HTC yılın ikinci çeyreğinde kayıplarda

Geçen yıl ortalarından itibaren bir kıpırdanma sürecine giren ve gelecek için umut dağıtan HTC, bu yılın ortalarına geldiğimizde ise bu umutların saman alevinden öteye gidemediğini gösterdi. Firmada işten çıkarma planları konuşuluyor.





Firmanın verdiği bilgilere göre yılın ikinci çeyreğinde 1.04 milyar dolar gelir elde edilmiş, zarar ise 157 milyon dolara ulaşmıştı. Üst seviye modellere olan talebin azalması ve Çin'de satışların yavaşlaması zarardaki en büyük faktörler oldu.





HTC gidişatın çok fazla değişmeyeceğini düşünüyor. Firmanın beklentisi sonbahar döneminde yüzde 30-40 düşüş ve yüzde 19 kar marjı seviyesi. Bu bakımdan maliyetleri azaltmak adına işgücünde kesinti ve modellerin sayısında azaltma planlanıyor.





HTC yetkilileri işgücü kesintisinin yönetici sınıfında etkili olacağını belirtirken, önümüzdeki dönemler için mali tabloların düzelmesi konusunda çok fazla iyimser olmadıklarının altını çiziyor. Ancak hangi akıllı telefon modellerinde kesintiye gidileceği konusunda bir bilgi yok.

http://techreport.com/news/28768/htc-posts-loss-in-q2-will-cut-jobs-and-phone-models