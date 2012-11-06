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HTC ve Verizon 13 Kasım'da Full HD çözünürlüklü DROID DNA'yı tanıtacak

6 yıl
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11
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC ve Verizon 13 Kasım'da Full HD çözünürlüklü DROID DNA'yı tanıtacak
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HTC, uzun süredir söylentilere konu olan telefon-tablet melezini nihayet 13 Kasım'da resmen tanıtacak. Amerika'da faaliyet gösteren Verizon Wireless'ın Android işletim sistemli cihazlarını kapsayan Droid serisine mensup olacağı bilinen aygıt, DNA adıyla çıkış yapacak ve Japon KDDI operatörü için geliştirilen Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefon J Butterfly ile gerek tasarım gerekse donanım hususunda büyük benzerlik gösterecek.
5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü Super LCD 3 ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arka, 2MP ön kamera, Beats Audio ses teknolojisi, 4G LTE iletişim teknolojisi, Bluetooth 4.0, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, yeni HTC Sense kullanıcı arayüzü ve 2,500 - 2,800 mAh büyüklüğünde bir pilin eşlik edeceği öne sürülen Droid DNA, yalnızca Amerika'daki tğketiciler tarafından satın alınabilecek. Uluslararası versiyonun 2013'e kadar çıkış yapayacağı iddia edilse de şimdiye kadar bu model hakkında kayda değer bir sızıntı gerçekleştirilemedi. 
13 Kasım, Salı günü Türkiye saatiyle 18:00'da New York şehrinde başlayacak olan basın etkinliğinde başka bir ürünün tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor. Birçok görseli gün yüzüne çıkan ve aşağıdaki görüntü sayesinde ismi ile bazı teknik detayları doğrulanan Droid DNA'nın kara cumadan iki gün önceki 20 Kasım veya Aralık ortasında dağıtılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

HTC ve Verizon 13 Kasım'da Full HD çözünürlüklü DROID DNA'yı tanıtacak
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http://www.droid-life.com/2012/11/06/htc-and-verizon-announce-november-13-event-in-new-york-most-likely-to-unveil-droid-dna/ Yorum Yaz
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
htc j mi bu
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CaGDaS2 6 yıl
Solenelere göre 440 ppi olcakmis öyle olursa apple solar geçer apple 5 de 328 ppi var şimdi bu tarz akili telefonlarda ppi önemli sadece merak konusu kamera ve kullanılan lens.. eğer kamerada iyise bu telefon alınır....
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CaGDaS2 6 yıl
Solenelere göre 440 ppi olcakmis öyle olursa apple solar geçer apple 5 de 328 ppi var şimdi bu tarz akili telefonlarda ppi önemli sadece merak konusu kamera ve kullanılan lens.. eğer kamerada iyise bu telefon alınır....
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depeche35 6 yıl
Seçenekler
Nexus4
HTC j Buterfly
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jakops. 6 yıl
PlayMakers
Ozellikleri gercekten tam istedigim gibi. Artirilabilir hafiza hakkinda bilgi sunulmamis ama var oldugunu dusunuyorum. Ppi degeri ne kadar acaba ? note 2 gibi rezil bir ekrana sahip degildir umarim

adam full hd demiş tabiki not 2 den yüksek olacak.acaba hd ekranlar yokken ne düşünüyodunuz çözünürlük hakkında bilemiyorum. bence gayet iyi ekranı
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ZZ RAT 6 yıl
boyutlarini merak ediyorum.
One X'den buyuk olmazsa cok satilir.
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haymatloshan 6 yıl
Gerçi birazda pile yüklenseler daha güzel olurmuş,pili az gibi,motorola incecik telefona 3.300 mah koyuyor bunlarsa ellerini korkak alıştırıyorlar.
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haymatloshan 6 yıl
Kamera özelliğini biraz daha iyi tutsalar daha güzel olurdu,onun haricinde üst düzey bir alet olmuş.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
PlayMakers
Ozellikleri gercekten tam istedigim gibi. Artirilabilir hafiza hakkinda bilgi sunulmamis ama var oldugunu dusunuyorum. Ppi degeri ne kadar acaba ? note 2 gibi rezil bir ekrana sahip degildir umarim

Full HD çözünürlüklü, 438-443ppi gibi birşey olması gerekiyor.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Ozellikleri gercekten tam istedigim gibi. Artirilabilir hafiza hakkinda bilgi sunulmamis ama var oldugunu dusunuyorum. Ppi degeri ne kadar acaba ? note 2 gibi rezil bir ekrana sahip degildir umarim
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talerk 6 yıl __Nikolaus__
PlayMakers
Ozellikleri gercekten tam istedigim gibi. Artirilabilir hafiza hakkinda bilgi sunulmamis ama var oldugunu dusunuyorum. Ppi degeri ne kadar acaba ? note 2 gibi rezil bir ekrana sahip degildir umarim


Ppi değeri note 2 den daha iyi note 2 de 5.5" lik ekranda 1270#720 çözünürlük var bunda 5 inç ekranda full hd ekran var yani ekranı daha iyi
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