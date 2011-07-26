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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC patent davasında Apple ile görüşmelere açık

7 yıl
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14
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ile Apple arasında 2010 yılında başlayan ve kısa süre önce Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC’nin, HTC’nin Apple’a ait iki patenti ihlal ettiğine hükmederek dava açılmasına karar vermesiyle daha farklı bir boyut kazanan patent savaşında ilginç bir gelişme yaşandı.

HTC’nin finansal müdürü Winston Yung Bloomberg gazetesine verdiği demeçte devam eden patent davasında Apple ile masaya oturarak iki şirket arasında neler yapılabileceğini görüşmek istediklerini belirtti.

Yung, kabul edilebilir ve adil olduğu sürece her türlü çözüme açık olduklarını, bundan önce de Apple ile pek çok konuda görüşmeler yaptıklarının altını çizdi.

HTC’nin zaten Microsoft’a her Android’li cihaz başına 5$ ödediği düşünüldüğünde bir de Apple’a  patent ücreti ödemek istemediği anlaşılıyor. 

Ancak bir kaç hafta önce HTC grafik birimi üreticisi S3 Graphics şirketini patent portfolyosuyla beraber satın almıştı. Bu patentlerin arasında Apple’ın ihlal ettiği ve davası devam edenler bulunuyor. 

Elinde böyle bir koz bulunan HTC’nin bu açıdan Apple’ı sıkıştırmaya hazırlandığı düşünülüyor. Böylece her iki taraf da bu hukuk mücadelesinden en az zararla ayrılabilir.

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JohnLord 7 yıl en beğenilen
apple flaş koyar yakında ayfona ben yaptım der adobeye dava açar demedi demeyin :D
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enoman 7 yıl
maverick6600
ne alaka yawwww. htc android için neden microsofta alet başı 5$ ödesin. android google ın değilmi? pazarlama işini microsofta mı devretmiş acaba?

ben de tam bunu soracaktım?
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Batuhan Kılıç 7 yıl
eğer cihazlarında microsoft kullanması yönünde bağlayıcı bir anlaşması varsa android li cihaz satarak bunu ihlal ediyorsa bu yüzden bir sözleşme bedeli ödüyor olabilir
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TheOnu 7 yıl
htc yıllardır telefon üretiminde istediği başarıyı elde edemiyordu. androidli telefonlar ürettikten sonra biraz ceplerine para girdi şimdi onuda akıllı telefon pazarında tekelleşmek isteyen(hemde tek bir modelle) elmaya kaptıracak. üzücü bir durum bence.
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maverick6600 7 yıl
ne alaka yawwww. htc android için neden microsofta alet başı 5$ ödesin. android google ın değilmi? pazarlama işini microsofta mı devretmiş acaba?
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emregök 7 yıl
DH Misafiri



Kaçırmışım galiba. HTC, Androidli cihaz başına neden Microsofta 5$ ödüyor? Android nerede, Microsoft nerede? Bu nasıl iştir?




aynen dicektim atlamışım bende o tür haber burda vardı ama nerde?
tarayıcı vb bir programı almasın yoksa veya htc sense ara yüzü microsoft yapmıştır..
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DH Misafiri 7 yıl
Kaçırmışım galiba. HTC, Android'li cihaz başına neden Microsoft'a 5$ ödüyor? Android nerede, Microsoft nerede? Bu nasıl iştir?
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eulogy 7 yıl
Yav şimdi itiraz etmek istediğim bir konu var. Şimdi her patent davasında apple'ı baştan haklı bulan diğer bütün firmaları çirkeflikle suçlayan bir apple fan grubu vardı. Tartıştık ettik dava sonuçlarını gösterdik bu fan grubu biraz duruldu, şimdi de her davada apple'ı direk suçlayan bir kitle oluştu... Yahu bunun bir dengesi yok mu?
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detroit21 7 yıl
ehehe bu editorlere bayiliyorum applefan-anti fanlari birbirine dusurmeyi iyi biliyorlar :)
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Klasör.:X:. 7 yıl
şu patent olayı çok can sıkıcı yav.Teknolojinin gelişmesinde bir engel ve biz kullanıcılara fiyat olarak yansıyor.Yani aslında patent ücretini biz ödüryoruz...

Resimde apple vs htc yazılmış.
.Bütün firmalar artık fark yaratmanın peşinde sıkı bir rekabet var bu bizim için iyi ancak bu savaşa rekabet yetmiyor anlaşılan araya patent sokup duruyorlar.Artık telefonlar ekran + kasa olmuşken benzerliği patent davasına sokuyorlar.Ne yapsın adamlar kare telefonmu üretsin? yada koyduğu 1-3 tane tuşu ekranın ortasınamı yerleştirsin?
Bence tararım patentleri tamamen kaldırılmalı yada yumuşatılmalı.Adamlar çizgilere basmadan yürümek için amuda kalkarak yürüyorlar patent yüzünden.Firmalara en azından tasarım açısından özgürlük sağlanmalı...Çünkü kasa + ekran ile daha kaç tane kombinasyon uygulayabilirler ki?
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Kotaless 7 yıl
öte b*ka patent davası açıyor apple. geçenlerde de samsunga açmıştı telefon benziyormuş diye yakında bütün markalara açar senin telefonun dikdörtgen ayfonda öyle :)
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Volkanbaba 7 yıl
Htc ye fazla yük olmaz umarım piyasadaki rekabet koşullarının bozulmaması açısından
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
apple flaş koyar yakında ayfona ben yaptım der adobeye dava açar demedi demeyin :D
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Saw_ 7 yıl JohnLord
johnm

apple flaş koyar yakında ayfona ben yaptım der adobeye dava açar demedi demeyin :D


Yok Artık Leßron James

youtube.com/...


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