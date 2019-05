HTC tasarım ekibine yapılan dolandırıcılık suçlamasında Sense 6 ortaya çıktı

Bu yıl itibariyle One serisi olarak tanımlayabileceğimiz One, One Mini ve One Max modelleri ile akıllı telefon pazarında çıkış yakalamayı amaçlayan HTC, Tayvan'da meydana gelen sürpriz bir olayla sarsıldı.





Tayvan'dan gelen haberlere göre HTC'nin pek çok üst seviye tasarımcısı Taipei'de dolandırıcılık ve ticari sırları çalmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu tasarımcılar arasında ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Thomas Chien, ar-ge şefi Wu Chien Hung, One modelinin de tasaırmını yapan tasarım ekibi kıdemli şefi Justin Huang da bulunuyor. Chien ve Wu tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.





Chien, Wu ve Huang, Xiaoyu adında bir mobil tasarım firması kurmuş ve pek çok arkadaşı ile birlikte Tayvan ve Çin'de ofisleri bulunan firmalarına transfer olmuşlardı. Ancak Chien'in Sense 6 ile ilgili dökümanları bilgisayarına kaydedip bazı kişilere gönderdiği ortaya çıkınca HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang, Tayvan Soruşturma Ofisi'ne şikayette bulundu.





Bu üç kişinin ayrıca HTC One'ın tasarımının üçüncü taraf bir firma tarafından yapıldığını gösteren sahte faturalar düzenleyerek firmayı yaklaşık 350 bin dolar dolandırdıkları da iddia ediliyor.





Tayvan'da oldukça ses getiren bu tutuklama olayları sonrasında HTC, ilgili makamlar ile konuyu sorulturmaya devam ettiklerini açıkladı.





Olayda sürpriz olan konu ise Sense 6 arayüzünün şikayet dosyalarına girmiş olması. HTC'nin haftaya tanıtacağı One Max modelinde Sense 5.5 şeklinde bir arayüze yer vereceği konuşulmaktaydı. Bu bakımdan One Max modelinde Sense 6 arayüzü karşımıza çıkabilir. Ancak Sense 6 arayüzünün One Max'te kullanılıp kullanılmayacağı konusunda yetkililer bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

