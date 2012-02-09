HTC, ICS güncellemesi vereceği cihazlarda değişikliğe gitti

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich güncellemesini modellerine sunmak isteyen firmaların çalışmaları devam ediyor. Kasım ayında hangi modellerin ICS güncellemesi alacağına dair Facebook sayfasından bir açıklama yapan HTC bu kez kararında değişiklikler yaptı.





HTC farklı modellerine farklı dönemlerde ICS güncellemesi gönderecek. HTC'nin ilk dalga ICS güncellemesi Mart ayının sonunda başlayacak. Bu dalga içerisinde HTC Sensation, HTC Sensation 4G ve HTC Sensation XE bulunurken en son güncellemeyi HTC Sensation XL modeli alacak.





HTC'nin ikinci dalga güncellemesi ise 2012 sonlarında doğru başlayacak. 2. dalga içerisinde de HTC Rezound, HTC Vivid, HTC Amaze 4G, HTC EVO 3D, HTC EVO Design 4G, HTC Incredible S, HTC Desire S ve HTC Desire HD modelleri olacak.





HTC'nin Sensation ailesi için elini çabuk tuttuğu görülüyor. Ancak EVO 3D, Desire S, Desire HD ve Incredible S kullanıcıları yıl sonunu beklemek zorunda. Listede olmayan bazı modeller için HTC herhangi bir açıklama yapmadı. İlerleyen haftalarda listeye yeni modeller eklenebilir.