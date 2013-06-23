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HTC patronu pazarda yüzde 10-15 paya ulaşmak istiyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC patronu pazarda yüzde 10-15 paya ulaşmak istiyor

İki yıl önce ABD'nin lider akıllı telefon üreticisi olan dünyanın ise ilk beş akıllı telefon üreticisi listesinde olan HTC, başarısız politikalar nedeniyle yüzde 4 pazar payına gerilemiş durumda. Huawei ve ZTE gibi firmaların da gerisine düşen HTC, önemli yöneticilerini de kaybetmeye başladı.

Firmanın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü HTC One amiral gemi modeli ilk aylarda üretim sıkıntısı yaşasa da sonrasında toparlandı ve 5 milyon satış rakamını geride bıraktı.

Satışların da etkisiyle firmanın son iki aylık mali tablosunda yükseliş var ve firma geleceğe umutla bakmaya başladı. 

Firmanın patronu Peter Chou yatırımcı toplantısında, ilerleyen aylarda yüzde 10-15 pazar payına ulaşmak için en iyisini yapabilecek kapasitede olduklarını belirtti. Chou, bu yıl marka tanınırlığını yaymak için çalışmalarını iki katına çıkaracaklarını da sözlerine ekledi. HTC One modeli için sık sık kariyerini ortaya koyduğu iddia edilen Chou bu iddiaları yalanladı ve zor günlerde firmayı yalnız bırakmayacağını açıkladı.

Özellikle HTC One modelindeki tasarım unsurları otoritelerin ilgisini çekti ve firmanın görünürlüğünü artırdı. Bu da firmayı cesaretlendirdi. Kısa süre önce Robert Downey Jr. ile de bir reklam anlaşması yapıldığı gündeme gelmişti. 

http://m.androidauthority.com/htc-global-market-share-goal-233536/ Yorum Yaz
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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
çözüm basit
fiyatları düşürsün yeter
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williamwallace88 5 yıl
Samsung HTC'nin yarı malzeme kalitesinde ürünler çıkarıyor ama güncellemelerde daha hızlı ve tutarlı davranarak ve seri üretim hızıyla kat ve kat daha fazla satıyor.

HTC ürününü güncel tutmalı... Her ne kadar 4.1.2 ile 4.2.2 arasında çok fark yoksa bile ileride 5.0 geldiğinde kullanıcıları aylarca bekletirse Samsung'un eline büyük koz verecek. Elimdeki S3'te resmi 4.2.2 sızıntıları varken One'da 4.2.2 olmaması garip..

HTC üretimi iyi planlamalı... One S4'ten önce duyuruldu fakat burada aylarca satılan dükkan arandı. İlk gelenlerin yarısından çoğu sorunlu çıktı..

Marka fanatiği olmanın anlamı yok. Galaxy S3 sahibiyim ama HTC-Samsung kavgasına girmem. Ben alırken en iyileri S3 ve OneX'ti kıyaslayıp S3 aldım. One'da bilindik HTC sıkıntıları aşılırsa niye HTC almayayım :)
Samsung HTC'nin yarı malzeme kalitesinde ürünler çıkarıyor ama güncellemelerde daha hızlı ve tutarlı davranarak ve seri üretim hızıyla kat ve kat daha fazla sa...
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blue_brownie 5 yıl kızgınjapon
kızgınjapon

blue_brownie

2. Amiral gemisi çıktı zaten HTC Butterfly S HTc one daha iyi özelliklere sahip HTC boşuna kendini kandırmasın. 3-4 senedir aynı kafayla gidiyorlar. Kullanıcılarına kulaklarını kapamışlar. Güncellemeleri geç alınıyor. Elimde 2 HTC birisini sattım. Diğerini hanıma verdim. Butterfly S haricinde ilgimi çeken amiral gemisi yok. Gerçi HTC durumu vahim sanki Amiral battı oynuyoruz ama adamlar hep kendi amiral gemilerini vuruyorlar. Çünkü hep birşeyleri eksik çıkartıyorlar. Sonradan güncel bir telefonla eksiklerini gidermeye çalışıyorlar. Tasarım ve sense arayüzü haricinde HTC ilgimi çeken bir özellik olmadı. Not: Eklemeyi unuttum Desire S güncellemelerinide bile sağ olsun HTC tarafından değil Xda developer tarafından bugüne kadar kullanma şansım oldu.



hep aynı şeyler usta bak note 2 s3den güçlüydü ona ballanmıyorsun demekki fansın ama fan olmadığını düşünerek sana cevap verecem samsung melez telefon segmentini başlattı belki biliyorsundur :D bunlar amiral gemi telefonlarından daha güçlü ama negatif bir yönleri vardı büyük olmaları bu kadar tanımla anlamını bekliyorum samsung galaxy s4 çıktı note 3 ondan daha güçlü olacak xperia z çıktı honamimi ne ismi şimdi aklımda olmayan telefon xperia zden 2 kat daha güçlü olacak nokia eos çıkaracak ve phablet segmentinede diğer markalar gibi güçlü bir telefon daha ekliyecek şimdi kapaçeneni ve bilmedena tıp tutma bir daha hadi yürüü anca gidersinnnn












not:mesajın sadece az bir kısmını okudum







not 2: alıntıyı okumayın


Ona ballanmıyorsun ne demek sen önce bir düzgün saygılı konuşmayı öğren sonra da gel seninle insan gibi konuşalım.
kızgınjaponblue_brownie2. Amiral gemisi çıktı zaten HTC Butterfly S HTc one daha iyi özelliklere sahip HTC b...
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DH Misafiri 5 yıl
Hala 4.2.2 vermediler niyetleride yok.cikmis konusuyorlar ben adam olurlar dedim aldim ama niyetleri yok :-)
HTc one kullanicisiyim bu arada
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Bay Zebani 5 yıl
Ayda bir amiral gemisi çıkarsa,biraz zor.
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Guest-9D2914531 5 yıl
Samsung her hafta model cikariyor, htc yine iyi
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chamicals2 5 yıl
samsungcular hadi Pentile plastikle takılın htc kullananlar kaliteyi kullanıyor.
Firma tanıtıma biraz önem verse herşey daha iyi olacak
Ben htc geleceğinden umutluyum
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GodisCoking 5 yıl
Tek amiral gemi modeli,tek tablet-telefon melezi model,orta ve düşük seviyede 1er yada en fazla 2şey cihaz çıkarsın,güncelleme desteğini ASLA aksatmasın,sd cart ve çıkarılabilir pil yapsın.Htc bunları yaparsa eğer Samsung'u geride bırakır çünkü kaliteli bir marka.
Önce kaybettiği güveni geri kazanmalı.
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vamp 5 yıl
Bu üretim noksanlığı ve müşteri memnuniyetsizliğiyle biraz zor.
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Htc one mini çıkmasını bekliyordum fakat one daki gibi yine sorunlu çıkarsa ilk üretim cihazları samsung s4 mini,sgs3 veya xperia sp ye yöneleceğim htc güncelleme ve fabrika hatası ürünlerini ortadan kaldırmadan htc den de alışveriş yapmam sony lerde de güncelleme sorunu var htc de olduğu gibi galiba ya sgs3 yada s4 mini alacağım bu gidişle.
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General. 5 yıl
Android sisteminde en önemli konu güncelleme desteği artık insanlar firmaların güncelleme desteğine bakıp ürün alıyor en azından belli bir süre güncelleme garantisi verilmesi lazım 2000tl ye telefon alıyorsun 6 ay sonra çöp oluyor
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talerk 5 yıl
Sıkar biraz bu fiyatlarla en pahalı androidleri sen satıyorsun
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asdemre 5 yıl
Samsungta htcnin yolunda gidiyor butterfly çıkardı htc, s4+ çıkaracak samsung. Nolacak bu üreticilerin hali. Bkz. Snapdragon s800lü galaxy s4 shiftdelete.net/...
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
rüya görüyor
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foz54 5 yıl
Kalite, performans, şıklık, yenilik ve güncelleme. Htc bunların hepsine sahip olabilir. Birde her segmentte senede bir model çıkarırsa yürür gider
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blue_brownie 5 yıl
2. Amiral gemisi çıktı zaten HTC Butterfly S HTc one daha iyi özelliklere sahip HTC boşuna kendini kandırmasın. 3-4 senedir aynı kafayla gidiyorlar. Kullanıcılarına kulaklarını kapamışlar. Güncellemeleri geç alınıyor. Elimde 2 HTC birisini sattım. Diğerini hanıma verdim. Butterfly S haricinde ilgimi çeken amiral gemisi yok.

Gerçi HTC durumu vahim sanki Amiral battı oynuyoruz ama adamlar hep kendi amiral gemilerini vuruyorlar. Çünkü hep birşeyleri eksik çıkartıyorlar. Sonradan güncel bir telefonla eksiklerini gidermeye çalışıyorlar.

Tasarım ve sense arayüzü haricinde HTC ilgimi çeken bir özellik olmadı.

Not: Eklemeyi unuttum Desire S güncellemelerinide bile sağ olsun HTC tarafından değil Xda developer tarafından bugüne kadar kullanma şansım oldu.
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