HTC ikinci çeyrekte de beklediği satışı yapamadı, Windows 8 ekosisteminin dışında kaldı

Yılın başlarında tanıttığı One serisiyle kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçmeyi isteyen HTC firması gelen haberlere göre ardı ardına kötü tecrübelerle karşılaşıyor.





Önce Apple'ın açtığı patent davası nedeniyle ABD'ye giren One serisi modeller sıkı bir gümrük kontrolüne tabi tutulmuş ve pazara çıkışı gecikmişti.

Bu kez Apple patent ihlalinin devam ettiğini öne sürerek kesin bir yasaklama için ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu - ITC nezdinde başvuruda bulundu. Yasaklanması istenen modeller arasında One serisi de bulunuyor. Dolayısıyla modellerin ABD'deki satışında ciddi bir engel ortaya çıkabilir.





ABD'deki gecikme ve Avrupa'daki durgunluk, Çin'de işler iyi gitmesine karşın HTC firmasının yılın ikinci çeyreği tahmini gelir beklentisini yüzde 13 azaltmasına neden oldu. Daha önce yaklaşık 3.4 milyar dolar gelir beklentisi oluşmuşken, bu rakam şu anda 3.03 milyar dolara çekilmiş durumda.





Diğer bir şok ise Microsoft cephesinden geldi. Bloomberg gazetesinin kaynaklarına dayanarak verdiği haberine göre Microsoft, Windows 8 ürün geliştirilmesi aşamasında HTC'yi devre dışı bıraktı. Sebep ise HTC'nin yeterince tablet satışın yapamaması ve tablet üretiminde yeterli tecrübeye sahip olamaması.





Android işletim sisteminin ilk akıllı telefonunu üretme şansına sahip olan HTC, bununla birlikte Apple liderliğine son vermeyi isteyen elektronik cihaz endüstrisinin son hamlesinde dışarıda kalmış olacak.





Diğer bir iddia ise HTC'nin Windows RT sürümünde Android benzeri ev ekranını düzenleyebilme imkanı istediği, bunun sonucunda erken sürümü almış olmasına rağmen Microsoft'un listesinden çıkarıldığı yönünde.





Bloomberg kaynağın adını vermiyor ancak gelişmeler böyle bir durumun meydana gelmiş olabileceğini gösteriyor. Son hafta HTC hisseleri son iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek iddiaları bir nevi doğruladı.