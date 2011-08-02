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HTC üçüncü çeyrek için 8 yeni model planlıyor

7 yıl
4,5b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, Android işletim sisteminin de desteğiyle dünya pazarına çok popüler telefonlar sundu. Bu popülaritenin sonucu olarak firma son üç aydır rekor gelirler açıklıyor. Apple ile devam eden ve iki patentin ihlal edilmesini konu alan dava, HTC’nin hisse senetlerinin borsada değer kaybetmesine neden olsa da şirket gelecek planlarını tereddütsüz devam ettiriyor.

2011 ikinci çeyrekte 12.11 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren HTC, bu çeyrek için 11-11.5 milyon cihaz satışı öngörüyordu. Bu seviyeyi aşan HTC bu sayede ikinci çeyrek gelir rekorunu da kırmış oldu. 

CENS şirketinin haberine göre HTC CEO’su Peter Chou, firmasının üçüncü çeyrek için 8 yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtiyor. Chou üçüncü çeyrek satışlarının 13.5 milyon seviyesini aşacağı ve şirket tarihinin yeni gelir rekorunun kırılacağı konusunda oldukça iddialı.

HTC akıllı telefon piyasasında en büyük potansiyele sahip firmalardan birisi haline geldi. Özellikle Asya ve Çin pazarı %200-%400 arası yıllık büyümeyle şirketi şahlandırıyor. HTC, rekabeti devam ettirmek adına Çin pazarına üst seviye modellerini sürmeye devam edecek. 

HTC CEO’su Peter Chou firmasının segmentinin orta seviye / üst seviye olduğunu ancak kesinlikle giriş seviyesi segmentine yönelik cihaz üretmeyeceklerini belirtiyor. 

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fenerist07 7 yıl en beğenilen
keşke böyle yapacakların bi seriden gitseler, apple zaten türünün tek örneği onu örnek vermek sacma olur ama samsung ve lg'de tek bi seri üstüne gitmeye basladı. samsunga galaxy lg'de optimus her sene revizyona gidiyor.

htc ise sürekli telefon kusuyor desire s wildfire s incredible s sensetaion derken kafa karısıyor valla, bide alan kişinin hevesini kursagında bırakıyor anında yenisini cıkararak.

3.7inç serisinde desire> desire s olarak her sene gelişse
daha büyük ekrandada bi amiral gemi belirleyip mesela sensetaion'u geliştirse artık daha iyi olur kanaatindeyim.

şu anki gidişatı bi zaman telefon kusan n95-n95 8gb-n96 gibi temelde birbirlerinden farkı olmayan ikiz telefonlar üreten nokiayı andırıyor. sonu benzemesin.

keşke böyle yapacakların bi seriden gitseler, apple zaten türünün tek örneği onu örnek vermek sacma olur ama samsung ve lg'de tek bi seri üstüne gitmeye baslad...
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NowOrN3wer 7 yıl
androidlere en az 8gb dahaili hafıza koymadıktan sonra 100 tel çıkarsada umrumda diğil
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Makarov06 7 yıl
arkadaşlar bende desire s kullanıyorum ama hala samsung galaxy ace gibi 158mb dahili hafızası olan bir telde bile 2.3.3 e güncelleme rahatlıkla gelirken desire kulalnıcıları sorun yaşıyor bide saçma sapan yazmışsınız yok az uygulama yüklemek zorunda kalıyorlar falan diye zaten artık çoğu oyun uygulama hafıza kartına yükleniyor aspalt6 modern combat pes2011 bütün oyunları yükledim ama hepsi hafıza kartına kuruldu ne dir bu dahili bellek tartışması anlamadım ne önemliymiş bi dahili bellek hafıza kartı alırsınız olur biter yüklemeyi verin sizde dahili hafızaya uygulama
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redbloodedman 7 yıl Makarov06
berkcan_06

arkadaşlar bende desire s kullanıyorum ama hala samsung galaxy ace gibi 158mb dahili hafızası olan bir telde bile 2.3.3 e güncelleme rahatlıkla gelirken desire kulalnıcıları sorun yaşıyor bide saçma sapan yazmışsınız yok az uygulama yüklemek zorunda kalıyorlar falan diye zaten artık çoğu oyun uygulama hafıza kartına yükleniyor aspalt6 modern combat pes2011 bütün oyunları yükledim ama hepsi hafıza kartına kuruldu ne dir bu dahili bellek tartışması anlamadım ne önemliymiş bi dahili bellek hafıza kartı alırsınız olur biter yüklemeyi verin sizde dahili hafızaya uygulama


haklısın arkadaşım ben de xperia x8 ile senin durumundayım. Herşeyi yüklüyorum 2.1 sürümde olmama rağmen. Link2sd diye bir program var programlar tüm dosyaları ile birlikte hafıza kartına kurulabiliyor, cillop gibi de çalışıyor. Dahili hafızadan ziyade önemli olan bence sd kartın hızı. class 10 bir sd kart almak lazım...
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ozan387 7 yıl
invisible
sertacarslan
Allen Walker
NowOrN3werandroidlere en az 8gb dahaili hafıza koymadıktan sonra 100 tel çıkarsada umrumda diğil
valla sensationa hangi mantıkla 1 gb dahli bellek koymuş akıl karı değil.bu huyundan vazgeçmesi lazım tüketiciyle dalga gecer gibi,
Rami unutuyorsunuz, 768mb...
1 Gb hayli hayli yetiyor. 16 gb micro sd de var on numara memnunum.Desire s

1 Gb sana yeterli geliyor olabilir. Yeni çıkan android oyun ve programlarının boyutları fazlasıyla yüksek ve gelecekte yükselmeye devam edecektir. Eğer siz geleceğe yönelik bir ürün üretiyorsanız, bunun gerekleriyle de ilgilenmelisiniz. Bunun en büyük örneğini de Desire da yaşadık. Şuan Desire kullanıcılarının çoğu bellekten şikayetçi. Ne doğru düzgün güncelleme alabiliyorlar, ne de fazla sayıda uygulamayı telefonlarına yükleyebiliyorlar. Bugün kullandığım SGS2 de dahi bellekle ilgili sıkıntılarım var (hafıza kartı kullanmıyorum). Dediğim gibi bugün 1 Gb bellek size çok yeterli geliyor olabilir ama uzun vade de sıkıntı yaratıcağından eminim.
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DH Misafiri 7 yıl
dahili hafızanın neden bu kadar önemli oldugunu anlamıyorum.üretim maliyetini kısmak için dahili hafıza konulmuyor.benim desire hd'mde toplamda 2 gb veri var.8gb hafıza kartım bile fazla geliyor şu an.telefonda 8gb dahili hafızası olsa ben bu telefonu almam.çünkü o hafızaya fazladan para ödemiş olurum.
ayrıca telefonların sarj süreleri gerçekten kısıtlı ancak bu kadar büyük ekran varken,bir dönemin bilgisayarları kalitesinde oyunlar oynayabiliyorken bunu dert etmemeliyiz diye düşünüyorum.şu anki teknoloji belli boyutlarda belli pillerin üretilmesine izin veriyor-daha fazla güç daha fazla yer anlamına gelir ki telefonumu kılıfla bile kullanırken kalın geldiği için çoğu zaman çıkarıyorum.kütük gibi bir telefon taşımak istemezdim yanımda.
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Mellkor 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

dahili hafızanın neden bu kadar önemli oldugunu anlamıyorum.üretim maliyetini kısmak için dahili hafıza konulmuyor.benim desire hd'mde toplamda 2 gb veri var.8gb hafıza kartım bile fazla geliyor şu an.telefonda 8gb dahili hafızası olsa ben bu telefonu almam.çünkü o hafızaya fazladan para ödemiş olurum.

ayrıca telefonların sarj süreleri gerçekten kısıtlı ancak bu kadar büyük ekran varken,bir dönemin bilgisayarları kalitesinde oyunlar oynayabiliyorken bunu dert etmemeliyiz diye düşünüyorum.şu anki teknoloji belli boyutlarda belli pillerin üretilmesine izin veriyor-daha fazla güç daha fazla yer anlamına gelir ki telefonumu kılıfla bile kullanırken kalın geldiği için çoğu zaman çıkarıyorum.kütük gibi bir telefon taşımak istemezdim yanımda.


Bencede hafiza degil fiyat daha onemli alamadikdan sonra isterse 32 ister 64 olsun ne farkeder
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acmtncy 7 yıl
punchpranha
htc kullanıyorum ama sevmediğim bir kaç yanı var onları giderse eminimki üzerine tırmanacak yada yaklaşabilecek marka kalmayacak tabi giderirse bu sıkıntıları. Bu sıkıntılar başlıca; batarya sorunu ben telefonu 6 saat mi kullanıcam yada max. 1 gün mü artık buna bir çözüm bulsun en az 2.5 gün gitmeli telefonda ne yapıyorsak yapalım ne kullanıyorsak kullanalım min 2.5 gün gitmeli, diğeri ise telefonlarda mevcut hafıza yok bu çok kötü böyle bir markanın en az 64gb bir mevcut hafıza kullanması gerekli, bir diğer sıkıntıya gelince cihazları için artık daha yeni ekran teknolojileri seçmeli, son olarakta iyi bir kamera şirketi ile anlaşmalı video kayıt kalitesinde çok çok gerideler 1080p kayıt yapan sensation ı örnek gösterirsek htc gibi büyük bir markanın bu kadar hüsran bir kalitede video çekmemesi gerekir çok daha iyi olmalılar benim dile getirdiğim bunlar bu sıkıntıları aşarlarsa tabiki cihazları kalınlaştırıp kabalaştırmadan dediğim gibi muhteşem olur tabi yaparlarsa...

64 gb mı? bu telefonlardaki en pahalı parçalardan biri bu bellekler ve 1gb dahili hafızayla bile gereğinden pahalıyken 64gb olursa fiyatları 2 katına falan çıkar heralde
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emmrree1990 7 yıl
Griiş Seviyesine neden cihaz üretmeyeceklermiş ki? Ego mu desem, ne desem bilemedim. Alt/Orta sınıf telefonu var ama Wildfire/Wildfire S gibi. Onlar da giriş telefonu sayılır bence.

O senin dediğin telefonlar androide giriş telefonları alt segment dediğin ise C1 C2 SES gruplarına hitap eder ve bu gruba ait telefonlarda samsungun cıkardığı, kapaklı, konuşmak ve mesaj atmaktan başka bir işe yaramayan, 100 lira civarı telefonlardır. Wildfire ve Wildfire S bunun cok cok üstündeki telefonlar.
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sertacarslan 7 yıl
Allen Walker
NowOrN3werandroidlere en az 8gb dahaili hafıza koymadıktan sonra 100 tel çıkarsada umrumda diğil
valla sensationa hangi mantıkla 1 gb dahli bellek koymuş akıl karı değil.bu huyundan vazgeçmesi lazım tüketiciyle dalga gecer gibi,

Ram'i unutuyorsunuz, 768mb...
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invisible 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Allen Walker

NowOrN3werandroidlere en az 8gb dahaili hafıza koymadıktan sonra 100 tel çıkarsada umrumda diğil
valla sensationa hangi mantıkla 1 gb dahli bellek koymuş akıl karı değil.bu huyundan vazgeçmesi lazım tüketiciyle dalga gecer gibi,


Ram'i unutuyorsunuz, 768mb...


1 Gb hayli hayli yetiyor. 16 gb micro sd de var on numara memnunum.Desire s
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punchpranha 7 yıl
htc kullanıyorum ama sevmediğim bir kaç yanı var onları giderse eminimki üzerine tırmanacak yada yaklaşabilecek marka kalmayacak tabi giderirse bu sıkıntıları. Bu sıkıntılar başlıca; batarya sorunu ben telefonu 6 saat mi kullanıcam yada max. 1 gün mü artık buna bir çözüm bulsun en az 2.5 gün gitmeli telefonda ne yapıyorsak yapalım ne kullanıyorsak kullanalım min 2.5 gün gitmeli, diğeri ise telefonlarda mevcut hafıza yok bu çok kötü böyle bir markanın en az 64gb bir mevcut hafıza kullanması gerekli, bir diğer sıkıntıya gelince cihazları için artık daha yeni ekran teknolojileri seçmeli, son olarakta iyi bir kamera şirketi ile anlaşmalı video kayıt kalitesinde çok çok gerideler 1080p kayıt yapan sensation ı örnek gösterirsek htc gibi büyük bir markanın bu kadar hüsran bir kalitede video çekmemesi gerekir çok daha iyi olmalılar benim dile getirdiğim bunlar bu sıkıntıları aşarlarsa tabiki cihazları kalınlaştırıp kabalaştırmadan dediğim gibi muhteşem olur tabi yaparlarsa...
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napolyon94 7 yıl
@Fenerist n96 ile n95 e ayni dedin helal olsun ne diyeyim biri 334 mhz arm11 biri 264 mhz arm9
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detroit21 7 yıl
CAll of dutyye donustu resmen :DSenede bin kez ayni pilav yenirmi ?
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_blackmamba_ 7 yıl
samsung galaxy ve lg optimus gibi seri üretme fikrine katılıyorum. 8 model çıkartacak 8'i birbirinden farklı insan hangisini alacağını şaşırır. hangisine hangi özelliği koyup hangisinden neyi kısacaklar acaba. bir de fiyatı gereğinden pahalı smartphone'lar üretiyor bana göre. daha uygun olabilir fiyatı. tasarımına da biraz dikkat etse çok daha iyi yerlere gelebilirler.
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Paslı Pedal 7 yıl
adam akıllı dahili hafıza koymadıktan sonra HTC den uzak duracağım. Desire dan dilim hla yanmakta zaten...
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