HTC bazı akıllı telefonların üretimini üçüncü taraf firmalara kaydırıyor

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Akıllı telefon pazarında orta seviyeye daha çok model üretmeyi amaçlayan ancak aynı zamanda maliyet dengesini de korumak isteyen HTC, üretim konusunda bazı değişiklikler yapacağını açıklamıştı. Firma bu değişiklikleri işeme koymaya başladı.
HTC genelde tüm modellerini kendi tesislerinde üretmesi ile biliniyor. Zira HTC faaliyetlerine diğer firmalar için markasız mobil cihazlar üreterek başlamıştı. Sonrasında ise markasız cihazların yerini kendi ürünleri aldı.
HTC bugüne kadar bu geleneğinden vazgeçmedi. Ancak maliyetleri düşürme adına firma artık bazı modellerini Çin veTayvan'daki uzman tedarikçilere ürettirmeye başladı. Desire 616 ve Desire 210 modellerini Çinli Wingtech üretirken, başka bir Desire cihazının üretimini ise Compal Electronics üzerine aldı.
HTC'nin bununla birlikte orta üst seviye Desire 816 ve HTC One M8 amiral gemi modellerinin üretimini kendi tesislerinde üretmeye devam ettiği belirtiliyor.
Yeni gelişmenin mali tablolara nasıl yansıyacağı bilinmiyor ancak Haziran ayı sonunda firmanın uzun zaman sonra ilk kez kar açıklayabileceği konuşuluyor.
http://www.androidauthority.com/htc-outsourcing-376740/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir an önce stratejilerini değiştirmeliler.
hangi ülkede m8 g2 den daha ucuzmuş. söyle de gidelim ordan alalım. htc heryerde pahalı ayrıca donanım olarak da her zaman bişeyleri eksik oluyor.
piremiyum falan iphone için geçerli htc için sökmez. htc'yi htc sevenler hariç kimse almaz.
pazarlama yaa reklamla da alakası yok. mesela en basit örneği vereyim. one max neden s600 ile geldi. hadi m7'yi donanım için geçmesin diye yaptılar. o zaman fiyatı neden bu kadar yüksek. one max'ın note 3 ile yarışma ihtimali var mı?
one mini tam bir komedi zaten. 1200 TL ye kim alır o telefonu. 100 lira daha ver nexus 5 al.
amazon.com da one mini 275$, LG G2 309$ (en düşük fiyatlar), one mini her yerde pahalı.
son olarak ne htc, ne de diğerleri benim babamın şirketi. ne kazandıkları, ne kaybettikleri beni ilgilendirmez. ben sadece sıradan bir müşteri olarak yorum yapıyorum.
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