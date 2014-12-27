HTC gelecek yıl giriş seviyesi akıllı telefonlara ağırlık verecek

Haber Editörü
Bu yıl gerek One serisi gerekse de Desire serisi ile iyi bir çizgi yakalayan ve üstüste çeyrek yıl mali tablolarda kar elde etmeye başlayan HTC, gelecek yıl için de satışlardan oldukça umutlu.
Gelecek yıl itibariyle 4G uyumlu giriş seviyesi akıllı telefonlara ağırlık vermek isteyen HTC, gelişmekte olan ülke pazarlarındaki talebe binaen yıl bazında sevkiyat rakamlarının çift haneli oranlarda büyümesini bekliyor.
HTC bunun yanında çevrimiçi satış stratejisini de geliştirecek. Hali hazırda firmanın çevrimiçi satış rakamları genel satış rakamlarının yüzde 15-20'sine denk geliyor. Çevrimiçi kanallara olan talebi gören HTC, bu kanallardan daha fazla model satmayı hedefliyor. Modeller daha çok giriş seviyesi ve özel tasarlanmış ürünlerden oluşacak. Üst seviye modelleri ise yine fiziksel kanallardan satışa devam edecek.
HTC ayrıca RE kamerasının satışından da oldukça memnun. Yıl bitimine kadar firma 20 000 ürün satmış olmayı bekliyor. Gelecek yıl ise RE 2 olarak bir devam modelinin geleceği daha önceki açıklamalarda dile getirilmişti.
http://www.digitimes.com/news/a20141224PD221.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Snapdragon 410
Adreno 305 İn yeni versiyonu
1 gb ram
8 veya 5 Mp kamera öne de ufak birşey koyarlar
8 gb depolama
4.5 inç ekran
2000 - 2500 Mah batarya
HTC'nin giriş seviyesi 1000 liradan aşağı olmaz
O kadarda degil ama 600-700 olur, su an en kotu HTC 450-500
htc kaliteli malzeme kullanıyor.metal olmayanlarda kaliteli.
2015 te huawei ve htc daha fazla satış yapabilirler.
bu arada e8 1499 liraya düşmüş.teknosa da.süper fiyat.
teknosa.com/...