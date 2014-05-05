HTC bazı akıllı telefonların üretimini üçüncü taraf firmalara kaydırıyor





Akıllı telefon pazarında orta seviyeye daha çok model üretmeyi amaçlayan ancak aynı zamanda maliyet dengesini de korumak isteyen HTC, üretim konusunda bazı değişiklikler yapacağını açıklamıştı. Firma bu değişiklikleri işeme koymaya başladı.





HTC genelde tüm modellerini kendi tesislerinde üretmesi ile biliniyor. Zira HTC faaliyetlerine diğer firmalar için markasız mobil cihazlar üreterek başlamıştı. Sonrasında ise markasız cihazların yerini kendi ürünleri aldı.





HTC bugüne kadar bu geleneğinden vazgeçmedi. Ancak maliyetleri düşürme adına firma artık bazı modellerini Çin veTayvan'daki uzman tedarikçilere ürettirmeye başladı. Desire 616 ve Desire 210 modellerini Çinli Wingtech üretirken, başka bir Desire cihazının üretimini ise Compal Electronics üzerine aldı.





HTC'nin bununla birlikte orta üst seviye Desire 816 ve HTC One M8 amiral gemi modellerinin üretimini kendi tesislerinde üretmeye devam ettiği belirtiliyor.





Yeni gelişmenin mali tablolara nasıl yansıyacağı bilinmiyor ancak Haziran ayı sonunda firmanın uzun zaman sonra ilk kez kar açıklayabileceği konuşuluyor.

http://www.androidauthority.com/htc-outsourcing-376740/