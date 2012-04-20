HTC bundan sonra klavyeli model üretmeyecek

Cep telefonlarının ilk yıllarında tuş takımları olmazsa olmazlar arasında yer alıyordu. Dokunmatik ekranlar yaygınlaştıkça fiziksel tuş takımlarına ihtiyaç kalmadı ve ana ekran yerine kasanın altına yerleştirilen kızaklı modüller olarak boy göstermeye başladı.





Ancak son dönemlerde dokunmatik ekranlı modellerin yaygınlaşması kızaklı klavye modüllerine ihtiyacı da ortadan kaldırmaya başladı.





QWERTY klavyeli modellere portföyünde bugüne kadar yer veren HTC firması da artık klavyeye yer vermeyeceğini açıkladı.





Açıklama, Seattle'daki Frequencies etkinliğine katılan HTC'nin tasarım ekibi tarafından yapıldı. Ekip etkinlikte firma olarak dokunmatik ekranlar üzerine yoğunlaşacaklarını ve klavyeli modelleri terk edeceklerini belirtti.





Son olarak geçen yıl HTC'nin ChaCha ve Desire Z modellerini QWERTY klavye taşırken görmüştük. Bu yıl ki modellerde fiziksel klavye bulunmuyor.





HTC'nin tamamen fiziksel klavyeden vazgeçtiğini söylemek yanlış olur. Tüketici eğiliminin belirgin olduğu sektörde ilerleyen dönemlerde yeniden fiziksel klavyeli modeller görebiliriz.