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HTC hedefi yakalama konusunda Temmuz 2010 döneminden de geriye düştü

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin gücünü arkasına alarak son ayların rekor gelir elde eden ve ABD'nin bir numaralı akıllı telefon satıcısı konumuna yükselen Tayvanlı HTC firması için zor günler kapıda.

Bloomberg'in haberine göre Tayvan borsasında 6 gündür üst üste düşüşte ve hisseleri Temmuz 2010 tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Yüzde 6.9 kayıpla 16.08$'a gerileyen hisseler 28 Nisan'daki en yüksek seviyesinden yüzde 61 puan kayıp yaşamış oldu. Düşüş şirket değerinin 756 milyon dolar kayba uğramasına neden oldu. 

Yaşanan gerileme nedeniyle Citigroup Inc. ve Barclays Capital gibi 6 komisyon firması HTC'nin yatırım puanını düşürdü. 

Citigroup analisti Kevin Chang gelir beklentisinin düşmesini ürünlerdeki gerilemeye bağlıyor ve bazı konuların akıllı telefon pazarını aniden değiştirdiğine şaşırdığını belirtiyor. Chang, ABD'de bir numaralı akıllı telefon satıcısı olan HTC'nin; Samsung ve Apple gibi rakiplerinin hamlelerine cevap veremediği için 2011 4. çeyrekte hem satış hem de gelir beklentilerini aşağı çektiğini de vurguluyor. Ayrıca hisse değerinin 15$'a kadar düşeceği de tahmin ediliyor.

Sensation XL, XE, Bliss, Radar, Titan, Rezound gibi modellerle 2011 yılını kapatma amacını taşıyan HTC değerlendirmelere bakıldığında pazarlama açısından sıkıntılı günler geçiriyor ve ABD pazarındaki liderliğini son çeyrekte en yakın rakibi Samsung veya Apple'a devredebilir.

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ruhsuzadam 7 yıl en beğenilen
Her ülke için farklı farklı bir den fazla model çıkaracağına sensayion gibi süper ürünlerin arkasında dursa dahili hafıza ve ses i duzeltse almayacak insan tanımıyorum
Her ülke için farklı farklı bir den fazla model çıkaracağına sensayion gibi süper ürünlerin arkasında dursa dahili hafıza ve ses i duzeltse almayacak insan tanı...
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Kirk Lee 7 yıl
Yekpare alüminyum kasayı bırakıp incecik plastik kasaya dönsünler değil mi?


yanında kalas gibi telefon taşımak isteyenlerde var demekki. bu azınlığa hitap ederse gerilemeye mahkumdur (bkz. nokia)

Edit: Alüminyum kasa + ince tasarım da oluyor muş demekki. bkz HTC Ville

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mm.mustafa 7 yıl
Türkiye de de daha kötü olurlar umarım. anakart arızalı desire s leri kakaladılar. Servislerde süründürüyorlar insanları.
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K_Spartakus 7 yıl
bu haber tayvanla alakalı , asıl haberler tüm dünya genelinde yaptığı çeyrek satışlarında ortaya çıkıyor . geçtiğimiz her çeyrekte rekorlar açıklayan htc borsadaki hafif çalkantıdan dolayı batmaz hatta tam aksine bu haber bile markanın reklamı niteliğinde . htc yılbaşında yine rekor satış açıklayarak samsungla arasını çok açmasada apple ile arasındaki farkı daha çok açacaktır çünkü aplle hatalı iphone 4s'lerle iyice gözden düşmeye başladı hemde kendi anavatanında .
bırsada bugün düşüş olur yarın çıkar öbürgün durağan olur falandı filandı ....siz asıl çeyrek satış rekorlarına bakın .
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ZZ RAT 7 yıl
Baslik sanki HTC urun satis ve kar konusunda hedeflerinden geriye dusmus gibi bir izlenim veriyor.
Borsadaki dusus sirket icin onemli ama son kullanici sallamaz.
Bu arada, madem bu kadar kotu, ABD'de bir numara olmayi nasil basarmis anlamadim.
Dun at&t'deydim, HTC'nin urunleri Samsung'tan daha cok ragmet goruyor.

ama zirt pirt urun cikarma konusunda arkadaslara katiliyorum,
biraz makul davranmali ve cikardigi urunlerin arkasinda daha guclu (zaten gucluler) durmali.
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alpabi 7 yıl
Hisse senedinin düşmesi birşey göstermez ki. Tüm dünya borsaları düşüşte şu sıralar...
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Yedaself 7 yıl
Bu çeyrekte de rekor açıklar HTC.
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Alpi_Turk 7 yıl
anaa resimdeki benim telefonum :))
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Yilsev 7 yıl
Kirk Lee
HTCnin nerdeyse tüm modelleri rakiplerine oranla çok kalın (11-12mm). kalınlığı 8-8,5mm civarına çekip dahili hafızaları da en az 2gb seviyesinde tutarsa tekrar yükselişe geçecektir.

Yekpare alüminyum kasayı bırakıp incecik plastik kasaya dönsünler değil mi?
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orhan azeri 7 yıl Yilsev
Yilsev
Kirk Lee
HTCnin nerdeyse tüm modelleri rakiplerine oranla çok kalın (11-12mm). kalınlığı 8-8,5mm civarına çekip dahili hafızaları da en az 2gb seviyesinde tutarsa tekrar yükselişe geçecektir.

Yekpare alüminyum kasayı bırakıp incecik plastik kasaya dönsünler değil mi?

Zaten oyle de yapicak artik yeni teli sizan bilgilere gore boyle olucak
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Kirk Lee 7 yıl
HTC'nin nerdeyse tüm modelleri rakiplerine oranla çok kalın (11-12mm). kalınlığı 8-8,5mm civarına çekip dahili hafızaları da en az 2gb seviyesinde tutarsa tekrar yükselişe geçecektir.
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sihirbaz05 7 yıl
htc zaten sağlam alüminyum ve ele tam oturan kasa yapısıyla meşhur. bahsettiğiniz 3mm kalınlık farkı ele tam anlamıyla oturmasını sağlıyor bakınız: s2- sensation karşılaştırmaları. tamam dahili hafızası yönünden eksikliği var fakat günümüzde ki hafıza kartları zaten çok yüksek boyutlarda ve çok hızlı işlem görebiliyorlar bu tam bir sorun sayılmaz.
bence htc bir tek satış politikasını gözden geçirmeli. keza birçok ürünü ülkemize gelmiyor
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captaincato 7 yıl
Htc bilir işini sürekli bir numara olamazsın,ama her zaman iddialı olabilirsin,yarışırken kalitesinden ödün vermediği sürece problem yok.
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acmtncy 7 yıl
birbirinin aynısı çok fazla model çıkardı ve hala eski tasarımı kullanıyor htc. bir zamanlar güzelde ama artık tasarımı sıktı. htc daha şık ve donanımı daha güçlü modeller çıkarmalı.
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tolgacem 7 yıl
Adamlar her çeyrekte karlarını arttırıyor ve kendi rekorlarını egale edip duruyorlar. Ben bu tahminlere falan inanmıyorum. Borsa işi bu. Şu anda akıllı telefon pazarında durgunluk var ve yeni modelleri bekliyor millet.
Ayrca haber olsun mantığı dünyanın heryerinde var. Bizim Türkiye'de de yurt dısındaki haberleri yapma hastalğı var. durum böyle olunca işte şekil 1a
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napolyon94 7 yıl
Daha cortex a9 a gecemedi
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