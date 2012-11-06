HTC ve Verizon 13 Kasım'da Full HD çözünürlüklü DROID DNA'yı tanıtacak





HTC, uzun süredir söylentilere konu olan telefon-tablet melezini nihayet 13 Kasım'da resmen tanıtacak. Amerika'da faaliyet gösteren Verizon Wireless'ın Android işletim sistemli cihazlarını kapsayan Droid serisine mensup olacağı bilinen aygıt, DNA adıyla çıkış yapacak ve Japon KDDI operatörü için geliştirilen Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefon J Butterfly ile gerek tasarım gerekse donanım hususunda büyük benzerlik gösterecek.

5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü Super LCD 3 ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arka, 2MP ön kamera, Beats Audio ses teknolojisi, 4G LTE iletişim teknolojisi, Bluetooth 4.0, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, yeni HTC Sense kullanıcı arayüzü ve 2,500 - 2,800 mAh büyüklüğünde bir pilin eşlik edeceği öne sürülen Droid DNA, yalnızca Amerika'daki tğketiciler tarafından satın alınabilecek. Uluslararası versiyonun 2013'e kadar çıkış yapayacağı iddia edilse de şimdiye kadar bu model hakkında kayda değer bir sızıntı gerçekleştirilemedi.

13 Kasım, Salı günü Türkiye saatiyle 18:00'da New York şehrinde başlayacak olan basın etkinliğinde başka bir ürünün tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor. Birçok görseli gün yüzüne çıkan ve aşağıdaki görüntü sayesinde ismi ile bazı teknik detayları doğrulanan Droid DNA'nın kara cumadan iki gün önceki 20 Kasım veya Aralık ortasında dağıtılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.





http://www.droid-life.com/2012/11/06/htc-and-verizon-announce-november-13-event-in-new-york-most-likely-to-unveil-droid-dna/