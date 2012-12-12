HTC, üç yıllığına UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nin telefon tedarik ortağı oldu

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında üst sıralarda rekabetini sürdüren Tayvanlı HTC, UEFA ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu.
Ocak ayında başlayacak 3 yıllık sözleşme gereği HTC, Avrupa'nın başarılı kulüplerini biraraya getiren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin telefon tedarik ortağı olacak.
Ayrıca UEFA Süper Kupa Finalleri'nin 2013-2014 yılları için, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin de 2013-2014-2015 yılları için Global Akıllı Telefon Tedarik Ortağı olacak.
Anlaşmanın tüm detayları açıklanmasa da turnuva karşılaşmalarının HTC akıllı telefonlarından da izlenebileceği ve ilgili pek çok içerik sunulacağı belirtiliyor.
HTC patronu Peter Chou; taraftarlara daha zengin bir futbol heyecanı sunmak için UEFA ile yakın şekilde çalışacaklarını açıkladı.
UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy - Laurent Epstein ise; bu ortaklık ile Avrupa kulüp futbolunun dünya çapında tanınacağını ve hayranların maçlarla etkileşime girebilmeleri için yeni fırsatlar oluşturacağını dile getirdi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama aynı zamanda HTC'nin marka değerini düşürmemesi için müşteri memnuniyetini de unutmaması gerek
(pilin 60. dakikada bitmesi)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
715 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, htc