HTC, üç yıllığına UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nin telefon tedarik ortağı oldu





Akıllı telefon pazarında üst sıralarda rekabetini sürdüren Tayvanlı HTC, UEFA ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu.

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Ocak ayında başlayacak 3 yıllık sözleşme gereği HTC, Avrupa'nın başarılı kulüplerini biraraya getiren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin telefon tedarik ortağı olacak.Ayrıca UEFA Süper Kupa Finalleri'nin 2013-2014 yılları için, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin de 2013-2014-2015 yılları için Global Akıllı Telefon Tedarik Ortağı olacak.Anlaşmanın tüm detayları açıklanmasa da turnuva karşılaşmalarının HTC akıllı telefonlarından da izlenebileceği ve ilgili pek çok içerik sunulacağı belirtiliyor.HTC patronu Peter Chou; taraftarlara daha zengin bir futbol heyecanı sunmak için UEFA ile yakın şekilde çalışacaklarını açıkladı.UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy - Laurent Epstein ise; bu ortaklık ile Avrupa kulüp futbolunun dünya çapında tanınacağını ve hayranların maçlarla etkileşime girebilmeleri için yeni fırsatlar oluşturacağını dile getirdi.