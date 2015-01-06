HTC mali tablolarda üç yıldan bu yana ilk kez yıllık bazda artış gösterdi





2011 yılındaki parmak ısırtan performansından oldukça uzaklaşan ve akıllı telefon pazarında ilk on listesinden bile düşen HTC, geçen yıl itibariyle düze çıkmaya başladı. Uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yılın ikinci çeyreğinde kar etmeyi başaran firma sonraki iki çeyrekte de kar açıkladı ve yıl toplamında önemli bir artış elde etti.





Firmadan yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 12.3 milyon Avro net gelir elde edildi. 2012 yılı düşüşle geçildiği için yıl bazında yüzde 51.6 gibi yüksek bir artışa imza atıldı. Çeyrek genelinde 1.2 milyar Avro toplam satış geliri elde edildi.





Ancak bu yükseliş One serisi modellerle olmadı. HTC alt seviye pazarlara yönelik olarak satışa sunduğu Desire modelleriyle başarıyı yakaladı. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarına sunduğu Desire modelleriyle ilgi gördü.





HTC bu yıl ürünler açısından en iyi yılları olacağını belirtmişti. Bu bakımdan yeni One serisi, RE 2 kamera, yeni HTC tabletler ve muhtemel bir Nexus tablet modeli bu yıl karşımıza çıkacak ürünler arasında.

http://www.newstalk.com/HTC-yearonyear-profits-increase-by-over-50