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HTC, mini modellerine son veriyor

4 yıl
2,3b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, mini modellerine son veriyor

Üreticilerin amiral gemi modellerinin yanında bu modellerin tasarımını aynen benimseyen ancak donanım olarak çok geride kalan mini versiyonlar bir dönem oldukça popüler olmuştu. Ancak giderek önemini kaybeden mini versiyonlar artık tarih olmak üzere.

Amiral gemi modellerine iki nesildir mini versiyonları ekleyen HTC, bu yıldan itibaren buna bir son vermeye hazırlanıyor. Bir etkinlikte konuşan HTC Kuzey Asya başkanı Jack Tong, mini ürün serisini sona erdirdiklerini açıkladı. 

Tong tüketicilerin artık 5 inç ve üzeri akıllı telefonlara yöneldiklerini ve bu bakımdan firma olarak yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade etti. Bu yol haritasında mini versiyonlar yer almayacak. 

Her ne kadar mini versiyon olsa da sınıfındaki muadil akıllı telefon modellerinden daha pahalı bir fiyat çizgisi izlemesi konseptin tepki görmesine ve paralelinde değer kaybetmesine yol açmıştı. 

Açıklamada dikkat çeken diğer bir nokta da HTC'nin artık büyük ekranlı akıllı telefonlara daha fazla önem verecek olması. Bu bakımdan orta ve giriş seviyesi HTC modellerinin artık 5 inç üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-axed-its-mini-smartphone-line-because-of-your-love-for-phablets_id69382 Yorum Yaz
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Arka Destroyer 4 yıl en beğenilen
mini serisinin krali sonydir


fanboy degilim samsung kullanıyorum.
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kmlhyt 4 yıl
bu işi zaten sadece sony yapsın. diğerleri baksın. sony taraftarıyım. ama nokıa 1100 kullanıyorum.
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1 Avatar
acura07 4 yıl
Isabet olmuş!!

Amiral gemisi fiyatina mini satiyorlardi.
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DH Misafiri 4 yıl
gereksiz yere ayrı bir fabrika kurup çevreyi kirletmekten kurtulmuşlar. tebrikler.
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aycibin 4 yıl
sony z3c ve iphone6'yla başedemedik,adam gibi bir telefon üretemedik desene şuna.adam gibi yapılırsa 5" altı güzelce satılıyor.android'de sony'den başka beceren olamadı 2 senedir
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der_Kaiser 4 yıl
htc nin yaptığı telefonlar sadece isim olarak mini.
Gitsinler SONY'e baksınlar amiral gemisinin minisi nasıl yapılırmış öğrensinler.
Ekrem Bey mini versiyonlar hala popüler ama koskoca akıllı telefon dünyasında sadece SONY yapabiliyor gerçek miniyi.
Benim elim küçük gidip Z3 Compact alıyorum.Hem amiral gemisine sahip oluyorum hem de boyutu bana uygun oluyor.
Eli büyük arkadaşlar da gidip normal Z3 alıyor onlar da aynı his ve konforu yaşıyor.
htc salağı beceremedik demiyor da ilgi büyük ekranlara kayıyor diyor.
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kırmızı panda 4 yıl
Bence de mini model saçmalık. Aynı donanımı küçük kasada sunmadıktan sonra tamamen fiyasko.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Tasarım olarak güzeldi ama özellik olarak boştu htc nin mini serisi
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LeBrock 4 yıl
Htc sonunda doğru bir karar almış
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emre_fan_club 4 yıl
Donanımın kırpıldığı kadar fiyat kırılmıyordu da o yüzden
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porsche911gt2 4 yıl
4.5 inç üstü telefon özellikle pantolon cebinde dıştan çok belli oluyor ve rahatsız ediyor şahsen. kışın yine iyi mont yada ceket cebine koyuluyor ama yazın şahsım adına rahatsız edici bi durum. büyük cihaz tercih edenler daha çok ofis çalışanları mı acaba diye düşünüyorum çünkü cepte taşıması zor. ve üreticiler de artık küçük ekranlı telefon üretmiyor pek.
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kmlhyt 4 yıl
bu işi zaten sadece sony yapsın. diğerleri baksın. sony taraftarıyım. ama nokıa 1100 kullanıyorum.
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silver0021 4 yıl
One m8 alinir one m9 alınır s3 alinir s4 s5 alınır ancak gidipte muadili bile olamayan minilere para verilip alinmaz. Kendisi mini donanımlar mini ne anladik biz bu işten. Htc kendisi için hayırlısı olani yapmış.
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