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HTC, ICS güncellemesi vereceği cihazlarda değişikliğe gitti

7 yıl
9,3b
1
71
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich güncellemesini modellerine sunmak isteyen firmaların çalışmaları devam ediyor. Kasım ayında hangi modellerin ICS güncellemesi alacağına dair Facebook sayfasından bir açıklama yapan HTC bu kez kararında değişiklikler yaptı.

HTC farklı modellerine farklı dönemlerde ICS güncellemesi gönderecek. HTC'nin ilk dalga ICS güncellemesi Mart ayının sonunda başlayacak. Bu dalga içerisinde HTC Sensation, HTC Sensation 4G ve HTC Sensation XE bulunurken en son güncellemeyi HTC Sensation XL modeli alacak.

HTC'nin ikinci dalga güncellemesi ise 2012 sonlarında doğru başlayacak. 2. dalga içerisinde de HTC Rezound, HTC Vivid, HTC Amaze 4G, HTC EVO 3D, HTC EVO Design 4G, HTC Incredible S, HTC Desire S ve HTC Desire HD modelleri olacak.

HTC'nin Sensation ailesi için elini çabuk tuttuğu görülüyor. Ancak EVO 3D, Desire S, Desire HD ve Incredible S kullanıcıları yıl sonunu beklemek zorunda. Listede olmayan bazı modeller için HTC herhangi bir açıklama yapmadı. İlerleyen haftalarda listeye yeni modeller eklenebilir.

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musti545 7 yıl en beğenilen
2012 yılının sonumu ya mayaların takvimi gerçek olursa yani diyeceğim unutun siz o güncellemeyi...
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damn2u 7 yıl
Bu tarz telefonları alan kullanıcılar zaten yıl sonuna kadar büyük bir iştah ile 4 çekirdekli yeni nesil telefonları almak isteyeceklerdir o yüzden yıl sonunda gelecek ICS 4.0 güncellemesi ne HTC itibarını arttırır nede kullanıcıları sevindirir.
Sanki tarih bir iki ay sonraymış gibi haberin gazına gelen seviniyor.
Bu tarz telefonları alan kullanıcılar zaten yıl sonuna kadar büyük bir iştah ile 4 çekirdekli yeni nesil telefonları almak isteyeceklerdir o yüzden yıl sonun...
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niLaysenveren 7 yıl
cok gec degilmi ya
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar benim htc sensation xe telefonum var dün güncellemeyi aldım android 4.0 sense 3.6 olarak geldi çok güzel olmuş ben beğendim.
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Prof.Matematik 7 yıl
desire hd'den haber var mı?
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limitsizim 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar benim htc sensation xe telefonum var dün güncellemeyi aldım android 4.0 sense 3.6 olarak geldi çok güzel olmuş ben beğendim.

Ekran goruntusu alip atabilirmisin 3.6 nasil meraklardayim :)
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pcwolf28 7 yıl
Fota pc ile güncelleme değil mi? Biz boşuna mı telefon üzerinden bakiyoruz yoksa ben mi yanlış biliyorum.
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pcwolf28 7 yıl
Ondan iyi ki htc tercih etmişim yoksa optimus 3d alacaktım.
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pcwolf28 7 yıl
Eğer öyle olursa 4 telefona yüklenmesi uzun sürerken hepten imkansızlaşır. Belki desireye ics yüklenmiş test edilip servera yüklenmiştir ve inme sırası veya verilme sırası gelmemiştir. Sonuçta tüm dünyaya tüm telefonlara güncelleme göndermesi mümkün değil.
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DH Misafiri 7 yıl
desire z ye temmuz ayında bi zahmet 2.3.5e yükselttiler halen sense 2.1 kullanıyoruz ics vermiyorlar bari sense 3 yada 3.5 versinler sıkıldım telefondan pişman olmaya başladım keşke ıphone alsaydım en azından güncelleme beklemek ve dış kapak aramak zorunda kalmasaydım !!!
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spectrems 7 yıl
Evo 3d kullanıcısı olarak güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyordum.Artık kendim ics'ye geçerim :)
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pogomania 7 yıl
Kasmayin bu kadar, custom romdan da korkmayin. Zaten sense feci bir ram ve batarya yiyor. En iyisi miui rom. Adamlarin bildirim cubugundaki herhangi bir kisayola uzun basinca menusu aciliyor. Mesajda popup sistemi kral launcher kral. Hatta kamera pek önemli degil diyenler için ics bile var :-)
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tosunpasa 7 yıl pogomania
pogomania

Kasmayin bu kadar, custom romdan da korkmayin. Zaten sense feci bir ram ve batarya yiyor. En iyisi miui rom. Adamlarin bildirim cubugundaki herhangi bir kisayola uzun basinca menusu aciliyor. Mesajda popup sistemi kral launcher kral. Hatta kamera pek önemli degil diyenler için ics bile var :-)

MIUI rom kısmen ingilizceleştirilse bile alttan çince kokuyor.. download ettigin çoğu şeyde çince geliyor.. ve bence yuvarlak ikonlar çok sevimsiz.. onun yerine desire kullanıcıları için oxygen kullanmalarını şiddetle tavsiye ederim.. diger HTC kullancılarıda mutlaka XDA forum yazıp.. telefonlarına ait development bölümüne bakmalılar..

sensationda 1 aydır zaten ICS var
RCMIX 4.0.3 kurulu.. hiç bir sorun yaşamadım.. ve pilide daha iyi gitmeye başladı..
ICSte tek sevmediğim olay notification sesleri ile zil sesini artık birleştirmişler.. ikisini ayrıcak secenek yok
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doinel 7 yıl
sense güncellemesi içeren root var mı desre hd için bilgisi olan?
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58_transporter_58 7 yıl
Evo niye yıl sonuna kalıyor, onu anlamadım.

Evo ilk çıktığında 1,5 sensation parasıydı, şimdi fiyatı da düşünce iyice üvey evlat durumuna düşürdüler.

Yurt dışında 269 euroya satılmakta.
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melcom 7 yıl
Iyiki htc yi bırakmışım. Şuan kullandığım sony ericssonda güncelleme gelme derdi yok.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
carnador

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invisible 7 yıl
Burada yorum yapan kaç kişi htc kullanıcısı merak ediyorum. Yada bazı şeylerden haberiniz yok. Desire s inc s ve dhd daha yeni sense 3 2.3.5 e kavuştu 2 ayı devirdik. Bize sense 2.1 den sonra yeni bir heyecan katmış oldu telefonumuza. Bu telefon bu görünümle varsın 1 sene daha kullanalım. 1 sene sonunda telefon yeni bir arayüz ve yeni bir deneyim getirecek bize. Düz hesap 1.5 2 sene olmuş olacak herkes için telefonun kullanımı. Ve telefon değiştirmek yerine sıkılmış olacağız çünkü telefona yeni bir arayüz yeni bir heyecan gelecek ve telefon yenilenmiş olacak. Şuan halıhazırda zaten telefonlarımız bütün ihtiyacımızı güzelliği ile görüyor. Ben yıl dolmadan telefon değişen bir insanım fakat htc ile tanıştıktan sonra herşey değişti. Telefondan sıkılana kadar güncellemenin geç gelmesi sorun olmayacaktır.
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khaos 7 yıl
bu nasıl bir saçmalık 2012 sonu ne demek? o zamana kadar android 5 çıkar
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