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HTC patronu Peter Chou, bir sanal gerçeklik firmasına yönetici oldu

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC patronu Peter Chou, bir sanal gerçeklik firmasına yönetici oldu

Yıl sonunda kullanıma sunulması beklenen sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive'yi bazı nedenlerden ötürü gelecek yıl başına erteleyen HTC, oluşan arayı içerik oluşturmak amacıyla değerlendirmeyi planlıyor. 

Gelen bilgilere göre HTC patronu Peter Chou, Digital Domain adlı bir firmaya yönetici olarak katıldı. Her iki görevini de yürütecek olan Chou, Vive akıllı gözlüğün ihtiyacı olan içeriği bu şekilde hazırlamayı planlıyor. 

Digital Domain;  Iron Man 3, Tron : Legacy ve Her gibi filmlerin dijital prodüksiyonunu üstlenen tanınmış bir firma. Ayrıca Assassin's Creed: Unity, Destiny gibi oyunların da animasyonlarını hazırladı. Yani dijital içerik anlamında sektörün en iyilerinden birisi. 

HTC oldukça iddialı bir sanal gerçeklik gözlüğü hazırlıyor.  70'den fazla sensör ile 360 derecelik görüntü tecrübesi sunan ve saniyede 90 akış sağlayan başlık, ayrıca duvara monte iki adet lazer sensör ile sadece kafa hareketlerinizi değil vücut hareketlerinizi de algılayabiliyor. Böylece tamamen oyunun içerisine dahil olabiliyorsunuz. 

Ancak HTC içerik konusunda hemen hemen tecrübesiz bir durumda. Bu bakımdan uzman bir elin yardımına ihtiyacı var. Peter Chou ilerleyen aylarda içerik anlamında da iddialı başlıklara imza atacaktır.  

http://www.androidauthority.com/htc-ceo-peter-chou-joins-digital-domain-vr-637887/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Htc'nin mali, raporları iç açıcı değil bu sektörde bari tutunsalar bunda da tutmazlarsa bu adamı kovsunlar.Tüketiciyi dinleyen ve uygulayan bir genç yönetici gelsin....
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BekirTemel 3 yıl
baktı htc gidiyor,bir iş edineyim bari demiştir.
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bwhiteshark 3 yıl

HTC bu adamlarla battı batacak , umarım bu bir çıkış olur.
1 Yanıt Yanıtla
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TheBestSamsung 3 yıl bwhiteshark
bwhiteshark
HTC bu adamlarla battı batacak , umarım bu bir çıkış olur.

Seneye htc diye bir marka kalırsa dua et sen
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