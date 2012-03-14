HTC firması ICS güncellemesi alacak cihazlarını listeledi

HTC firmasının uzun süredir beklenen ilk Android 4.0 güncellemesi pilot olarak Avrupa'da Sensation ve Sensation XE modellerinde başlatılmıştı. Diğer modeller ve ülkeler için soruların ardı arkası kesilmeyince HTC firması blogundan bir açıklama yayınladı.





HTC, ICS güncellemesinin henüz ilk aşamada olduğunu, ilerleyen haftalarda genişletilerek dağıtılmaya devam edeceklerini açıkladı. Güncelleme operatörlere bağlı olduğu için kesin olarak bir başlangıç tarihi vermek mümkün değil.





HTC'nin Sense arayüzünü de harmanladığı için güncellemenin aceleye getirilmek istenmediği belirtiliyor. Çünkü ASUS Transformer Prime ve Nexus One modellerinin güncellenmesinde yaşanan problemler nedeniyle firmalar biraz daha temkinli yaklaşıyor.





HTC'nin onayladığı tam liste ise şöyle:





* HTC Amaze 4G

* HTC Desire S

* HTC Desire HD

* HTC EVO 3D

* HTC EVO Design 4G

* HTC Incredible S

* HTC Sensation

* HTC Sensation XL

* HTC Sensation 4G

* HTC Sensation XE

* HTC Raider

* HTC Rezound

* HTC Rhyme

* HTC Thunderbolt

* HTC Vivid