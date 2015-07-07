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HTC mali tabloları yine eksiye düştü

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC mali tabloları yine eksiye düştü

Geçen yıl başlarından itibaren iyi bir hava yakalayan ve üstüste çeyrek dönemlerde kar elde etmeye başlayan Tayvanlı HTC, bu yıl ne yazık ki aynı performansı devam ettiremedi ve yeniden kabus dolu günlere dönüşün sinyalini verdi. 

Özellikle HTC One M9 amiral gemi modelinin satışlarının beklentilerin altında kalması mali tablolara olumsuz olarak yansıdı. İlk değerlendirmelere göre yılın ikinci çeyreğinde firma 1.07 milyar dolar gelir elde etti. Ancak faaliyet karı bu dönemde zarara döndü ve 166 milyon dolar eksi yazdırdı. Vergiler de dahil edildiğinde firmanın net olarak 256 milyon dolar zarar ettiği belirtiliyor. 

Bir önceki çeyreğe bakıldığında 1.3 milyar dolar gelir ve 11.6 milyon dolar kar elde edilmişti. İkinci çeyrekte firmanın çok sert bir düşüş yaşadığı görülüyor. Anlaşılan M9 ve E9 serileri ile Desire serileri firmayı kurtarmaya yetmedi. 

HTC için aslında bu beklenen bir sonuçtu. Geçtiğimiz ay firmanın patronu Cher Wang yatırımcılardan özür dileyerek yıl sonunda firmayı kurtaracak iddialı bir akıllı telefon serisi başlatacağını açıklamış ayrıca gelecek yıl da One serisinin tasarımını baştan aşağı değiştireceğini sözlerine eklemişti. Bakalım firma yeni strateji firmayı kurtarmaya yetecek mi? 

http://www.phonearena.com/news/HTC-spills-red-ink-with-its-preliminary-Q2-earnings-report_id71234 Yorum Yaz
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engincaglayan 3 yıl en beğenilen
millet bas bas bağırıyor sanal tuş istemiyoruz,ince çerçeve ve ince telefon istiyoruz diye ama htc'nin bu inadı her geçen gün daha da düşmesine neden oluyor.çok enteresan.bu çirkin ve kullanışsız ürünleri kim neden alsın bu paraları verip? zaten fiyat politikası evlere şenlik.
millet bas bas bağırıyor sanal tuş istemiyoruz,ince çerçeve ve ince telefon istiyoruz diye ama htc'nin bu inadı her geçen gün daha da düşmesine neden oluyor.ço...
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lionhearts 3 yıl
böyle her tarafı kalın telefon yapmaya devam ettikleri sürece azalarak bitecek zaten. tek iyi telefonları m7'di. sonra ultrapixel saçmalığı (ve bunda ısrar etmeleri) ardından sanan tuş+siyah bant iğrençliği... yerli yabancı forumlarda bas bas bağırıyor kullanıcılar şu telefonu biraz ince yapın,çerçeveyi de inceltin ve sanal tuşu kaldırın diye ama inatla bunu yapmıyor htc.e kendi düşen ağlamaz.
fiyatlandırma ise ayrı bir komedi unsuru.hadi amiral gemisini anlarımda sd615'li telefonlara 1500 tl istemeler falan ne olaki?
böyle her tarafı kalın telefon yapmaya devam ettikleri sürece azalarak bitecek zaten. tek iyi telefonları m7'di. sonra ultrapixel saçmalığı (ve bunda ısrar etm...
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zaomss 3 yıl
Bence firma özellikle sense de muazzam. Ama sürekli aynı tasarım cihazlar, rezalet derecede ekran çerçeveleri ve yüksek fiyat kullanıcıyı farklı modellere yöneltiyor
Bence firma özellikle sense de muazzam. Ama sürekli aynı tasarım cihazlar, rezalet derecede ekran çerçeveleri ve yüksek fiyat kullanıcıyı farklı modellere yönel...
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Disconnectus_Erectus 3 yıl
Htc kadar Sd810 da suçlu, bu sene kendisine guvenenleri yari yolda bıraktı.

Android cephesinde o kadar cok telefon , o kadar çok marka varki...

Artık belli bir kaliteyi ve vizyonu tutturamayanlar batsin
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Whisper 3 yıl
Beter olsunlar.
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DH Misafiri 3 yıl
Benim gibi one x alip cani yananlarin ahı tutmuştur..telefonu aldim 8 ay kullandim telefon çöktü gitti bir daha çalışmadı içinde oyun yoktu sadece sohbet programlari vardi..bozuldu gitti.BEŞ BETER OL HTC. İNŞALLAH BATARSIN SİLİNİP GİDERSİN BU PİYASADAN..
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VioLee 3 yıl
3000 tlye cihaz satmaya calisirsan boyle olur kendini apple zannediyor
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onkuba 3 yıl VioLee
VioLee

3000 tlye cihaz satmaya calisirsan boyle olur kendini apple zannediyor

Samsung kendini ne zannediyor o zaman?
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optimist0626 3 yıl
M7 kullanıyorum gayet memnunum,sense arayüzü gerçekten akıcı.Fakat m8 ve sonrası tamamen hata.

Bence m7 nin kamerasını değiştirip ekranı,işlemci ram vs gibi şeyleri geliştirse 1750 den giriş yapsa piyasaya yine yeterdi. Oturur satışları izlerdi.
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mcx 3 yıl
15 aydır G2 kullanıyorum bi 2 sene daha kullanmayı düşünüyoum. HTC ye neden 3000 tl vereyim ? Tabiki batarlar bu fiyatlar ile
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Tolgá 3 yıl
beter olsun köpekler.tiksiniyorum bu firmadan.
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MyWorldLife 3 yıl
Htc ye bir isinamadim.
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Crauls 3 yıl
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Kamera ve batarya ozurlu cihazlarini hala dunya paraya satmaya çalışıyorlar,umarim 2017 yilinda piyasada telefonlari kalmaz.
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senersongur 3 yıl
Fiyatlamalarını Huawei seviyesine, Asus seviyesine çekmedikleri sürece hep eksi olur.

One M9 mesela 1499 TL olsa tadından yenmezdi.
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Satoshi Nakamoto 3 yıl senersongur
senersongur

Fiyatlamalarını Huawei seviyesine, Asus seviyesine çekmedikleri sürece hep eksi olur.

One M9 mesela 1499 TL olsa tadından yenmezdi.

çay, kahve de ister misiniz? Apple, Samsung 3000'e satsın, HTC 1500. O nasıl iş öyle? He ben de ucuz olması taraftarıyım yanlış anlaşılmasın ama abartmayın yani.
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engincaglayan 3 yıl senersongur
senersongur
Fiyatlamalarını Huawei seviyesine, Asus seviyesine çekmedikleri sürece hep eksi olur.

One M9 mesela 1499 TL olsa tadından yenmezdi.

Ederi bu zaten m9'un ama garip biçimde HTC iPhone 6 ve Samsung S6 Edge ile aynı konumda olduğunu düşünüp garip bir fiyatlandırma politikası uyguluyor.Sadece bu değil giriş/orta segment telefonları bile piyasa gerçeklerinden çok uzakta.
Teknoloji severler için HTC M7 efsanesi ile hatırlanacak.
Zaten bir iPhone bir Samsung gibi heyecanla beklemiyor kimse artık yeni ürün lansmanlarını.
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__Nikolaus__ 3 yıl senersongur
senersongur

Fiyatlamalarını Huawei seviyesine, Asus seviyesine çekmedikleri sürece hep eksi olur.

One M9 mesela 1499 TL olsa tadından yenmezdi.

1600 e aldım sıfır yurtdışı mutlu mesut geçiniyoruz
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smart1978 3 yıl
Snapdragon 810 ve ultrapiksel olumu olacak :/
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