HTC son 6 yılın en kötü Nisan ayını yaşadı

Kabus gibi geçen yılların ardından geçen yıl mali durumu toparlamaya başlayan HTC, yavaş yavaş karını artırıyor. Ancak firmanın büyük umutlar bağladığı yeni amiral gemi modeli One M9 iyi bir başlangıç yapamadı.





Firmanın Nisan ayı mali raporlarına göre gelirler yıllık yüzde 38.6 düşüş göstererek 439 milyon dolar oldu. Bu rakam son 6 yılın en düşük Nisan ayı gelirine işaret ediyor. Analiz uzmanlarına göre düşüşün nedeni One M9 modelinin satışlarının beklentilerin altında kalması.





Nisan ayı itibariyle HTC One M9 modelinin 4.75 milyon adet sevkiyat yaptığı tahmin ediliyor. Geçen yıl aynı ayda HTC One M8 modelinin 8 milyon adet sevkiyat yaptığı, İki yıl önce ise One M7 modelinin 7 milyon adet sevkiyat yaptığı belirtiliyor. Bu durumda One M9 serideki en az ilgi gören model durumuna düştü.





Kaynaklar HTC'nin de bu azalan ilginin farkında olduğunu belirtiyor. Özellikle aşırı ısınma sorunları nedeniyle tüketicilerin Snapdragon 810'lu cihazlara biraz uzak durduğu ve HTC'nin de bu nedenle tedarikçilere olan siparişleri revize ettiği dile getiriliyor.





HTC'nin bundan sonraki dönemde One M9 modelinden ziyade One E9+ ve One M9+ modellerinin satışına odaklandığı belirtiliyor. Her iki model de bu ay Çin'de piyasaya çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/HTC-has-its-worst-April-in-6-years-disappointing-HTC-One-M9-shipments-blamed_id68984