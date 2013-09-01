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HTC tasarım ekibine yapılan dolandırıcılık suçlamasında Sense 6 ortaya çıktı

5 yıl
821
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36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC tasarım ekibine yapılan dolandırıcılık suçlamasında Sense 6 ortaya çıktı

Bu yıl itibariyle One serisi olarak tanımlayabileceğimiz One, One Mini ve One Max modelleri ile akıllı telefon pazarında çıkış yakalamayı amaçlayan HTC, Tayvan'da meydana gelen sürpriz bir olayla sarsıldı.

Tayvan'dan gelen haberlere göre HTC'nin pek çok üst seviye tasarımcısı Taipei'de dolandırıcılık ve ticari sırları çalmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu tasarımcılar arasında ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Thomas Chien, ar-ge şefi Wu Chien Hung, One modelinin de tasaırmını yapan tasarım ekibi kıdemli şefi Justin Huang da bulunuyor. Chien ve Wu tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Chien, Wu ve Huang, Xiaoyu adında bir mobil tasarım firması kurmuş ve pek çok arkadaşı ile birlikte Tayvan ve Çin'de ofisleri bulunan firmalarına transfer olmuşlardı. Ancak Chien'in Sense 6 ile ilgili dökümanları bilgisayarına kaydedip bazı kişilere gönderdiği ortaya çıkınca HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang, Tayvan Soruşturma Ofisi'ne şikayette bulundu.

Bu üç kişinin ayrıca HTC One'ın tasarımının üçüncü taraf bir firma tarafından yapıldığını gösteren sahte faturalar düzenleyerek firmayı yaklaşık 350 bin dolar dolandırdıkları da iddia ediliyor. 

Tayvan'da oldukça ses getiren bu tutuklama olayları sonrasında HTC, ilgili makamlar ile konuyu sorulturmaya devam ettiklerini açıkladı.

Olayda sürpriz olan konu ise Sense 6 arayüzünün şikayet dosyalarına girmiş olması. HTC'nin haftaya tanıtacağı One Max modelinde Sense 5.5 şeklinde bir arayüze yer vereceği konuşulmaktaydı. Bu bakımdan One Max modelinde Sense 6 arayüzü karşımıza çıkabilir. Ancak Sense 6 arayüzünün One Max'te kullanılıp kullanılmayacağı konusunda yetkililer bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.  

http://blog.htc.com/2013/01/htc-design-thomas-chien/ Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
o değilde başlığı anlamak için 5 kere okudum
2 Yanıt Yanıtla +24
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Ekrem71 kusura bakma editörleri eleştirmeyi sevmem ama nerede tuhaf bir haber olunca aklıma sen geliyorsun.Bakıyorum başlığın altında ismin geçiyor.Bazen insan değilde otomatik yazılmış bir program olduğunu düşünmüyor değilim.Çoğu haberin akıllara zarar.:-D
Ekrem71 kusura bakma editörleri eleştirmeyi sevmem ama nerede tuhaf bir haber olunca aklıma sen geliyorsun.Bakıyorum başlığın altında ismin geçiyor.Bazen insan...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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eric13 5 yıl
Kac kere dedim google translate kullanmayin
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Leskodjer 5 yıl
Adamlar tasarim ekibi diye Sense 6'yi tutuklamişlar.
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thestell 5 yıl
İyi de fotoğraf ne alaka anlamadım ben şimdi
Desire X değil mi o?
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redoano 5 yıl
fukox
HTC Specialist Oneın tasarımını One&Co yapmıştır son 5 senedeki telefonlar gibi. Haberde yanlişlıklar var. Ayrıca indirip göndermişte Sense 6 dosyalarını yabancı bir firma ya. Edit: Ayrıca Oneın ilk çizimlerinide One&Codan bir özel ekip oluşturmuştur. Bir kişi diyerek aylar süren tasarım çalışmalarını hafife alamazsınız. Gozaltina alinan ekibin baskani sadece.
Nick-Mesaj uyumu

tebrikler! Günün einstein'ı seçildin :)
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aycibin 5 yıl
HTC tasarım ekibine yapılan dolandırıcılık suçlamasında Sense 6 ortaya çıktı

yani HTC tasarım ekibi suçlama sırasında beyin fırtınası ile sense 6'yı mı yapmış

google'a da bir suçlama yapsak android 5 çıkar mı
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iboocum 5 yıl
sense ile dolandırılma nalaka ekreeeemm ?
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TrMhMt 5 yıl
Basligi okumuslar ama anlamamislar...

Eyy Aziz Nesin kalk gelde %60 oani suan nasil %80'e dayandi kendi gozlerinle gor.

Eee onlarda hakli ama bu baslikta ne anlatilmaya calistigini anlamak icin Einstein olmak gerek...
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EuroAsia 5 yıl
Çen çin çon tutuklanmış anladıım kadarıyla
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LilTunechi 5 yıl
HTC çalışanları hırsızlık yapmış yönetim yakalamış.Sense 6 o sırada ortaya çıkmış.+rep pls
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JoeyBane 5 yıl
350bin dolarlık reklam.
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BekleGeliyorum 5 yıl
Sen ne diyon değişik
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Roark 5 yıl
sense 6 tutuklanmış galiba? kesin touchwiz suça teşvik etmiştir.
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Dark Shade 5 yıl
nerden buluyorsunuz böyle ilginç başlıkları.
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Skörtıl_Nimo 5 yıl
anlayan biri özet geçsin
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Kabzomanadam 5 yıl
beyin fatal error verdi :D
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