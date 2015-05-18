HTC, mini modellerine son veriyor

Üreticilerin amiral gemi modellerinin yanında bu modellerin tasarımını aynen benimseyen ancak donanım olarak çok geride kalan mini versiyonlar bir dönem oldukça popüler olmuştu. Ancak giderek önemini kaybeden mini versiyonlar artık tarih olmak üzere.





Amiral gemi modellerine iki nesildir mini versiyonları ekleyen HTC, bu yıldan itibaren buna bir son vermeye hazırlanıyor. Bir etkinlikte konuşan HTC Kuzey Asya başkanı Jack Tong, mini ürün serisini sona erdirdiklerini açıkladı.





Tong tüketicilerin artık 5 inç ve üzeri akıllı telefonlara yöneldiklerini ve bu bakımdan firma olarak yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade etti. Bu yol haritasında mini versiyonlar yer almayacak.





Her ne kadar mini versiyon olsa da sınıfındaki muadil akıllı telefon modellerinden daha pahalı bir fiyat çizgisi izlemesi konseptin tepki görmesine ve paralelinde değer kaybetmesine yol açmıştı.





Açıklamada dikkat çeken diğer bir nokta da HTC'nin artık büyük ekranlı akıllı telefonlara daha fazla önem verecek olması. Bu bakımdan orta ve giriş seviyesi HTC modellerinin artık 5 inç üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-axed-its-mini-smartphone-line-because-of-your-love-for-phablets_id69382