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HTC için 2015 kayıplar yılı oldu

Akıllı telefon pazarında bir türlü istikrar yakalayamayan HTC, bu nedenle gelir kaybı yaşamaktan kurtulamıyor. Firmanın 2015 gelirleri yıl bazında yüzde 35 azaldı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC için 2015 kayıplar yılı oldu


One M9 amiral gemi modeli ile geçen yıla başlayan ve akıllı telefon pazarında çıkış arayan HTC, beklentilerin altında kalınca önceki yılın da gerisine düştü. Zaman zaman akıllı telefon pazarında satışlar başarılı olsa da, sürdürülebilir olmadığı için 2015 yılı genelinde büyük bir düşüş kaçınılmaz oldu. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı genelinde yaklaşık 3.6 milyar dolarlık bir satış geliri elde edildi. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 35 düşüşe işaret ediyor. Yıl bazında en büyük düşüş yaşanan aylar ise Haziran, Eylül ve Aralık ayları olarak gerçekleşti. Sadece Ocak ve Şubat aylarında yıl bazında artış elde edildi. Firmanın en fazla gelir elde ettiği ay ise 600 milyon dolar ile Mart ayı oldu. 

Bu yıl için firmanın One A9 ve One X9 modellerinden beklentisi büyük. En azından yıla iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ardından ise One M10 amiral gemi modeli ile ivmeyi sürdürmeye çalışacak. 6 inçlik 2k ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM gibi özelliklerle donatılacak One M10 amiral gemi modelinin yanında HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü de yine umut bağlanan ürünler arasında. 

Google veya Samsung gibi aksesuar tarzında gözlükler yerine tam donanımlı bir gözlük geliştirerek en yoğun ve akıcı tecrübeyi sunmak isteyen HTC, sanal gerçeklik konseptinin yükselişinden olukça umutlu. Bununla birlikte Oculus Rift'in 600$'lık fiyatından sonra HTC'nin nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Its-was-a-tough-year-for-HTC-as-annual-sales-declined-35.24-in-2015_id77259 Yorum Yaz
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cngzmls 3 yıl en beğenilen
Beter olsunlar, bu fiyatlara satacaklar.
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mcx 3 yıl
Beter olun
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18XET01 3 yıl
O saçma sapan A9 denen telefon iPhone'un tasarımına benziyor. Donanım düzgün değil, üst düzey telefon değil, harikalar yaratan bi kamerası yok, M9dan daha iyi bir ekranı yok.

Ey HTC, ne halt yemeye bu telefonu 2300 liradan satarsın bu pazarda.. A9 denen o aptal modelle çok ümitlenmesinler bence, 2300e onu alacagima f/p istiyosam One M9 alırım, kamera istiyosam G4 alırım, tasarım istiyosam Xperia Z5 alırım, alırım ama, hiçbir güç bana o A9 denen telefonu aldıramaz..
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eulogy 3 yıl
adamlar a9'u 2500 liradan satıyorlar :) Bu model amiral gemi falan değil ha :)
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ylmzsngl 3 yıl
Bu yıl iyi bir sıçrama yapmazsa, sonu zaten çok iyi görünmüyor.
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kadirirdem 3 yıl
Bu fiyat ve özelliklerle az bile,daha kendi bildiklerini yapsınlar
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Guest-5E274E432 3 yıl
Htc'yi Nokia'nın satın almasını isteyenler ?
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Das Boot 3 yıl
Ooo forumun iktisatçıları da toplanmış yine bir dünya devini batırıyorlar
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ProsesMuhendisi 3 yıl
Her yıl sonunda aynı başlık. Bundan 3-4 yıl sonra "Bir devir sona eriyor." diye başlık görürsek şaşırmam. Tasarım (siyah bar hariç) ve yazılım 10 numara ama donanım yok. Kimse uzaya çıkmayı beklemiyor HTC senden. Sadece ben Premium'um fiyatım bu deme. Herkes gibi sen de Android ekosisteminin içindesin sonuca bakacak olursak. 2k 5k 10k'lara gerek yok. FHD en az 3000 mAH batarya ve 8 MP olsa da OIS olan, gece çekimlerinde memnun eden kaliteli bir kamera koy. M7'den beri hala HTC telefon bekliyorum parasının hak edecek. İnşallah sen batmadan bir tane HTC sahibi olabileceğim.
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alemburda34 3 yıl
O bataryayi dusurmeye devam etsinler. M10'a 3000 mha bekliyorum bastan diyim.
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
geleneksel bir yıl olmuş yani
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revelax 3 yıl
htc hala mesatl kasalı telefonu sadece kendilerinin üretigini zannediyorlar
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