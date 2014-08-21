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HTC yakında Desire 820 modelini tanıtabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yakında Desire 820 modelini tanıtabilir

IFA 2014 fuarında bir kahvaltı eşliğinde yeni modellerini tanıtacak olan HTC'nin 64-bitlik yongaseti taşıyan bir akıllı telefoni HTC One Max 2 ve bir akıllı saat hazırladığı tahmin ediliyordu. 64-bitlik model ile ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.

Wiebo resmi hesabından bir görsel yayımlayan HTC, 820 rakamını ön plana çıkarmış. Bu da Desire 820 modelinin IFA 2014 fuarında tanıtılacağı ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca hız ve performansa da vurgu yapan görselden Desire 820'nin sınıfına göre iddialı bir donanım ile geleceği anlaşılıyor. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 400 ve 200 yongasetleri bu tanımlamanın biraz dışında kaldığı için Snapdragon 615 yongaseti en ideal donanım haline geliyor. 

Snapdragon 615 yongaseti firmanın ilk 8 çekirdekli 64-bitlik yongaseti kabul ediliyor. Zira Snapdragon 810 daha sonra duyurulmuştu. 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 ve 4 adet 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekli big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. İstenirse 8 çekirdek de aynı anda çalışabiliyor. Yongasetinde yeni nesil Adreno 405 grafik birimi mevcut. 

İlk kez bir 8 çekirdekli işlemcide tüm çekirdekler aynı mimariyi taşıyor. Snapdragon 615 bu açıdan da ilginç bir yongaseti. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongaseti 800MHz 64-bit LPDDR3 RAM desteği sunarken, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou uydu sistemlerine de yerleşik olarak destek sunuyor. Donanım bazında da Ultra HD video oynatımına destek mevcut. Bu açıdan görseldeki roket gücü ve çita performansını kendi sınıfında sunabilme ihtimali mevcut. 

Desire 820 bu durumda firmanın da ilk 64-bitlik akıllı telefonu olacak. Önceki model olan Desire 816 da fiyatını bir kenarda tutarsak tasarım ve donanım açısından övgüler almıştı. Detayların IFA 2014 fuarında netleşmesi bekleniyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/08/htcs-latest-tease-hints-upcoming-desire-820.html Yorum Yaz
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ø 4 yıl
HTC'nin E8 gibi bir gizli silahı nasılda arka planda kalıyor anlamadım. HTC E8 modelini öne çıkarsa daha mantıklı olur bence.

Böyle seriye bağlarsa işi var HTC'nin.
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isikayhan 4 yıl
fiyat belli oldu 1399 tl
turkcell.com.tr/...

bence pahalı olmuş
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isikayhan 4 yıl
benim yazdığım fiyat tahmin değil, yurtdışındaki desire eye fiyatına göre oranladım
bilindiği üzere htc giriş fiyatlarını uzun süre düşürmüyor. yan yüksek fiyatla giriş yaparsa satışını olumsuz etkiler
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Lost In Mess 4 yıl
1200 civarı fiyat tahminleri hayalci geldi bana 1500-1600 den aşağı olacağını hiç ama hiç düşünmüyorum
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Jayco39 4 yıl
1300 gibi gelirse çok iyi olur. Bu arada mediatek işlemcili model olan 820s de tanıtılmıştı ondan bir haber var mi yurtdışı ve ye yurtiçi olarak ? Pek kaynak bulamadım.
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isikayhan 4 yıl
20 aralıkta satılmaya başlıyormuş. fiyatı 1250 tl den fazla olursa tutmaz bence
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Selfroot 4 yıl isikayhan
isikayhan
20 aralıkta satılmaya başlıyormuş. fiyatı 1250 tl den fazla olursa tutmaz bence

1200-1250 olacağını sanmıyorum ama artık o fiyatlarda satacağıda tartışılır paralel ithatlat da olsa z2,g3,z3 compact gibi sağlam telefonlar bulunabilir o fiyatlara
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Ans Destroyer 4 yıl
bi toparlanamadı HTC üzüyor bu hallere düşmesi
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hsanlukk 4 yıl
Mesut Bey'in söylediğine göre yurt dışı fiyatları aynı rakipleriyle bizim ülke de bir gariplik var nedense telefonlar zaten pahalı Htc daha pahalı anlamış değilim.
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MS4343 4 yıl hsanlukk
hsanlukk

Mesut Bey'in söylediğine göre yurt dışı fiyatları aynı rakipleriyle bizim ülke de bir gariplik var nedense telefonlar zaten pahalı Htc daha pahalı anlamış değilim.

yurtdışı çıkış fiyatı illaki bize göre ucuzdur....htcnin pahalı satması yeni bir olay değil taa windows5-6 dönemindede fiyatı rakiplerinden pahalıydı...

avrupadada ucuz sayılmaz....misal htc one m8 den önceki amiral model htc one m7 ilk çıktığında

rusyada. 29.990 RUB (977 Dolar)

ingilterede 510 Pound / 773 Dolar

almanyada 782 Dolar ---1776 tl

turkiyede ise 2000 tl civarındaydı
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eulogy 4 yıl
Benim bildiğim htc bunu 4000 tl den satar. Hele ram'i 1 byte arttırmışsa kesin 4500 bandından girer piyasaya. Ama arttırmamıştır. HTC ram arttırmaz :D
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The Tenth Doctor 4 yıl
HTC BATSIN DİYENLER FAVLASIN BATMASIN DİYENLER RT
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