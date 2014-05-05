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HTC bazı akıllı telefonların üretimini üçüncü taraf firmalara kaydırıyor

5 yıl
365
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19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC bazı akıllı telefonların üretimini üçüncü taraf firmalara kaydırıyor

Akıllı telefon pazarında orta seviyeye daha çok model üretmeyi amaçlayan ancak aynı zamanda maliyet dengesini de korumak isteyen HTC, üretim konusunda bazı değişiklikler yapacağını açıklamıştı. Firma bu değişiklikleri işeme koymaya başladı.

HTC genelde tüm modellerini kendi tesislerinde üretmesi ile biliniyor. Zira HTC faaliyetlerine diğer firmalar için markasız mobil cihazlar üreterek başlamıştı. Sonrasında ise markasız cihazların yerini kendi ürünleri aldı.

HTC bugüne kadar bu geleneğinden vazgeçmedi. Ancak maliyetleri düşürme adına firma artık bazı modellerini Çin veTayvan'daki uzman tedarikçilere ürettirmeye başladı. Desire 616 ve Desire 210 modellerini Çinli Wingtech üretirken, başka bir Desire cihazının üretimini ise Compal Electronics üzerine aldı.

HTC'nin bununla birlikte orta üst seviye Desire 816 ve HTC One M8 amiral gemi modellerinin üretimini kendi tesislerinde üretmeye devam ettiği belirtiliyor. 

Yeni gelişmenin mali tablolara nasıl yansıyacağı bilinmiyor ancak Haziran ayı sonunda firmanın uzun zaman sonra ilk kez kar açıklayabileceği konuşuluyor.  

http://www.androidauthority.com/htc-outsourcing-376740/ Yorum Yaz
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Guaire 5 yıl en beğenilen
LG G2'den pahalıya HTC Desire 816 satmaya çalışan firma.
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ynsemre1 5 yıl
Aman bu firma kar etsin artık farklı olmayı sevenlerin ve yeniliklerin markasıdır HTC onsuz android zevksiz olur.
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Gordon Gekko 5 yıl
htc gerekirse full metal kasadan vazgeçmeli, fiyatlar çok uçuk. Nokia'da plastik üretiyor ama kaliteli duruyor. Çinliler fena geliyor böyle giderse htc ilk batanlardan olur.
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dellino 5 yıl
HTC Çin ürünlerinin piyasalara girmesi ardından tepe taklak olacaktır.
Bir an önce stratejilerini değiştirmeliler.
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huseyincarnege 5 yıl
HTC ninde malı iphone gibi çok kıymetli malı var
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Tom Hagen 5 yıl
htc hayatının hatasını yapıyor. Bu stratejisi anca iphone3 ün zamanında tutardı. Artık herkes telefonunu kılıf-coverlarla güzelleştiriyor ve perfotmansa bakıyor..
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serdar.45 5 yıl
htc fiyat politikasını değiştirmedikçe isterse dünyada yapılacak en iyi telefonu yapsın yinede cezip gelmez mutlaka revizyona gitmeli ve herkesin alabileceği rakamları bulmalı :)
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Fenomenon 5 yıl
htc yavaş yavaş değil son sürat batıyor. 2 seneye htc'den geriye hiçbirşey kalmaz.
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Roark 5 yıl
arkadaş halen anlatamadık buradaki boşboğazlara bunu. HTC pahalı falan satmıyor. Yurtdışında laylon g2'den çok daha ucuz desire modeli. ve yine yurtdışında laylon s5'den daha ucuz m8. Ülkedeki astronomik vergi, buradaki satıcıların htc'de oluşan premium algısından istifade edip pahalı satmasından başka bir durum değil. nasıl ki iphone premium diye aşırı pahalı satılıyor, htc için de uyanık türkler bunu yapıyor. bi bitmediniz halen g2 diyen var ya la.
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Fenomenon 5 yıl Roark
Roark
arkadaş halen anlatamadık buradaki boşboğazlara bunu. HTC pahalı falan satmıyor. Yurtdışında laylon g2'den çok daha ucuz desire modeli. ve yine yurtdışında laylon s5'den daha ucuz m8. Ülkedeki astronomik vergi, buradaki satıcıların htc'de oluşan premium algısından istifade edip pahalı satmasından başka bir durum değil. nasıl ki iphone premium diye aşırı pahalı satılıyor, htc için de uyanık türkler bunu yapıyor. bi bitmediniz halen g2 diyen var ya la.

hangi ülkede m8 g2 den daha ucuzmuş. söyle de gidelim ordan alalım. htc heryerde pahalı ayrıca donanım olarak da her zaman bişeyleri eksik oluyor.
piremiyum falan iphone için geçerli htc için sökmez. htc'yi htc sevenler hariç kimse almaz.
pazarlama yaa reklamla da alakası yok. mesela en basit örneği vereyim. one max neden s600 ile geldi. hadi m7'yi donanım için geçmesin diye yaptılar. o zaman fiyatı neden bu kadar yüksek. one max'ın note 3 ile yarışma ihtimali var mı?
one mini tam bir komedi zaten. 1200 TL ye kim alır o telefonu. 100 lira daha ver nexus 5 al.
amazon.com da one mini 275$, LG G2 309$ (en düşük fiyatlar), one mini her yerde pahalı.
son olarak ne htc, ne de diğerleri benim babamın şirketi. ne kazandıkları, ne kaybettikleri beni ilgilendirmez. ben sadece sıradan bir müşteri olarak yorum yapıyorum.
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n.emre 5 yıl Roark
Bir açıklar mısın devlet nasıl daha ucuz ürüne daha fazla vergi uyguluyor ?? hem de 300 lira gibi bir oluşturacak kadar !!!


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sniko1 5 yıl
İnşallah fiyatları ucuzlar gerçekten çok kaliteli cihazlar yapıyor.Plastik telefonun da bile kaliteyi hissediyorsun..
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kıllelioz 5 yıl
Zaten yapsin boyle bisi bi zahmet fiyatlari bize giydirmesin bu urrtim masrafi bide yol masrafi bize girio
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Bl00dyHell 5 yıl
HTC bazı eksilere sahip tabii ki fakat Android ekosistemine kesinlikle farklı bir hava getiren bir firma. Son 3 telefonum da HTC oldu. Düşüşe son verebilirler umarım.
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