilik getirmediler hatta önceki jenerasyonlara göre M serisi cihazları gerileme kaydetti.(Kapasitif tuşları ekrana koymak vs gibi)Cihaz boyut oranlarında değişme meydana gelmedi.
-Ya o HTC yazan barı komple kaldıracaksın ya da biraz incelterek üzerine ileri geri home gibi tuşları kapasitif yapacaksın.
-Alt ve üstteki stereo hoparlör genişlikleri çok fazla.M7 nin hoparlör kapağını açarak alttaki ufacık hoparlörü gördükten sonra incetilme şansı çok yüksek.
-Hoparlör genişliği azaltıldıktan sonra aşağı ve yan kasadaki boşluklara genişletme sağlanması gerek.O sağlanan genişliğe göre de ekran boyutu büyüyecek.Ekran olarak FHD nin halen geçerli olduğunu düşünüyorum Zira Note 3 deki Fhd ekran bile o ekran boyuna göre gayet yeterliydi şuanda Note 4 de 2K nın bazı handikaplarını yaşıyorum ekran ve sistem performansı olarak.Ekran inç büyürse ona göre 2K düşünülebilir.
-Arayüz çok stabil ama kullanıcıların tercih edebileceği kullanım kolaylıkları sunmaları gerekiyor.Arayüz sade ve özelleştirmeden uzak.Son durum ne bilmiyorum ama sırf uygulama menüsü sağ sol değilde aşağı yukarı kayıyor diye htc den vazgeçip s3 alan arkadaşım var. Gerçi samsungda da menü kaydırma sağ sol dan aşağı yukarı olarak ayarlanamıyor ama durum bu.Launcher gibi 3. parti uygulamalar ile bu aşılabilir ama cihazın kendi orj arayüzünün böyle şeyleri desteklemesi lazım.
-Adam gibi Sony kamera kullanması gerekiyor. M7 de kronik problem manyağı bulunan ultrapixel kalite özürlü bir kamera vardı.Sırf karanlık ortamda daha iyi ışık alacak diye gündüz çekilen fotoğraflar felç oldu ve fotoğraflar kalite yoksunuydu.Sırf 3 arkadaşıma aldırmış olduğum m7 leri kamera çözünürlüğü yüzünden sattılar.M8 yine duo kameraydı ama çözünürlük düşüktü.M9 20 mp olmasına rağmen araştırmalarıma göre hayal kırıklığı yarattı.Toshiba kamera işini beceremiyor demekki çoğu marka sony tercih ediyorsa var bir bildikleri.Yalnız ön kamera olarak ultrapixel teknolojisi yeterli ve yerinde karar olur.Eğer bir sıkıntı yoksa bu ön kamerada ufak bir led ile desteklenirse muazzam olur.
-Düzgün bir led bildirim ışığı gerekiyor. Hoparlör ızgarasının içerisine konumlandırılmış ve sadece 2 renk veren özelleştirmeden yoksun bir bildirim ışığı HTC ye yakışmıyor.Zamanında bildirim ışığının önceliğini yapmış ve efsane cihaz htc tytn 2 deki o bildirim ışıklarından sonra hiç olmuyor bu durum.

Son olarakta bana göre HTC nin en büyük sorunu yanlış fiyat politikası.Karşısında canavar gibi rakipler varken sırf bizim premium kasamız var diye fahiş fiyatlardan cihaz satmaya kalkarsan hem satamazsın hemde böyle hisse senetlerin yerde sürünür.S6 gibi bir rakip karşısındayken bile halen fiyatların durumunu siz biliyorsunuz. Az cihaz satıp yüksek fiyat oranlarıyla kar etmeyi düşünmek yerine kar oranını düşürüp fazla satıp sürümden kar etmek daha mantıklı.

Saygılar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
Normaldir her sene aynı tasarımı önümüze koydular
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl
trde canan'i görevden alsınlar yeterli olur
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomii 3 yıl
HTC nin başarısızlığında tasarımın çokta bir etkisi yok.Ha vardır ama One M9 daki eksiklikler(pil,Snapdragon 810,ekran,fiyat) tüketicinin M9 dan hatta HTC den soğumasına tasarımdan çok daha önemli sebeplerdi.
Abi herkes kaçıyor 810 dan.Samsung kullanmadı işte.Niye gidipte kullanıyorsun ki? Zaten çoğu kişi bu yüzden o telefona soğudu."2800 TL ye evinize güzel bir kombi ısıtma sistemi çekersiniz" diye espri yapanlar oldu.Snapdragon 810 resmen yanıyor.HTC nin en büyük hatasıydı bu.
Pilde hiç hoşuma gitmemişti.900 TL lik telefon LG G2 bile 3000 mAh ken sen niye gittin 2800 koydun?.HTC nin kendine has hataları oluyor ve bunuda 3 yıldır tekrarlıyor.Artık şu 3000-3500 mAh batarya görmek istiyoruz.
S6,G4 gibi telefonlar 2200-2500 seviyesindeyken kusura bakmada 2800 e seni seçen kişi çok koyu HTC fanı olmalı.S6 dan çok azda olsa düşük olan telefon nasıl S6 dan pahalı olur? Zaten HTC denildiğinde akla para gelir.Pahalılık ve fiyat konusunda açgözlülük akla geliyor.Snapdragon 400 Pro lu HTC Butterfly bile 1100-1200 TL seviyesinde.Bu anlayışla olmaz HTC.
Tutturmuşlar FHD yeterli diye.Arkadaş artık FHD eskide kalmaya başladı,sen amiral gemisi üretiyorsan QHD den aşağı ekran olmaz.Yeterli değil! Sen orta segment veya eskimiş telefonunun çözünürlüğüyle amiral geminin çözünlüğünü bir tutarsan olacağı bu.
Tasarımıda ben birçok telefon üreticisinden daha çok beğeniyordum.Ama o siyah bantlar ve sanal tuşlar sıkmıştı.
HTC nin kar etmesi için bu dezavantajları avantaja çevirmesi gerekli! Yoksa HTC nin sonuda uçurum olacak.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 3 yıl Xiaomii
Xiaomii

HTC nin başarısızlığında tasarımın çokta bir etkisi yok.Ha vardır ama One M9 daki eksiklikler(pil,Snapdragon 810,ekran,fiyat) tüketicinin M9 dan hatta HTC den soğumasına tasarımdan çok daha önemli sebeplerdi.



Abi herkes kaçıyor 810 dan.Samsung kullanmadı işte.Niye gidipte kullanıyorsun ki? Zaten çoğu kişi bu yüzden o telefona soğudu."2800 TL ye evinize güzel bir kombi ısıtma sistemi çekersiniz" diye espri yapanlar oldu.Snapdragon 810 resmen yanıyor.HTC nin en büyük hatasıydı bu.



Pilde hiç hoşuma gitmemişti.900 TL lik telefon LG G2 bile 3000 mAh ken sen niye gittin 2800 koydun?.HTC nin kendine has hataları oluyor ve bunuda 3 yıldır tekrarlıyor.Artık şu 3000-3500 mAh batarya görmek istiyoruz.



S6,G4 gibi telefonlar 2200-2500 seviyesindeyken kusura bakmada 2800 e seni seçen kişi çok koyu HTC fanı olmalı.S6 dan çok azda olsa düşük olan telefon nasıl S6 dan pahalı olur? Zaten HTC denildiğinde akla para gelir.Pahalılık ve fiyat konusunda açgözlülük akla geliyor.Snapdragon 400 Pro lu HTC Butterfly bile 1100-1200 TL seviyesinde.Bu anlayışla olmaz HTC.



Tutturmuşlar FHD yeterli diye.Arkadaş artık FHD eskide kalmaya başladı,sen amiral gemisi üretiyorsan QHD den aşağı ekran olmaz.Yeterli değil! Sen orta segment veya eskimiş telefonunun çözünürlüğüyle amiral geminin çözünlüğünü bir tutarsan olacağı bu.



Tasarımıda ben birçok telefon üreticisinden daha çok beğeniyordum.Ama o siyah bantlar ve sanal tuşlar sıkmıştı.



HTC nin kar etmesi için bu dezavantajları avantaja çevirmesi gerekli! Yoksa HTC nin sonuda uçurum olacak.

dediklerinin coguna katilmakla birlikte su telefonda(m9) en mantikli harekettir full hd ekran olmasi.QHD ekranlar akilli telefonlar icin zulumdur baska bisey degil.Rakiplerinde var da ne oluyor pili somurmekten baska ne ise yariyor.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 3 yıl Xiaomii
Xiaomii
HTC nin başarısızlığında tasarımın çokta bir etkisi yok.Ha vardır ama One M9 daki eksiklikler(pil,Snapdragon 810,ekran,fiyat) tüketicinin M9 dan hatta HTC den soğumasına tasarımdan çok daha önemli sebeplerdi.
Abi herkes kaçıyor 810 dan.Samsung kullanmadı işte.Niye gidipte kullanıyorsun ki? Zaten çoğu kişi bu yüzden o telefona soğudu."2800 TL ye evinize güzel bir kombi ısıtma sistemi çekersiniz" diye espri yapanlar oldu.Snapdragon 810 resmen yanıyor.HTC nin en büyük hatasıydı bu.
Pilde hiç hoşuma gitmemişti.900 TL lik telefon LG G2 bile 3000 mAh ken sen niye gittin 2800 koydun?.HTC nin kendine has hataları oluyor ve bunuda 3 yıldır tekrarlıyor.Artık şu 3000-3500 mAh batarya görmek istiyoruz.
S6,G4 gibi telefonlar 2200-2500 seviyesindeyken kusura bakmada 2800 e seni seçen kişi çok koyu HTC fanı olmalı.S6 dan çok azda olsa düşük olan telefon nasıl S6 dan pahalı olur? Zaten HTC denildiğinde akla para gelir.Pahalılık ve fiyat konusunda açgözlülük akla geliyor.Snapdragon 400 Pro lu HTC Butterfly bile 1100-1200 TL seviyesinde.Bu anlayışla olmaz HTC.
Tutturmuşlar FHD yeterli diye.Arkadaş artık FHD eskide kalmaya başladı,sen amiral gemisi üretiyorsan QHD den aşağı ekran olmaz.Yeterli değil! Sen orta segment veya eskimiş telefonunun çözünürlüğüyle amiral geminin çözünlüğünü bir tutarsan olacağı bu.
Tasarımıda ben birçok telefon üreticisinden daha çok beğeniyordum.Ama o siyah bantlar ve sanal tuşlar sıkmıştı.
HTC nin kar etmesi için bu dezavantajları avantaja çevirmesi gerekli! Yoksa HTC nin sonuda uçurum olacak.

Söyledikleriniz ekran çözünürlüğü hariç çok doğru
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Yeniliklerin, ambalajların (!) kazandığı dünyada, sürekli yenilik ya da iyi bir reklam şart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muccos 3 yıl
Htc'nin eksikleri bence ekran-kasa oranı ve fiyat.Bu ikisini elden geçirse daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomii 3 yıl
Bence HTC nin başarısızlığında tasarımın çokta bir etkisi yok.Ha vardır ama One M9 daki eksiklikler(pil,Snapdragon 810,ekran,fiyat) tüketicinin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7462 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Reklamındaki gibi hoş" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl League of Legends temalı özel bilgisayar, diğerlerinden farklı! Video ön inceleme 3 yıl Rüyaları süsleyen 3'lü oyuncu monitörü 3 yıl Bu hoparlörün çok farklı bir özelliği var! Video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim