HTC yakında Desire 820 modelini tanıtabilir





IFA 2014 fuarında bir kahvaltı eşliğinde yeni modellerini tanıtacak olan HTC'nin 64-bitlik yongaseti taşıyan bir akıllı telefoni HTC One Max 2 ve bir akıllı saat hazırladığı tahmin ediliyordu. 64-bitlik model ile ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.





Wiebo resmi hesabından bir görsel yayımlayan HTC, 820 rakamını ön plana çıkarmış. Bu da Desire 820 modelinin IFA 2014 fuarında tanıtılacağı ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca hız ve performansa da vurgu yapan görselden Desire 820'nin sınıfına göre iddialı bir donanım ile geleceği anlaşılıyor. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 400 ve 200 yongasetleri bu tanımlamanın biraz dışında kaldığı için Snapdragon 615 yongaseti en ideal donanım haline geliyor.





Snapdragon 615 yongaseti firmanın ilk 8 çekirdekli 64-bitlik yongaseti kabul ediliyor. Zira Snapdragon 810 daha sonra duyurulmuştu. 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 ve 4 adet 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekli big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. İstenirse 8 çekirdek de aynı anda çalışabiliyor. Yongasetinde yeni nesil Adreno 405 grafik birimi mevcut.





İlk kez bir 8 çekirdekli işlemcide tüm çekirdekler aynı mimariyi taşıyor. Snapdragon 615 bu açıdan da ilginç bir yongaseti. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongaseti 800MHz 64-bit LPDDR3 RAM desteği sunarken, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou uydu sistemlerine de yerleşik olarak destek sunuyor. Donanım bazında da Ultra HD video oynatımına destek mevcut. Bu açıdan görseldeki roket gücü ve çita performansını kendi sınıfında sunabilme ihtimali mevcut.





Desire 820 bu durumda firmanın da ilk 64-bitlik akıllı telefonu olacak. Önceki model olan Desire 816 da fiyatını bir kenarda tutarsak tasarım ve donanım açısından övgüler almıştı. Detayların IFA 2014 fuarında netleşmesi bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/08/htcs-latest-tease-hints-upcoming-desire-820.html