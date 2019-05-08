Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC’nin 2019 yılı ilk akıllı telefonu sonunda göründü

Performansı yıldan yıla düşen HTC, 2019 yılının bu zamanına kadar hiçbir akıllı telefon tanıtmadı. Şimdilik bilgilere göre üç farklı cihaz üzerinde çalışan firma, her segmente bir ürün sunacak.
1 hf.
6,6b
1
10
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2014 yılında, performansının doruklarında olan HTC, One (M8)’in başarısıyla birlikte toplam 30 telefon modelini aynı yıl piyasaya sürmüştü. Problemler baş gösterdikçe çıkarılan telefon sayısı da kademeli olarak düştü ve firma 2016 yılında 16 tane cihaz çıkarttı. 2018 yılında bu sayı daha da düşerek yıl boyu 7 model oldu. 2019 yılı ise şimdiye kadar hiçbir model tanıtılmadan geçti. 
Nashville Chatter tarafından tespit edilen ve tanınmayan HTC telefonu yakın zamanda Geekbench’te test edildi. HTC 2Q741 adına sahip olan telefonun kullanıcılara ne sunduğu bu aşamada belli değil fakat testlere göre MediaTek Helio P35 cihazın çipseti. 
6GB RAM ile desteklenen bu Helio P35, tek çekirdekli testten 897, çok çekirdekli testten ise 4385 puan almayı başardı. HTC’nin bu cihazı, sunduğu performansla Snapdragon 630 içeren cihazlara denk bir gösteri sergiledi.
HTC bu model hakkında henüz herhangi bir doğrulama yapmadı. Daha önceki bilgilere göre firma şuan bu dahil üç akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlardan bir tanesi 5G destekli bir amiral gemisi olurken diğeri orta-üst seviye Snapdragon 710’lu bir cihaz olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ezicioyuncu 1 hf.
Yadigar m7 hala cekmecemde durur ve her fonksiyonu ilk gün ki gibi calisiyor. O cihazdan sonra bir de m9 sahibi olmustum ancak telefon 3.ayinda sarj esnasinda asiri isindi ve ekrandaki pikseller zarar görmüstu garantiden yenisi gelince direkt satmistim. M7 gibi kaliteli ve zamaninin en iyi cihazi gibi bir cihaz cikartirsa toparlar yoksa nokia gibi tarihin tozlu sayfalarinda kalir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 1 hf.
HTC neden böyle oldu anlamıyorum. Piyasayı çinlilere kaptırdılar. Halbuki üst düzey malzeme kalitesiyle piyasada lider cihazlar çıkartıyorlardı. Yok oldu gitti adamlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedomfighter 1 hf. Krone
ilk battığı dönem 4mp mi ne kameralı telefon çıkartmışlardı amiral gemisi. bizim piksellerimiz büyük siz bakmayın megapikselin düşük olduğuna falan diye saçmaladılar. fiyatları hep yüksekti. çinli telefonların stratejileri farklı oldu. şimdi çinliler de nimetten sayıyorlar kendilerini fiyatlarını yükseltiyorlar bakalım nereye gidecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 hf.
Tek çekirdekli testten 897 puan aldığına göre kesin HTC nin amiral gemisi falandır. Orta seviyeyi amiral gemisi olarak sattığı için...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 hf.
Htc m7 uzun süre kullandım hiç unutmam birçok kişi ne güzel telefonmuş demişti gerçekten döneminin çok şık telefonuydu. Yazık nereden nereye keşke şu ultra pixel saçmalığında diretmeseydiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 hf.
Htc mi kaldı bu saatten sonra
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 hf.
Ya One M7 be güzel telefondu ya zamanında istedim ama alamamıştım.
HTC iyi telefonlar yapıyor ama Pazarlama konusunda kendini duyuramiyor, fiyat politikası da yanlış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti35 1 hf.
Desteğimiz seninle HTC.
Unutmadık unutturmayacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
arkandayız htc
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 1 hf.
htc bir yüzümüzü güldürmedin ama yinede sana küsmedik.OneS villec2 -desire 820n -Htc10Evo.Şu ana kadar htc dışında akıllı telefon kullanmadım(bu cihazlardan önce java tabanlı bir samsung kullanmıştım)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6551 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc one, htc android ve
7 etiket daha mediatek helio p35 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Android Q 15 yeni cihaza yayınlandı: Nasıl indirilir? 1 hf. Razer kullanıcıları artık gezindikleri sitelerin renklerini her yerde görecek 1 hf. Tofaş açıkladı: Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor 1 hf. Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı 1 hf. Apex Legends mobil versiyonu geliyor 1 hf. Urbanears Rålis tanıtıldı: Firmadan ilk Bluetooth hoparlör 1 hf. Apple'ın WWDC 2019 etkinliğinde duyuracağı tüm yenilikler 1 hf. Turkcell'in yerli e-posta servisi, AFAD tarafından kullanılmaya başlandı 1 hf. Anneler Günü için akıllı telefon önerileri 1 hf. Google, katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini onayladı 1 hf. Xbox Live mobilde açılışı Gameloft ile yaptı 1 hf. Tekrar tekrar geri dönüştürülebilen plastik malzeme üretildi 1 hf. Binance hacklendi, 7000 BTC kayboldu 1 hf. Avengers: Endgame, Türkiye'de 2 milyon seyirciye ulaştı 1 hf. Retweet metinleri artık görsel içeriklerle desteklenecek 1 hf. Google Pixel 3A XL kutusundan çıkıyor | Saf Android, iddialı kamera 1 hf. Airbus, yeni şirketiyle uydu fotoğraflarını daha erişilebilir hâle getiriyor 1 hf. İngiliz enerji santralleri beş gün boyunca hiç kömür yakmadı 1 hf. Seagate 18TB HDD hazırlıklarını sürdürüyor 1 hf. Güvenlik güncellemeleri Google Play Store üzerinden verilecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN HTC’nin 2019 yılı ilk akıllı telefonu sonunda göründü Sonraki Popüler indie oyunu ‘Dead Cells’ bu yaz mobile geliyor 1 hf. Windows 10 bu yaz dâhili Linux kerneline sahip olacak 1 hf. Yapay zeka çocuklarda depresyonu tespit edebiliyor 1 hf. İlk tam elektrikli seyir tekneleri, Niagara Şelalelerinde hizmet verecek 1 hf. Samsung, Galaxy Fold siparişi verenlere iptal edebileceklerini bildirdi 1 hf. Google, 10 inçlik yeni akıllı ekranını tanıttı: Nest Hub Max 1 hf. PC HDD sevkiyatlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor 1 hf. EA Access, Temmuz ayında PS4’e geliyor 1 hf. Yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihleri duyuruldu 1 hf. Wannacry zararlısında Çinli siber casusların katkısı olabilir 1 hf. Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor 1 hf. Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları 1 hf. Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı 1 hf. Apple önümüzdeki ayki WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro'yu sahneye çıkarabilir 1 hf. Özel HP kontrolcüsü dizüstü modellerinde en yüksek güvenliği vadediyor 1 hf. Instagram’a bilgi denetimi geliyor 1 hf. Windows 10'a emoji destekli modern bir "komut satırı" geliyor 1 hf. 150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim