HTC gelecek yıl giriş seviyesi akıllı telefonlara ağırlık verecek





Bu yıl gerek One serisi gerekse de Desire serisi ile iyi bir çizgi yakalayan ve üstüste çeyrek yıl mali tablolarda kar elde etmeye başlayan HTC, gelecek yıl için de satışlardan oldukça umutlu.





Gelecek yıl itibariyle 4G uyumlu giriş seviyesi akıllı telefonlara ağırlık vermek isteyen HTC, gelişmekte olan ülke pazarlarındaki talebe binaen yıl bazında sevkiyat rakamlarının çift haneli oranlarda büyümesini bekliyor.





HTC bunun yanında çevrimiçi satış stratejisini de geliştirecek. Hali hazırda firmanın çevrimiçi satış rakamları genel satış rakamlarının yüzde 15-20'sine denk geliyor. Çevrimiçi kanallara olan talebi gören HTC, bu kanallardan daha fazla model satmayı hedefliyor. Modeller daha çok giriş seviyesi ve özel tasarlanmış ürünlerden oluşacak. Üst seviye modelleri ise yine fiziksel kanallardan satışa devam edecek.





HTC ayrıca RE kamerasının satışından da oldukça memnun. Yıl bitimine kadar firma 20 000 ürün satmış olmayı bekliyor. Gelecek yıl ise RE 2 olarak bir devam modelinin geleceği daha önceki açıklamalarda dile getirilmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20141224PD221.html