HTC hedefi yakalama konusunda Temmuz 2010 döneminden de geriye düştü

Haber Editörü
Android işletim sisteminin gücünü arkasına alarak son ayların rekor gelir elde eden ve ABD'nin bir numaralı akıllı telefon satıcısı konumuna yükselen Tayvanlı HTC firması için zor günler kapıda.
Bloomberg'in haberine göre Tayvan borsasında 6 gündür üst üste düşüşte ve hisseleri Temmuz 2010 tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Yüzde 6.9 kayıpla 16.08$'a gerileyen hisseler 28 Nisan'daki en yüksek seviyesinden yüzde 61 puan kayıp yaşamış oldu. Düşüş şirket değerinin 756 milyon dolar kayba uğramasına neden oldu.
Yaşanan gerileme nedeniyle Citigroup Inc. ve Barclays Capital gibi 6 komisyon firması HTC'nin yatırım puanını düşürdü.
Citigroup analisti Kevin Chang gelir beklentisinin düşmesini ürünlerdeki gerilemeye bağlıyor ve bazı konuların akıllı telefon pazarını aniden değiştirdiğine şaşırdığını belirtiyor. Chang, ABD'de bir numaralı akıllı telefon satıcısı olan HTC'nin; Samsung ve Apple gibi rakiplerinin hamlelerine cevap veremediği için 2011 4. çeyrekte hem satış hem de gelir beklentilerini aşağı çektiğini de vurguluyor. Ayrıca hisse değerinin 15$'a kadar düşeceği de tahmin ediliyor.
Sensation XL, XE, Bliss, Radar, Titan, Rezound gibi modellerle 2011 yılını kapatma amacını taşıyan HTC değerlendirmelere bakıldığında pazarlama açısından sıkıntılı günler geçiriyor ve ABD pazarındaki liderliğini son çeyrekte en yakın rakibi Samsung veya Apple'a devredebilir.
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yanında kalas gibi telefon taşımak isteyenlerde var demekki. bu azınlığa hitap ederse gerilemeye mahkumdur (bkz. nokia)
Edit: Alüminyum kasa + ince tasarım da oluyor muş demekki. bkz HTC Ville
bırsada bugün düşüş olur yarın çıkar öbürgün durağan olur falandı filandı ....siz asıl çeyrek satış rekorlarına bakın .
Borsadaki dusus sirket icin onemli ama son kullanici sallamaz.
Bu arada, madem bu kadar kotu, ABD'de bir numara olmayi nasil basarmis anlamadim.
Dun at&t'deydim, HTC'nin urunleri Samsung'tan daha cok ragmet goruyor.
ama zirt pirt urun cikarma konusunda arkadaslara katiliyorum,
biraz makul davranmali ve cikardigi urunlerin arkasinda daha guclu (zaten gucluler) durmali.
Yekpare alüminyum kasayı bırakıp incecik plastik kasaya dönsünler değil mi?
Zaten oyle de yapicak artik yeni teli sizan bilgilere gore boyle olucak
bence htc bir tek satış politikasını gözden geçirmeli. keza birçok ürünü ülkemize gelmiyor
Ayrca haber olsun mantığı dünyanın heryerinde var. Bizim Türkiye'de de yurt dısındaki haberleri yapma hastalğı var. durum böyle olunca işte şekil 1a
1 Misafir
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Cep Telefonları, peter chou ve htc