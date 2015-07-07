HTC mali tabloları yine eksiye düştü

Geçen yıl başlarından itibaren iyi bir hava yakalayan ve üstüste çeyrek dönemlerde kar elde etmeye başlayan Tayvanlı HTC, bu yıl ne yazık ki aynı performansı devam ettiremedi ve yeniden kabus dolu günlere dönüşün sinyalini verdi.





Özellikle HTC One M9 amiral gemi modelinin satışlarının beklentilerin altında kalması mali tablolara olumsuz olarak yansıdı. İlk değerlendirmelere göre yılın ikinci çeyreğinde firma 1.07 milyar dolar gelir elde etti. Ancak faaliyet karı bu dönemde zarara döndü ve 166 milyon dolar eksi yazdırdı. Vergiler de dahil edildiğinde firmanın net olarak 256 milyon dolar zarar ettiği belirtiliyor.





Bir önceki çeyreğe bakıldığında 1.3 milyar dolar gelir ve 11.6 milyon dolar kar elde edilmişti. İkinci çeyrekte firmanın çok sert bir düşüş yaşadığı görülüyor. Anlaşılan M9 ve E9 serileri ile Desire serileri firmayı kurtarmaya yetmedi.





HTC için aslında bu beklenen bir sonuçtu. Geçtiğimiz ay firmanın patronu Cher Wang yatırımcılardan özür dileyerek yıl sonunda firmayı kurtaracak iddialı bir akıllı telefon serisi başlatacağını açıklamış ayrıca gelecek yıl da One serisinin tasarımını baştan aşağı değiştireceğini sözlerine eklemişti. Bakalım firma yeni strateji firmayı kurtarmaya yetecek mi?

http://www.phonearena.com/news/HTC-spills-red-ink-with-its-preliminary-Q2-earnings-report_id71234