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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC bundan sonra klavyeli model üretmeyecek

7 yıl
5,4b
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20
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Cep telefonlarının ilk yıllarında tuş takımları olmazsa olmazlar arasında yer alıyordu. Dokunmatik ekranlar yaygınlaştıkça fiziksel tuş takımlarına ihtiyaç kalmadı ve ana ekran yerine kasanın altına yerleştirilen kızaklı modüller olarak boy göstermeye başladı.

Ancak son dönemlerde dokunmatik ekranlı modellerin yaygınlaşması kızaklı klavye modüllerine ihtiyacı da ortadan kaldırmaya başladı. 

QWERTY klavyeli modellere portföyünde bugüne kadar yer veren HTC firması da artık klavyeye yer vermeyeceğini açıkladı. 

Açıklama, Seattle'daki Frequencies etkinliğine katılan HTC'nin tasarım ekibi tarafından yapıldı. Ekip etkinlikte firma olarak dokunmatik ekranlar üzerine yoğunlaşacaklarını ve klavyeli modelleri terk edeceklerini belirtti.

Son olarak geçen yıl HTC'nin ChaCha ve Desire Z modellerini QWERTY klavye taşırken görmüştük. Bu yıl ki modellerde fiziksel klavye bulunmuyor. 

HTC'nin tamamen fiziksel klavyeden vazgeçtiğini söylemek yanlış olur. Tüketici eğiliminin belirgin olduğu sektörde ilerleyen dönemlerde yeniden fiziksel klavyeli modeller görebiliriz.

http://www.pocket-lint.com/news/45360/htc-no-more-qwerty-keyboards Yorum Yaz
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
HTC insanları yanıltan politikalar izliyor son günlerde,zira başka bir teknoloji sitesinde haberi geçen ''insanlar batarya ömründen ziyade İncelik istiyor...''diye milletin gözüne baka baka dalga geçen ifadeler kullanması bende peksevimli havalar oluşturmadı kendisine...
(kaynak sorun olur diye koymadım)

Beats donanımlı cihazlar yapmakla birlikte artık Beats kulaklılar vermeyeceğini ki bu aletler enaz 1500,2000 Liralık cihazlar...3,5 dolarlık kulaklıkla geçiştirmeye çalışmaları...

Yine Son tahlilde, Htc One X gibi ballandıra ballandıra anlattığın telefonun 12 saati zar zor çıkararak hayal kırıklığı uğratmaları son kıyakları...

daha bir çok olumsuzluklar sinsilesiyle gelmesi aslında tuşlu telefon üretse ne olur üretmese ne olur dedirtmiyor değil bana...

HTC insanları yanıltan politikalar izliyor son günlerde,zira başka bir teknoloji sitesinde haberi geçen ''insanlar batarya ömründen ziyade İncelik istiyor...''...
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DH Misafiri 7 yıl
kaansam
minimalist Evo lar kızak klavyeli bildiğim kadarı ile nasıl kullanışlı oluyor mu? Bence ekrandan yer kazanmak için iyi bir avantaj olarak gözüküyor. Düşünsenize foruma cevap yazacağım ekranın yarısı klavye yazdığımı göremiyorum..
evo kızallı değil. z modeli kızaklı.

evo shift modeli kızaklı.
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__Nikolaus__ 7 yıl
chacha kullanmayan bos yorum yapmasin , o kadar blackberry cihaz kullandim , ben chacha kadar rahat yazilabilen bir klavyeli telefon gormedim daha gercekten cok severek kullandigim bir telefondu , maddi sorunlarim vardi sattim , ilerde ikinci tel olarak alcam yeniden chachayi.
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janparey 7 yıl
yerinde bir karar zaten klavyeli telefon yapamıyodu
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SEO-Uzmanı 7 yıl
xxxx1
HTC insanları yanıltan politikalar izliyor son günlerde,zira başka bir teknoloji sitesinde haberi geçen insanlar batarya ömründen ziyade İncelik istiyor...diye milletin gözüne baka baka dalga geçen ifadeler kullanması bende peksevimli havalar oluşturmadı kendisine... (kaynak sorun olur diye koymadım) Beats donanımlı cihazlar yapmakla birlikte artık Beats kulaklılar vermeyeceğini ki bu aletler enaz 1500,2000 Liralık cihazlar...3,5 dolarlık kulaklıkla geçiştirmeye çalışmaları... Yine Son tahlilde, Htc One X gibi ballandıra ballandıra anlattığın telefonun 12 saati zar zor çıkararak hayal kırıklığı uğratmaları son kıyakları... daha bir çok olumsuzluklar sinsilesiyle gelmesi aslında tuşlu telefon üretse ne olur üretmese ne olur dedirtmiyor değil bana...

o ürünü 1000 $ satmaya çalışan genelde perakendeciler oluyor ! :)
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DH Misafiri 7 yıl
hem klavye hem dokunmatik saçma bence. klavye alanı da dokunmatiğe ayrılsa, hem klavye için kullanılacaktır hem de fakrlı uygulamalarda büyük ekran kullanımı göz dolduracaktır.
Klavyeli telefonun klavyesize göre en büyük artısı, pil tüketiminin az olması olabilir. bunun için de hiç gerek yok, baksanıza ne güzel modelleri var yav: mobixir.com/...
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aresmar 7 yıl
Anlaşıldı yeni bir Desire Z yapmayacak bu adamlar. Size laflar hazırladım HTC.
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sconosciuto 7 yıl
bence artık hiç bir telefon klavyeli üretmese tuşsuz üretmese iyi olur
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E_Aydin35 7 yıl
Eagle Claw
Böylesi daha iyi oldu çünkü tasarımları iyi değildi.

Bencede, klavyeli bir telefonu seven insan bile kesinlikle o telefonu o şekilde gördükden sonra bile vazgeçer..
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Recharged 7 yıl
Böylesi daha iyi oldu çünkü tasarımları iyi değildi.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
minimalist
Evo lar kızak klavyeli bildiğim kadarı ile nasıl kullanışlı oluyor mu? Bence ekrandan yer kazanmak için iyi bir avantaj olarak gözüküyor. Düşünsenize foruma cevap yazacağım ekranın yarısı klavye yazdığımı göremiyorum..

evo kızallı değil. z modeli kızaklı.
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
HTC insanları yanıltan politikalar izliyor son günlerde,zira başka bir teknoloji sitesinde haberi geçen ''insanlar batarya ömründen ziyade İncelik istiyor...''diye milletin gözüne baka baka dalga geçen ifadeler kullanması bende peksevimli havalar oluşturmadı kendisine...
(kaynak sorun olur diye koymadım)

Beats donanımlı cihazlar yapmakla birlikte artık Beats kulaklılar vermeyeceğini ki bu aletler enaz 1500,2000 Liralık cihazlar...3,5 dolarlık kulaklıkla geçiştirmeye çalışmaları...

Yine Son tahlilde, Htc One X gibi ballandıra ballandıra anlattığın telefonun 12 saati zar zor çıkararak hayal kırıklığı uğratmaları son kıyakları...

daha bir çok olumsuzluklar sinsilesiyle gelmesi aslında tuşlu telefon üretse ne olur üretmese ne olur dedirtmiyor değil bana...

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