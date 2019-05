HTC amiral gemi sınıfını sil baştan inşa ediyor

Bir dönem akıllı telefon pazarından silinme noktasına gelen HTC, özellikle One serisi akıllı telefonlarına yaptığı yatırım ile kendisini ipten aldı ve artık kar edebilen bir şirket haline getirdi. Bu yıl da One M9 serisi için beklenti büyüktü ancak işler istendiği gibi gitmiyor.





HTC'nin One M9 ile beklenenden daha az satış rakamları elde ettiği rapor edilirken, özellikle tasarım konusunda üç yıldır değişikliğe gidilmemesinin bunda etkili olduğu savunuluyor. Satışlar istendiği gibi olmayınca haliyle mali performans da beklentilerin altında kaldı.





Bu hafta HTC yönetimi hissedar toplantısında beklentilerin altında kaldıkları nedeniyle Uzakdoğu'nun bilindik yöntemiyle hissedarlardan özür diledi ve patron Cher Wang gelecek için önemli açıklamalar yaptı. Bu arada firmanın Tayvan'daki hisseleri 2011 yılındaki en yüksek seviye olan 1200 Tayvan dolarından 12 yılın en düşüğü 98 Tayvan dolarına gerilemiş durumda.





İlk olarak yıl bitimine doğru HTC kurtarıcı olarak gördüğü bir akıllı telefon hazırlıyor. Hali hazırda One M9 ve One E9 şeklinde iki amiral gemi serisi ve One M8s ile One ME adında üst seviye modellerle pazarda bulunan HTC anlaşılan bu modellerden çok da fazla verim elde edemedi. Bu yeni kurtarıcı cihazın bir seri şeklinde olacağı da söylentiler arasında.





Diğer gelişme ise One amiral gemi serisinin artık tamamen yeniden tasarlanması oldu. Gelecek yıl ki One amiral gemi modelinde yeni bir tasarım anlayışı bizi bekliyor olacak. Ayrıca önemli yeniliklerin olacağı da belirtiliyor.





Aslında HTC ilk One modeli ile ses getiren bir tasarım yapmış ve premium hissiyatı kullanıcılara yansıtmaya çalışmıştı. Tasarım anlayışı büyük övgü alsa da Ultrapixel kamera konusu, kalınlık, üretim gecikmeleri gibi nedenler ilgiyi düşürmüştü. Bugün de hala aynı tasarım anlayışı korunuyor ancak artık tüketici buna çok ilgi göstermiyor. HTC'nin bizlere ne tür sürprizler hazırladığını yıl sonundan itibaren görmeye başlayacağız.

