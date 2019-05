HTC için 2015 kayıplar yılı oldu

One M9 amiral gemi modeli ile geçen yıla başlayan ve akıllı telefon pazarında çıkış arayan HTC, beklentilerin altında kalınca önceki yılın da gerisine düştü. Zaman zaman akıllı telefon pazarında satışlar başarılı olsa da, sürdürülebilir olmadığı için 2015 yılı genelinde büyük bir düşüş kaçınılmaz oldu.





Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı genelinde yaklaşık 3.6 milyar dolarlık bir satış geliri elde edildi. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 35 düşüşe işaret ediyor. Yıl bazında en büyük düşüş yaşanan aylar ise Haziran, Eylül ve Aralık ayları olarak gerçekleşti. Sadece Ocak ve Şubat aylarında yıl bazında artış elde edildi. Firmanın en fazla gelir elde ettiği ay ise 600 milyon dolar ile Mart ayı oldu.





Bu yıl için firmanın One A9 ve One X9 modellerinden beklentisi büyük. En azından yıla iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ardından ise One M10 amiral gemi modeli ile ivmeyi sürdürmeye çalışacak. 6 inçlik 2k ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM gibi özelliklerle donatılacak One M10 amiral gemi modelinin yanında HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü de yine umut bağlanan ürünler arasında.





Google veya Samsung gibi aksesuar tarzında gözlükler yerine tam donanımlı bir gözlük geliştirerek en yoğun ve akıcı tecrübeyi sunmak isteyen HTC, sanal gerçeklik konseptinin yükselişinden olukça umutlu. Bununla birlikte Oculus Rift'in 600$'lık fiyatından sonra HTC'nin nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.

