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HTC ikinci çeyrekte de beklediği satışı yapamadı, Windows 8 ekosisteminin dışında kaldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın başlarında tanıttığı One serisiyle kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçmeyi isteyen HTC firması gelen haberlere göre ardı ardına kötü tecrübelerle karşılaşıyor.

Önce Apple'ın açtığı patent davası nedeniyle ABD'ye giren One serisi modeller sıkı bir gümrük kontrolüne tabi tutulmuş ve pazara çıkışı gecikmişti.
Bu kez Apple patent ihlalinin devam ettiğini öne sürerek kesin bir yasaklama için ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu - ITC nezdinde başvuruda bulundu. Yasaklanması istenen modeller arasında One serisi de bulunuyor. Dolayısıyla modellerin ABD'deki satışında ciddi bir engel ortaya çıkabilir.

ABD'deki gecikme ve Avrupa'daki durgunluk, Çin'de işler iyi gitmesine karşın HTC firmasının yılın ikinci çeyreği tahmini gelir beklentisini yüzde 13 azaltmasına neden oldu. Daha önce yaklaşık 3.4 milyar dolar gelir beklentisi oluşmuşken, bu rakam şu anda 3.03 milyar dolara çekilmiş durumda.

Diğer bir şok ise Microsoft cephesinden geldi. Bloomberg gazetesinin kaynaklarına dayanarak verdiği haberine göre Microsoft, Windows 8 ürün geliştirilmesi aşamasında HTC'yi devre dışı bıraktı. Sebep ise HTC'nin yeterince tablet satışın yapamaması ve tablet üretiminde yeterli tecrübeye sahip olamaması. 

Android işletim sisteminin ilk akıllı telefonunu üretme şansına sahip olan HTC, bununla birlikte Apple liderliğine son vermeyi isteyen elektronik cihaz endüstrisinin son hamlesinde dışarıda kalmış olacak.

Diğer bir iddia ise HTC'nin Windows RT sürümünde Android benzeri ev ekranını düzenleyebilme imkanı istediği, bunun sonucunda erken sürümü almış olmasına rağmen Microsoft'un listesinden çıkarıldığı yönünde.

Bloomberg kaynağın adını vermiyor ancak gelişmeler böyle bir durumun meydana gelmiş olabileceğini gösteriyor. Son hafta HTC hisseleri son iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek iddiaları bir nevi doğruladı.

http://www.bloomberg.com/news/2012-06-06/htc-said-to-be-shut-out-of-next-version-of-windows.html Yorum Yaz
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0tyldrm0 6 yıl en beğenilen
Beter olsun. Sen önce Beats Audio yu al 2-3 ara modele koy kulaklıkları sonrada amiral geminde kaldır.
4 Yanıt Yanıtla +11
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Zig Zag 6 yıl 0tyldrm0
0tyldrm0

Beter olsun. Sen önce Beats Audio yu al 2-3 ara modele koy kulaklıkları sonrada amiral geminde kaldır.

Sonuna kadar katılıyorum. Eski nesil, 768 MB ram'li Sensation serisinde kulaklıkları verdi, 4 çekirdekli One X'ta kulaklık yok.
0tyldrm0Beter olsun. Sen önce Beats Audio yu al 2-3 ara modele koy kulaklıkları sonrada amiral geminde kaldır.Sonuna k...
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DH Misafiri 6 yıl
Supriz olmadi fiyatlari en uc seviyede donanim desen htc fiyatina daha iyi cihazlar buluna biliyor boyle giderse isi zor
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DH Misafiri 6 yıl
3.3 milyar mı daha ne olsun
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FlyingUnderpants 6 yıl
rakiplerine kıyasla aynı donem icinde cok fazla model cıkarttı ve bence tüketici gözünde eski güvenilirliğini, inandırıcılıgını, güclü marka imajını zedeledi.
sadece facebook'a ozel salsa, caca rumba vs. gereksiz telefonlardı ve 2. sınıf marka imajı olustu birden bire..
artık yapması gereken -bazı arkadaslarımızın da degindigi gibi- top bir konfigurasyonla cıkıp, en azından bir kac ay sınıfında en üstte kalabilmek.
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Team McLaren 6 yıl
abuk subuk modeller çıkardı, gerekli yazılım desteğini veremedi, istisnasız telefonların hepsinin şarj süreleri ciddi manada kötü ve tercih edilmemelerine sebep oluyor

adam gibi alt-orta-üst seviye diye 3 cihaz çıkarıp bunları galaxy s gibi apple gibi 1-2-3 diye götürürse ve yazılım desteği verirse toparlar yoksa fıs
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TeKNoYDN 6 yıl
Hak etti aslında
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Volkanbaba 6 yıl
Amiral gemisi çıkarıyorlar iki aya kalmadan üst modeli çıkıyor. One X gibi amiral gemilerinde yazılım sorunlarından geçilmiyor, pazarlama stratejileri zaten yok gibi birşey. Böyle devam ederse düşmeye mahkumlar.
Umarım düzelirler yanlız iyice apple-samsung tekeline kayıyor piyasa.
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Dreamparks 6 yıl
Ben Desire HD, Sensaton, Sensation XE cihazlarını kullandım ve şuan one x kullanıyorum. Baska bir telefon kullanacağımı sanmam. Yada kullanırsamda belki sgs4 o anki durumuna bağlı şuanki tasarımıyla 1000tl bile vermem. HTC'nin yaptığı en büyük 3 hata sensation serisindeki toz problemi, one serisindeki batarya ve kulaklık olayı. Bir çok kullanıcıyı tedirgin etmekte. Batarya değiştirilebilir olmalıydı ve ibeats kulaklık koyacaktın. Ondan sonra neden düsüyorum diye bakacaksın.
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Dark Shade 6 yıl
Gene kar ediyorlar ama.. Sadece beklentilerin altinda kaliyor o kadar...
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E_Aydin35 6 yıl
Nedir bu HTC'nin kötü kaderi ? :)
Düşenede bir tekme bizmi vursak, her kapıdan dışlanmış.. Zaten uzak olmayan bir zaman önce kurtuldu bu dipe çökmenin eşiğinden şimdide üstüne bunlar ne olucak hali anlamadım..
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reeflavee 6 yıl
Sen önce Beats Audio yu al 2-3 ara modele koy kulaklıkları sonrada amiral geminde kaldır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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I want to play a game 6 yıl
Dogal bir sonuc neredeyse butun modellerine toz kaciyor telefonlara hafiza koymaktan aciz batarya kapasitesi rakiplerine gore dusuk

bakin s2 ye hersey tam

dogal olarak 30 milyon luk satislari yakaliyor


htc nin muhtesem arayuzu haric öne cikan bir ozelligi yok
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Bukalemun 6 yıl
HTC EXPLORER kullanıyorum , 2.3.7 bile güncelleme YAPILMAMIŞ . . . .
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