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HTC gelecek yıl giriş seviyesi akıllı telefonlara ağırlık verecek

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC gelecek yıl giriş seviyesi akıllı telefonlara ağırlık verecek

Bu yıl gerek One serisi gerekse de Desire serisi ile iyi bir çizgi yakalayan ve üstüste çeyrek yıl mali tablolarda kar elde etmeye başlayan HTC, gelecek yıl için de satışlardan oldukça umutlu.

Gelecek yıl itibariyle 4G uyumlu giriş seviyesi akıllı telefonlara ağırlık vermek isteyen HTC, gelişmekte olan ülke pazarlarındaki talebe binaen yıl bazında sevkiyat rakamlarının çift haneli oranlarda büyümesini bekliyor. 

HTC bunun yanında çevrimiçi satış stratejisini de geliştirecek. Hali hazırda firmanın çevrimiçi satış rakamları genel satış rakamlarının yüzde 15-20'sine denk geliyor. Çevrimiçi kanallara olan talebi gören HTC, bu kanallardan daha fazla model satmayı hedefliyor. Modeller daha çok giriş seviyesi ve özel tasarlanmış ürünlerden oluşacak. Üst seviye modelleri ise yine fiziksel kanallardan satışa devam edecek. 

HTC ayrıca RE kamerasının satışından da oldukça memnun. Yıl bitimine kadar firma 20 000 ürün satmış olmayı bekliyor. Gelecek yıl ise RE 2 olarak bir devam modelinin geleceği daha önceki açıklamalarda dile getirilmişti.  

http://www.digitimes.com/news/a20141224PD221.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Umarim 512mb yada 1 gb ramle gelmez. En az android 5.0 kaldiracak cihazlar olmali.
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borakaloc 4 yıl
bence guzel olur
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doctor_bey 4 yıl
3000 tl orta seviye cihaz



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thestell 4 yıl
1400 tlye s400lu telefon satıyon be htc
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prydzsnare 4 yıl
Su an orta pazara dahi urunu yok sailir.eski ucuz urunleri gibi yapacaklarsa hic uretmesinler
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sercandk 4 yıl
Once bir fiyat ayarlaması yapsınlar. Dünyanın parasına satıyorlar telefonları.
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ouzqan 4 yıl
Eğer vergi cidden gelirse giriş seviyesi bizim için orta seviye cihaz fiyatına satılacak ki bu da büyük bir sorun . Cihazın nasıl özelliklerde olacağı belli .
Snapdragon 410
Adreno 305 İn yeni versiyonu
1 gb ram
8 veya 5 Mp kamera öne de ufak birşey koyarlar
8 gb depolama
4.5 inç ekran
2000 - 2500 Mah batarya
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Fenomenon 4 yıl
Aman HTC sen giriş seviyesi yapma
HTC'nin giriş seviyesi 1000 liradan aşağı olmaz
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Takım_Tamam 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
Aman HTC sen giriş seviyesi yapma
HTC'nin giriş seviyesi 1000 liradan aşağı olmaz

O kadarda degil ama 600-700 olur, su an en kotu HTC 450-500
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stevejones 4 yıl
Zaten batarya ozurlu chazlar yapiolardi simdi hepten 2000mah alti batarya koyarlar 5inc telefonlarına
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uçan tekme 4 yıl
1600 civarı olan one e8 i daha önce piyasaya çıkarmalıydılar.

htc kaliteli malzeme kullanıyor.metal olmayanlarda kaliteli.

2015 te huawei ve htc daha fazla satış yapabilirler.

bu arada e8 1499 liraya düşmüş.teknosa da.süper fiyat.

teknosa.com/...
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th3_majestik 4 yıl
Giriş seviyesine merak nerden çıktı anlamadım herkes giriş seviyesine yöneldi birden
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General. 4 yıl
Giriş seviyesi bizim için lüx olur artık. Vestel vergisi Akp kazığı derken kafadan 1000tl cik olur.
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