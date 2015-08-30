HTC patronu Peter Chou, bir sanal gerçeklik firmasına yönetici oldu

Yıl sonunda kullanıma sunulması beklenen sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive'yi bazı nedenlerden ötürü gelecek yıl başına erteleyen HTC, oluşan arayı içerik oluşturmak amacıyla değerlendirmeyi planlıyor.





Gelen bilgilere göre HTC patronu Peter Chou, Digital Domain adlı bir firmaya yönetici olarak katıldı. Her iki görevini de yürütecek olan Chou, Vive akıllı gözlüğün ihtiyacı olan içeriği bu şekilde hazırlamayı planlıyor.





Digital Domain; Iron Man 3, Tron : Legacy ve Her gibi filmlerin dijital prodüksiyonunu üstlenen tanınmış bir firma. Ayrıca Assassin's Creed: Unity, Destiny gibi oyunların da animasyonlarını hazırladı. Yani dijital içerik anlamında sektörün en iyilerinden birisi.





HTC oldukça iddialı bir sanal gerçeklik gözlüğü hazırlıyor. 70'den fazla sensör ile 360 derecelik görüntü tecrübesi sunan ve saniyede 90 akış sağlayan başlık, ayrıca duvara monte iki adet lazer sensör ile sadece kafa hareketlerinizi değil vücut hareketlerinizi de algılayabiliyor. Böylece tamamen oyunun içerisine dahil olabiliyorsunuz.





Ancak HTC içerik konusunda hemen hemen tecrübesiz bir durumda. Bu bakımdan uzman bir elin yardımına ihtiyacı var. Peter Chou ilerleyen aylarda içerik anlamında da iddialı başlıklara imza atacaktır.

http://www.androidauthority.com/htc-ceo-peter-chou-joins-digital-domain-vr-637887/