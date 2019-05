HTC ay sonunda büyük bir etkinlik daha yapacak

1 Mart 2015 etkinliği ile yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu One M9'u ve giyilebilir cihazını tanıtan HTC, ürünlerin piyasaya çıkışı için hazırlıklarına devam ediyor. Ancak firma yeni bir etkinlik daha yapacak.

HTC America başkanı Jason McKenzie, One M9 modeli ile en premium akıllı telefonu tüketiciye sunacaklarını belirtirken, bununla birlikte yollarına devam edeceklerini ve ay sonuna doğru büyük bir etkinlik daha yapacaklarını ifade etti. McKenzie yeni ürün ile Samsung ve iPhone'dan farklılaşacaklarını ayrıca pek çok sıkıntı oluşturan noktayı da gidereceklerini dile getirdi.

HTC'nin yeni ürünün ne olacağı konusunda bir bilgi yok ancak ifadelerden akıllı telefon olacağı anlaşılıyor. Sıkıntı oluşturan noktaların giderilmesi konusu da muhtemelen batarya ile ilgili olacak.

Şimdilik elimizde One M9 Plus iddiaları mevcut. 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olduğu belirtilen modelin Snapdragon 810 veya 8 çekirdekli bir MediaTek yongaseti ile destekleneceği belirtiliyor. Bununla birlikte benzer özelliklere sahip bir de One E9 iddiaları var.

Ancak HTC'nin bir cihazdan ziyade ürünlerinde kullanılacak bir yazılım özelliği tanıtabileceği da düşünülüyor. Ancak McKenzie'nin iddialı açıklamaları bu ihtimali biraz zayıflatıyor. Şimdilik bir iki hafta daha beklemek gerekiyor.









http://www.phonearena.com/news/HTC-Americas-president-Mackenzie-says-HTC-has-an-announcement-coming-later-this-month_id66938