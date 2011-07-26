HTC patent davasında Apple ile görüşmelere açık

HTC ile Apple arasında 2010 yılında başlayan ve kısa süre önce Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC’nin, HTC’nin Apple’a ait iki patenti ihlal ettiğine hükmederek dava açılmasına karar vermesiyle daha farklı bir boyut kazanan patent savaşında ilginç bir gelişme yaşandı.





HTC’nin finansal müdürü Winston Yung Bloomberg gazetesine verdiği demeçte devam eden patent davasında Apple ile masaya oturarak iki şirket arasında neler yapılabileceğini görüşmek istediklerini belirtti.





Yung, kabul edilebilir ve adil olduğu sürece her türlü çözüme açık olduklarını, bundan önce de Apple ile pek çok konuda görüşmeler yaptıklarının altını çizdi.





HTC’nin zaten Microsoft’a her Android’li cihaz başına 5$ ödediği düşünüldüğünde bir de Apple’a patent ücreti ödemek istemediği anlaşılıyor.





Ancak bir kaç hafta önce HTC grafik birimi üreticisi S3 Graphics şirketini patent portfolyosuyla beraber satın almıştı. Bu patentlerin arasında Apple’ın ihlal ettiği ve davası devam edenler bulunuyor.





Elinde böyle bir koz bulunan HTC’nin bu açıdan Apple’ı sıkıştırmaya hazırlandığı düşünülüyor. Böylece her iki taraf da bu hukuk mücadelesinden en az zararla ayrılabilir.