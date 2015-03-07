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HTC ay sonunda büyük bir etkinlik daha yapacak

4 yıl
2,8b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ay sonunda büyük bir etkinlik daha yapacak

1 Mart 2015 etkinliği ile yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu One M9'u ve giyilebilir cihazını tanıtan HTC, ürünlerin piyasaya çıkışı için hazırlıklarına devam ediyor. Ancak firma yeni bir etkinlik daha yapacak.
HTC America başkanı Jason McKenzie, One M9 modeli ile en premium akıllı telefonu tüketiciye sunacaklarını belirtirken, bununla birlikte yollarına devam edeceklerini ve ay sonuna doğru büyük bir etkinlik daha yapacaklarını ifade etti. McKenzie yeni ürün ile Samsung ve iPhone'dan farklılaşacaklarını ayrıca pek çok sıkıntı oluşturan noktayı da gidereceklerini dile getirdi.
HTC'nin yeni ürünün ne olacağı konusunda bir bilgi yok ancak ifadelerden akıllı telefon olacağı  anlaşılıyor. Sıkıntı oluşturan noktaların giderilmesi konusu da muhtemelen batarya ile ilgili olacak.
Şimdilik elimizde One M9 Plus iddiaları mevcut. 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olduğu belirtilen modelin Snapdragon 810 veya 8 çekirdekli bir MediaTek yongaseti ile destekleneceği belirtiliyor. Bununla birlikte benzer özelliklere sahip bir de One E9 iddiaları var.
Ancak HTC'nin bir cihazdan ziyade ürünlerinde kullanılacak bir yazılım özelliği tanıtabileceği da düşünülüyor. Ancak McKenzie'nin iddialı açıklamaları bu ihtimali biraz zayıflatıyor. Şimdilik bir iki hafta daha beklemek gerekiyor.



http://www.phonearena.com/news/HTC-Americas-president-Mackenzie-says-HTC-has-an-announcement-coming-later-this-month_id66938 Yorum Yaz
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tenturdiot 4 yıl en beğenilen Elsa
Elsa
M9 bence facia olacak. Resmen donanımını güncelleyip aynı telefonu satıyorlar.

Vestel gibi kasayı değiştirip aynı telefonu satmasından iyidir.
ElsaM9 bence facia olacak. Resmen donanımını güncelleyip aynı telefonu satıyorlar.Vestel gibi kasayı değiştirip aynı telefonu...
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doctor_bey 4 yıl
Abi Allah rızası için düzgün bir şey çıkarın ya, ben üzülüyorum sizin için , ayıptır
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Onurcan91 4 yıl
M9un bu şekilde çıkması zaten bir facia bunun üstüne birde M9 Plus çıkarsa,One X+ olayından daha beter olur HTC.
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Master_Evil 4 yıl
m9 plus için geliyorlar bu sefer
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okan_cehapelioglu 4 yıl
görcez
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koyunsavar 4 yıl
Nu hatice olmus
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darkdiva 4 yıl
1 ay sonra başka telefon tanıtırsan tanıttığın M9 ne olmuş oluyor? Bir firma kendi ürününü kötüler mi? HTC kötülüyor.
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General. 4 yıl
Noldu şimdi başamı döndük.
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utku emir alen 4 yıl
Ben bu htc den çektiğimi hiç bir markadan çekmedim yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum hep sorunlu cihaz denk geliyor bana ama yinede vazgeçemiyor um
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ahead 4 yıl utku emir alen
utku emir alen

Ben bu htc den çektiğimi hiç bir markadan çekmedim yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum hep sorunlu cihaz denk geliyor bana ama yinede vazgeçemiyor um

aşk böyle birşey işte. ne kadar kötüde olsa vazgeçemiyor insan sevdiğinden.
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Elsa 4 yıl
M9 bence facia olacak. Resmen donanımını güncelleyip aynı telefonu satıyorlar.
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tenturdiot 4 yıl Elsa
Elsa
M9 bence facia olacak. Resmen donanımını güncelleyip aynı telefonu satıyorlar.

Vestel gibi kasayı değiştirip aynı telefonu satmasından iyidir.
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RAN7843 4 yıl
beklemedeyiz bence 1 yil daha beklemeli ve qualcom taypan cekirdegi ve yeni ram olmali sabir enerji tasarrufu
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