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HTC mali tablolarda üç yıldan bu yana ilk kez yıllık bazda artış gösterdi

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC mali tablolarda üç yıldan bu yana ilk kez yıllık bazda artış gösterdi

2011 yılındaki parmak ısırtan performansından oldukça uzaklaşan ve akıllı telefon pazarında ilk on listesinden bile düşen HTC, geçen yıl itibariyle düze çıkmaya başladı. Uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yılın ikinci çeyreğinde kar etmeyi başaran firma sonraki iki çeyrekte de kar açıkladı ve yıl toplamında önemli bir artış elde etti. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 12.3 milyon Avro net gelir elde edildi. 2012 yılı düşüşle geçildiği için yıl bazında yüzde 51.6 gibi yüksek bir artışa imza atıldı. Çeyrek genelinde 1.2 milyar Avro toplam satış geliri elde edildi. 

Ancak bu yükseliş One serisi modellerle olmadı. HTC alt seviye pazarlara yönelik olarak satışa sunduğu Desire modelleriyle başarıyı yakaladı. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarına sunduğu Desire modelleriyle ilgi gördü. 

HTC bu yıl ürünler açısından en iyi yılları olacağını belirtmişti. Bu bakımdan yeni One serisi, RE 2 kamera, yeni HTC tabletler ve muhtemel bir Nexus tablet modeli bu yıl karşımıza çıkacak ürünler arasında.  

http://www.newstalk.com/HTC-yearonyear-profits-increase-by-over-50 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onsos1100 4 yıl
olay çok basit ultrapixel kamerayı ön tarafa alıp arkaya 20 megapixel kamera koyacaksın ve kendi çıkarttığın bu saçmalıktan geri adım atmadan kurtulacaksın
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WB 4 yıl
HaTiCe ye degil neticeye bak ;) guzel tablo..
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ø 4 yıl
HTC fiyatı düzgün tutup sürümden kazanmalı. Çok pahalı telefon satıyor. Ama E8 gibi bir modeli piyasaya sürmesi çok güzel oldu.
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ouzqan 4 yıl
Hakeden firma kazançlı çıkıyor . Htc bu işin kaymağını yemeye yeni başladı . Şimdi onlara tatlı geldiği için M9 ve M10 da büyük beklentiler içinde olabiliriz.
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10ff 4 yıl
Kaliteli bir marka ama sony nin karsisinda sansi yok...
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Fenomenon 4 yıl
htc güzel telefon yapıyor da fiyatlandırma politikası çok çok kötü.
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doctor_bey 4 yıl
HTC bunu haketti.

Desire Eye fotoğrafta bu açıdan ne güzel duruyormuş, tasarım harikası gibi
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assasin34 4 yıl
kaliteden taviz vermeden saglam yere basarak ilerlersen odulunu alirsin.bence android tarafinda en dengeli ve endustri tasarimi olarak en hos cihazlari yapan hep htc oldu.meyvelerini topluyorlar.
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turyunus 4 yıl
Çok değil öz çıkarsalar daha çok kazanırlar
Orta Segment için 3 telefon;
4,5"-5"-5,5" HD Ekran
Snapdragon 600 + 2 gb Ram + 16 gb Rom
8mp + 2mp Kamera
2100mAh-2400mAh-2800mAh Batarya
=3 telefon aynı donanım hızlı güncelleme
=Fiyat: 170$-200$-230$
Üst Segment için 3 telefon;
4,5"-5"-5,5" FullHD Ekran
Snapdragon 810 + 3 gb Ram + 32 gb Rom
13(10up)mp + 8(4up)mp Kamera
2400mAh-2800mAh-3100mAh Batarya
=3 telefon aynı donanım hızlı güncelleme
=Fiyat: 400$-500$-600$
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