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HTC son 6 yılın en kötü Nisan ayını yaşadı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC son 6 yılın en kötü Nisan ayını yaşadı

Kabus gibi geçen yılların ardından geçen yıl mali durumu toparlamaya başlayan HTC, yavaş yavaş karını artırıyor. Ancak firmanın büyük umutlar bağladığı yeni amiral gemi modeli One M9 iyi bir başlangıç yapamadı.

Firmanın Nisan ayı mali raporlarına göre gelirler yıllık yüzde 38.6 düşüş göstererek 439 milyon dolar oldu. Bu rakam son 6 yılın en düşük Nisan ayı gelirine işaret ediyor. Analiz uzmanlarına göre düşüşün nedeni One M9 modelinin satışlarının beklentilerin altında kalması.

Nisan ayı itibariyle HTC One M9 modelinin 4.75 milyon adet sevkiyat yaptığı tahmin ediliyor. Geçen yıl aynı ayda HTC One M8 modelinin 8 milyon adet sevkiyat yaptığı, İki yıl önce ise One M7 modelinin 7 milyon adet sevkiyat yaptığı belirtiliyor. Bu durumda One M9 serideki en az ilgi gören model durumuna düştü.

Kaynaklar HTC'nin de bu azalan ilginin farkında olduğunu belirtiyor. Özellikle aşırı ısınma sorunları nedeniyle tüketicilerin Snapdragon 810'lu cihazlara biraz uzak durduğu ve HTC'nin de bu nedenle tedarikçilere olan siparişleri revize ettiği dile getiriliyor. 

HTC'nin bundan sonraki dönemde One M9 modelinden ziyade One E9+ ve One M9+ modellerinin satışına odaklandığı belirtiliyor. Her iki model de bu ay Çin'de piyasaya çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-has-its-worst-April-in-6-years-disappointing-HTC-One-M9-shipments-blamed_id68984 Yorum Yaz
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mu5tafa 4 yıl en beğenilen
bu ceo yuda kovmaları yakındır. S6 nın nerdeyse 4-5 ülkede sattığı kadar adamlar tüm dünyada satıyor o kadar.
sonra da m9, s6 dan iyi. Oldu..Htc kendini çok yukarlarda görüyor ama esamesi bile yok dünyada..
bu ceo yuda kovmaları yakındır. S6 nın nerdeyse 4-5 ülkede sattığı kadar adamlar tüm dünyada satıyor o kadar.sonra da m9, s6 dan iyi. Oldu..Htc ke...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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nightsoldier 4 yıl
Millet t aynı parayı pek tabi samsunga veriyor. Bundan daha ucuza satılan sony z serisi ve lg g serisi de var. Htc kensini nimetten saymaya devam ederse bu günleri bile mumla arayacak.

Malzeme kalitesi çok iyi, tasarım güzel, arayüz güzel, güncelleme desteği iyi. Ama piyasa artık bunları yapabilen firmalarla dolu. Samsug bile tasarımını değiştirmek zorunda kaldı, varın gerisini siz düşünün.

M9,m8in ısıtılmış hali. Aynı sonynin z serisinde yaptığı gibi. Hatta sony bile dişe dokunur yenilikler yapıyor. z3te Soğutucu blok kullanması, suya toza dayanıklılığın arttırılması gibi mesela. Htc, içini drğiştirip tekrar sunuyor. Yenilik yok. Kamera desen lg g4 veya s6dan geri.

Millet böyle bir cihaza neden para versin?

Millet t aynı parayı pek tabi samsunga veriyor. Bundan daha ucuza satılan sony z serisi ve lg g serisi de var. Htc kensini nimetten saymaya devam ederse bu...
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DH Misafiri 4 yıl
Bir m7 kullacisi olarak m9 merakla bekledigim ve almayi dusundugum bir telefondu fakat. M9 resmen hayal kirikligiydi benim icin htc gercekten kaliteli ve stabil bir telefon fakat insanlar ureticiden bir yenilik bekliyor o yuzdrn htc sevenlerini husrana ugratti
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okan_cehapelioglu 4 yıl
htc nin telefonlara verdiği destek güzel m7 ye çok iyi bi güncelleme geldi m8 de çok az değişiklik yapıp m9 diye insanların önüne sundular
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Fatih617 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
htc nin telefonlara verdiği destek güzel m7 ye çok iyi bi güncelleme geldi m8 de çok az değişiklik yapıp m9 diye insanların önüne sundular

Işlemci, kamera, gpu, ram bunlar hep küçük değişiklikler zaten.
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simetrik 4 yıl
Htc kasa kalitesinde samsung ve lg den daha iyi Elime aldığımda iphone kalitesini hissettiriyor ama bu yeterli değil Htc m9 gerçekten m8 S yada plus olmuş. İyi bir fiyatla piyasaya sürmeleri gerekiyordu.
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Satoshi Nakamoto 4 yıl
Htc batmaz,tayvan hükumeti destekliyor. Ayrıca m9 gayet güzel telefon.
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paker 4 yıl
HTC benım fanı olduğum bir marka kaliteli ve sağlam cihaz yaptıkları aşikar ama müşterisini malesef düşünmüyor ve fiyat politikası çok kötü.
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Crauls 4 yıl
Beter olsunlar




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kule_genclik 4 yıl
normal htc m9 olsa olsa htc m8 plus falan olurdu zaten.
su an htc m8 sahibi oldugu ocin demiyorum ama renginden midir nedir daha dikkat cekici ve goze hos geliyor
ozellikleride fazlasiyla yeterli diye dusunuyorum sonucta yapamadigi birsey yok
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headcoach 4 yıl
Pahalı.
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emre4335 4 yıl
Bu HTC nin bi zamanlar reklam logosu "inovation" degilmiydi.3 modeldir ayni tasarimla geliyo tabi duser gelirler
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darkdiva 4 yıl
S6 karşısında şansları yok diğer amiral gemilerinin.
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aziz77 4 yıl
Bu duruma gelmesi gayet doğal,android ekosisteminde şu an için rekabet edecek telefonu yok,m9 işlemcisinden dolayı pek tutulmuyor.Piyasa yapmak istiyorsa telefonlarında acil indirim yapmalı...
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