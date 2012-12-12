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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, üç yıllığına UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nin telefon tedarik ortağı oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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 Akıllı telefon pazarında üst sıralarda rekabetini sürdüren Tayvanlı HTC, UEFA ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. 

Ocak ayında başlayacak 3 yıllık sözleşme gereği HTC, Avrupa'nın başarılı kulüplerini biraraya getiren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin telefon tedarik ortağı olacak.

Ayrıca UEFA Süper Kupa Finalleri'nin 2013-2014 yılları için, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin de 2013-2014-2015 yılları için Global Akıllı Telefon Tedarik Ortağı olacak.

Anlaşmanın tüm detayları açıklanmasa da turnuva karşılaşmalarının HTC akıllı telefonlarından da izlenebileceği ve ilgili pek çok içerik sunulacağı belirtiliyor.

HTC patronu Peter Chou; taraftarlara daha zengin bir futbol heyecanı sunmak için UEFA ile yakın şekilde çalışacaklarını açıkladı.

UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy - Laurent Epstein ise; bu ortaklık ile Avrupa kulüp futbolunun dünya çapında tanınacağını ve hayranların maçlarla etkileşime girebilmeleri için yeni fırsatlar oluşturacağını dile getirdi.

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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Dakika 60'ta Pili biter artık, HTC'nin.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
On planda müşteri memnuniyeti olmalı.
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..scream.. 6 yıl
Mantıklı bir reklam kampanyası.. hTC ye de bu yakışır
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Sirrüs 6 yıl
Dün ilk defa gördüm. Gayet güzel olmuş. Şampiyonlar Ligi'nin mavi atmosferine yakışmış.
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Raikirin 6 yıl
Güzel hareket.
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Zenci Forvet 6 yıl
Reklam panosunda HTC de yerini alacak.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
HTC'den akıllı bir hamle
ama aynı zamanda HTC'nin marka değerini düşürmemesi için müşteri memnuniyetini de unutmaması gerek
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The Raider 6 yıl
htc ilk defa mantıklı bişey yapmış pardon bu 2. önceden bi de HD2 yi çıkarmıştı.
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redoano 6 yıl
Batarya gitmezmiş bilmem neymiş.. Kardeşim pratikte ne kadar gittiğine bakın siz şu bataryaların, daha elinize htc aldığınız bile yoktur.. Sensation'da bütün gün kullanımda rahat götürüyorum şarjı. Şu an saat gece 2, şarjım yüzde 17, telefon sabahtan beri açık (15 saat 25 dakika 39 saniye) Mobil ağ sürekli açık, arada wifi kulanımı, oyunlar vesaire.. Nerden çamur atacağınızı bilmiyorsunuz bazen.. Büyük anlaşma da yapmışlar helal olsun. (not:şu anda screenshot aldım telefondan, inanmayan mesaj atsın da göndereyim, belki bir daha çamur atmaz:D )
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
90 dakka dayanamayan batarya ile HTC UEFA'nın sahibi olsa kaç yazar
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1905sss 6 yıl
maalesef en dogrusu bu olmus...



(pilin 60. dakikada bitmesi)
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Dream Drop Distance 6 yıl
HTC artık senden maçlarla ilgili bir servis bekliyoruz...
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Guest-F8946C419 6 yıl
Dakika 60'ta Pili biter artık, HTC'nin.
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AnGets 6 yıl
Heleşükür reklam gücünün farkına vardı HTC.. Biraz olsun satışları yükselecektir..
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cengizhan1903 6 yıl
oo güzel
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