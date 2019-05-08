HTC’nin 2019 yılı ilk akıllı telefonu sonunda göründü

2014 yılında, performansının doruklarında olan HTC, One (M8)’in başarısıyla birlikte toplam 30 telefon modelini aynı yıl piyasaya sürmüştü. Problemler baş gösterdikçe çıkarılan telefon sayısı da kademeli olarak düştü ve firma 2016 yılında 16 tane cihaz çıkarttı. 2018 yılında bu sayı daha da düşerek yıl boyu 7 model oldu. 2019 yılı ise şimdiye kadar hiçbir model tanıtılmadan geçti.

MediaTek Helio P35 cihazın çipseti. Nashville Chatter tarafından tespit edilen ve tanınmayan HTC telefonu yakın zamanda Geekbench’te test edildi. HTC 2Q741 adına sahip olan telefonun kullanıcılara ne sunduğu bu aşamada belli değil fakat testlere görecihazın çipseti.

6GB RAM ile desteklenen bu Helio P35, tek çekirdekli testten 897, çok çekirdekli testten ise 4385 puan almayı başardı. HTC’nin bu cihazı, sunduğu performansla Snapdragon 630 içeren cihazlara denk bir gösteri sergiledi.

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HTC bu model hakkında henüz herhangi bir doğrulama yapmadı. Daha önceki bilgilere göre firma şuan bu dahil üç akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlardan bir tanesi 5G destekli bir amiral gemisi olurken diğeri orta-üst seviye Snapdragon 710’lu bir cihaz olacak.