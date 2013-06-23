HTC patronu pazarda yüzde 10-15 paya ulaşmak istiyor





İki yıl önce ABD'nin lider akıllı telefon üreticisi olan dünyanın ise ilk beş akıllı telefon üreticisi listesinde olan HTC, başarısız politikalar nedeniyle yüzde 4 pazar payına gerilemiş durumda. Huawei ve ZTE gibi firmaların da gerisine düşen HTC, önemli yöneticilerini de kaybetmeye başladı.





Firmanın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü HTC One amiral gemi modeli ilk aylarda üretim sıkıntısı yaşasa da sonrasında toparlandı ve 5 milyon satış rakamını geride bıraktı.





Satışların da etkisiyle firmanın son iki aylık mali tablosunda yükseliş var ve firma geleceğe umutla bakmaya başladı.





Firmanın patronu Peter Chou yatırımcı toplantısında, ilerleyen aylarda yüzde 10-15 pazar payına ulaşmak için en iyisini yapabilecek kapasitede olduklarını belirtti. Chou, bu yıl marka tanınırlığını yaymak için çalışmalarını iki katına çıkaracaklarını da sözlerine ekledi. HTC One modeli için sık sık kariyerini ortaya koyduğu iddia edilen Chou bu iddiaları yalanladı ve zor günlerde firmayı yalnız bırakmayacağını açıkladı.





Özellikle HTC One modelindeki tasarım unsurları otoritelerin ilgisini çekti ve firmanın görünürlüğünü artırdı. Bu da firmayı cesaretlendirdi. Kısa süre önce Robert Downey Jr. ile de bir reklam anlaşması yapıldığı gündeme gelmişti.

http://m.androidauthority.com/htc-global-market-share-goal-233536/