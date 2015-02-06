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HTC gelirlerini artırmaya devam ediyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC gelirlerini artırmaya devam ediyor

2011 yılındaki zirve günlerinin ardından hızla çöküşe giren ve geçen yıl ortalarına kadar akıllı telefon pazarında ilk ona bile giremeyen HTC, One ve Desire serilerinin elde ettiği başarılarla toparlanmaya başladı. Firma uzun süre sonra üç çeyrek üst üste kar etmeyi başardı. 

Açıklanan mali raporlara göre geçen yılın son çeyreğinde HTC yıl bazında yüzde 12 artış yaşayarak toplam geliri 1.52 milyar dolar civarına yükseltti. Bir önceki çeyrekte ise elde edilen gelir 1.37 milyar dolar civarındaydı. Firmanın net geliri ise 18 milyon dolar civarında gerçekleşti. 2015 yılının ilk çeyreğinde ise firma önemli bir artış beklemiyor. Toplam gelir tahminen yine 1.5 milyar dolar civarında kalacak. 

HTC genelde rakam tarafında pek girmediği için ne kadar akıllı telefon satıldı ve bunların modellere göre dağılımı nedir bilemiyoruz. Ancak One M8, Desire 820 ve RE kamera ürününün en başarılı satışları yapan ürünler olduğu tahmin ediliyor. İçinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde One M9 henüz satışa çıkacağı için asıl etkisi ikinci çeyreğe olacak.  

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/QuarterlyResults/HTC-REPORTS_2014_FOURTH_QUARTER_RESULTS-EN.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bu adamlar her şeyin en iyisini hakediyor ancak cihazları da hakkettiği paradan satsa çok çok daha iyi olur, gelirler katlanır
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Fenomenon 4 yıl
HTC 2 seneye batacak. E8 dışında ucuz telefonu yok. Bu fiyat politikasıyla nasıl satış yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum.
E8'in plastik kalitesi de çok dandik. G3 veya zenfone serisinin çok çok gerisinde.
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Halilowich 4 yıl
İbrahim Tatlıses bile daha çok kazanıyor :D
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BluetoothGuy 4 yıl
Adamlar kaliteli ürün yapıyor, çokta pahalıya satmasalar tahtın başına otururlar. Hem donanımsal olarak iyi, hemde yazılımsal olarak iyi telefonlar çıkartıyorlar.
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bestofMd 4 yıl
Bide ucuz olsa
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gs_tutkunu 4 yıl
Olan Beats Audio'ya oldu. 2014 den itibaren hiç bir HTC telefonunda Beats Audio yok. Zarardan ötürü HTC, Beats'daki kendi hissesini geri satmıştı. Şimdi ise o Beats'ı Apple aldı. Apple Store'lerde Beats'ın ürünlerini satmaya başladılar. Yeni gelecek İphone'ler de Beats Audio eski HTC telefonlarındaki gibi yerini alacak. HTC elindeki silahı Apple'ye sunmuş oldu. Beats'lı İphoneler çıktığında eski HTC Beats'lı telefonlar Müzik dinlemek için çok değerlenecek. Beats Audio bulunan yüksek donanımlı telefonlar HTC One M7 ve HTC Butterfly S...
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OverClocK1ng 4 yıl
HTC, güzel şeyleri hak ediyor.
Umarım şu Ultrapixel olayında ısrar edip satışlarını baltalamaya devam etmezler.
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Umutcan 4 yıl
Htc'nin kaybettiği nokta reklam ve fiyat politikası. Tanıtımı yetersiz olan bir ürünü 2500 tl'den piyasaya çıkarırsan sıcak karşılanmaz.
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caution 4 yıl
Yıllardır aynı haberler htc yi severim ama mali yapısından bıktık
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sercandk 4 yıl
Önce biraz fiyatları indirmesi gerekiyor. Çok yüksek fiyatlar.
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TearsForFears 4 yıl
18 milyon dolar kar elde edip bunun üzerinden gelirimiz arttı kara geçtik demezler umarım.
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