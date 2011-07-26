HTC patent davasında Apple ile görüşmelere açık

Haber Editörü
HTC ile Apple arasında 2010 yılında başlayan ve kısa süre önce Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC’nin, HTC’nin Apple’a ait iki patenti ihlal ettiğine hükmederek dava açılmasına karar vermesiyle daha farklı bir boyut kazanan patent savaşında ilginç bir gelişme yaşandı.
HTC’nin finansal müdürü Winston Yung Bloomberg gazetesine verdiği demeçte devam eden patent davasında Apple ile masaya oturarak iki şirket arasında neler yapılabileceğini görüşmek istediklerini belirtti.
Yung, kabul edilebilir ve adil olduğu sürece her türlü çözüme açık olduklarını, bundan önce de Apple ile pek çok konuda görüşmeler yaptıklarının altını çizdi.
HTC’nin zaten Microsoft’a her Android’li cihaz başına 5$ ödediği düşünüldüğünde bir de Apple’a patent ücreti ödemek istemediği anlaşılıyor.
Ancak bir kaç hafta önce HTC grafik birimi üreticisi S3 Graphics şirketini patent portfolyosuyla beraber satın almıştı. Bu patentlerin arasında Apple’ın ihlal ettiği ve davası devam edenler bulunuyor.
Elinde böyle bir koz bulunan HTC’nin bu açıdan Apple’ı sıkıştırmaya hazırlandığı düşünülüyor. Böylece her iki taraf da bu hukuk mücadelesinden en az zararla ayrılabilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben de tam bunu soracaktım?
aynen dicektim atlamışım bende o tür haber burda vardı ama nerde?
tarayıcı vb bir programı almasın yoksa veya htc sense ara yüzü microsoft yapmıştır..
Resimde apple vs htc yazılmış. .Bütün firmalar artık fark yaratmanın peşinde sıkı bir rekabet var bu bizim için iyi ancak bu savaşa rekabet yetmiyor anlaşılan araya patent sokup duruyorlar.Artık telefonlar ekran + kasa olmuşken benzerliği patent davasına sokuyorlar.Ne yapsın adamlar kare telefonmu üretsin? yada koyduğu 1-3 tane tuşu ekranın ortasınamı yerleştirsin?
Bence tararım patentleri tamamen kaldırılmalı yada yumuşatılmalı.Adamlar çizgilere basmadan yürümek için amuda kalkarak yürüyorlar patent yüzünden.Firmalara en azından tasarım açısından özgürlük sağlanmalı...Çünkü kasa + ekran ile daha kaç tane kombinasyon uygulayabilirler ki?
Yok Artık Leßron James
youtube.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3131 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, htc ve