HTC üçüncü çeyrek için 8 yeni model planlıyor

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, Android işletim sisteminin de desteğiyle dünya pazarına çok popüler telefonlar sundu. Bu popülaritenin sonucu olarak firma son üç aydır rekor gelirler açıklıyor. Apple ile devam eden ve iki patentin ihlal edilmesini konu alan dava, HTC’nin hisse senetlerinin borsada değer kaybetmesine neden olsa da şirket gelecek planlarını tereddütsüz devam ettiriyor.





2011 ikinci çeyrekte 12.11 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren HTC, bu çeyrek için 11-11.5 milyon cihaz satışı öngörüyordu. Bu seviyeyi aşan HTC bu sayede ikinci çeyrek gelir rekorunu da kırmış oldu.





CENS şirketinin haberine göre HTC CEO’su Peter Chou, firmasının üçüncü çeyrek için 8 yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtiyor. Chou üçüncü çeyrek satışlarının 13.5 milyon seviyesini aşacağı ve şirket tarihinin yeni gelir rekorunun kırılacağı konusunda oldukça iddialı.





HTC akıllı telefon piyasasında en büyük potansiyele sahip firmalardan birisi haline geldi. Özellikle Asya ve Çin pazarı %200-%400 arası yıllık büyümeyle şirketi şahlandırıyor. HTC, rekabeti devam ettirmek adına Çin pazarına üst seviye modellerini sürmeye devam edecek.





HTC CEO’su Peter Chou firmasının segmentinin orta seviye / üst seviye olduğunu ancak kesinlikle giriş seviyesi segmentine yönelik cihaz üretmeyeceklerini belirtiyor.