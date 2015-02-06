HTC gelirlerini artırmaya devam ediyor





2011 yılındaki zirve günlerinin ardından hızla çöküşe giren ve geçen yıl ortalarına kadar akıllı telefon pazarında ilk ona bile giremeyen HTC, One ve Desire serilerinin elde ettiği başarılarla toparlanmaya başladı. Firma uzun süre sonra üç çeyrek üst üste kar etmeyi başardı.





Açıklanan mali raporlara göre geçen yılın son çeyreğinde HTC yıl bazında yüzde 12 artış yaşayarak toplam geliri 1.52 milyar dolar civarına yükseltti. Bir önceki çeyrekte ise elde edilen gelir 1.37 milyar dolar civarındaydı. Firmanın net geliri ise 18 milyon dolar civarında gerçekleşti. 2015 yılının ilk çeyreğinde ise firma önemli bir artış beklemiyor. Toplam gelir tahminen yine 1.5 milyar dolar civarında kalacak.





HTC genelde rakam tarafında pek girmediği için ne kadar akıllı telefon satıldı ve bunların modellere göre dağılımı nedir bilemiyoruz. Ancak One M8, Desire 820 ve RE kamera ürününün en başarılı satışları yapan ürünler olduğu tahmin ediliyor. İçinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde One M9 henüz satışa çıkacağı için asıl etkisi ikinci çeyreğe olacak.

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/QuarterlyResults/HTC-REPORTS_2014_FOURTH_QUARTER_RESULTS-EN.pdf