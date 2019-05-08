HTC’nin 2019 yılı ilk akıllı telefonu sonunda göründü

Teknoloji Editörü
2014 yılında, performansının doruklarında olan HTC, One (M8)’in başarısıyla birlikte toplam 30 telefon modelini aynı yıl piyasaya sürmüştü. Problemler baş gösterdikçe çıkarılan telefon sayısı da kademeli olarak düştü ve firma 2016 yılında 16 tane cihaz çıkarttı. 2018 yılında bu sayı daha da düşerek yıl boyu 7 model oldu. 2019 yılı ise şimdiye kadar hiçbir model tanıtılmadan geçti.
Nashville Chatter tarafından tespit edilen ve tanınmayan HTC telefonu yakın zamanda Geekbench’te test edildi. HTC 2Q741 adına sahip olan telefonun kullanıcılara ne sunduğu bu aşamada belli değil fakat testlere göre MediaTek Helio P35 cihazın çipseti.
6GB RAM ile desteklenen bu Helio P35, tek çekirdekli testten 897, çok çekirdekli testten ise 4385 puan almayı başardı. HTC’nin bu cihazı, sunduğu performansla Snapdragon 630 içeren cihazlara denk bir gösteri sergiledi.
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HTC iyi telefonlar yapıyor ama Pazarlama konusunda kendini duyuramiyor, fiyat politikası da yanlış
Unutmadık unutturmayacağız.