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HTC yılın ikinci çeyreğinde kayıplarda

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yılın ikinci çeyreğinde kayıplarda

Geçen yıl ortalarından itibaren bir kıpırdanma sürecine giren ve gelecek için umut dağıtan HTC, bu yılın ortalarına geldiğimizde ise bu umutların saman alevinden öteye gidemediğini gösterdi. Firmada işten çıkarma planları konuşuluyor. 

Firmanın verdiği bilgilere göre yılın ikinci çeyreğinde 1.04 milyar dolar gelir elde edilmiş, zarar ise 157 milyon dolara ulaşmıştı. Üst seviye modellere olan talebin azalması ve Çin'de satışların yavaşlaması zarardaki en büyük faktörler oldu.

HTC gidişatın çok fazla değişmeyeceğini düşünüyor. Firmanın beklentisi sonbahar döneminde yüzde 30-40 düşüş ve yüzde 19 kar marjı seviyesi. Bu bakımdan maliyetleri azaltmak adına işgücünde kesinti ve modellerin sayısında azaltma planlanıyor. 

HTC yetkilileri işgücü kesintisinin yönetici sınıfında etkili olacağını belirtirken, önümüzdeki dönemler için mali tabloların düzelmesi konusunda çok fazla iyimser olmadıklarının altını çiziyor. Ancak hangi akıllı telefon modellerinde kesintiye gidileceği konusunda bir bilgi yok.  

http://techreport.com/news/28768/htc-posts-loss-in-q2-will-cut-jobs-and-phone-models Yorum Yaz
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salvatore18 3 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem
htc aslında çok güzel ürünler yapıyor ama reklammı yapamıyor satış stratejisinimi yapamıyor birşeyler eksik adamlar tutunamıyor m8 de kamera hariç iyiydi m9 ise kamera ve işlemci hariç iyiydi bence en güzel telefonları m7 idi....

2.799 tl den satışa sunuyor sonra neden satmiyor 9.6mm kalınlık var o kalınlığa rağmen 2840Mah pil koyuyor. bknz: sony xperia z2 8.2 mm 3200 Mah istese daha çok pil konulabilir demek ki. Sony üretimi lens koymak yerine Toshiba üretimi lens koydu müdahillerine göre leş gibi fotoğraf çekiyor. Ve kullanıcıları dinlemek yerine kafalarının dikine giderse daha çok kayıp olur ayrıca o çerçeveden bahsetmiyorum bile.
kadirirdemhtc aslında çok güzel ürünler yapıyor ama reklammı yapamıyor satış stratejisinimi yapamıyor birşeyler eksik adamlar tutunamıyor m8 d...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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antonidas 3 yıl
Çinli firmalar yükselirken android devleri yavaş yavaş batıyor.
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ecs_elite_group 3 yıl
htc,sony,samsung,lg hepsi akıllı telefon satışlarında düşüş yaşıyorlar bunun sebebi firmaların başarısız olması değil. android kanadında alternatif ucuz markaların telefonlarının aynı işi yapabiliyor olması. daha önce android premium telefon kullananların bir sonraki tercihi apple dan yana oluyor.
benim naçizane fikrim budur saygılar
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Angel of the Lord 3 yıl
Abi HTC nasıl ayakta duruyor merak ediyorum. Diğer şirketler sadece telefon değil ekran kamera sensör hatta televizyon da satıyor/imal ediyor. Htc mobil sektör dışında yok benim bildiğim. Ben mi bilmiyorum yoksa?
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Fatih617 3 yıl
Apple hariç büyük telefon üreticilerinin hiçbirinde işler iyi gitmiyor. Htc'ye özgü bir şey değil bu.
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assasin34 3 yıl
ya hu!hala yorumlarda türkiye'deki rakamlarla adamların kötü giden ekonomik tablolarınını yorumlamaya çalışanları görüyorum.yurtdışında samsung s6 ve iphone'lar dışında diğer amiral gemi fiyatları hemen hemen aynı.adamların başarısızlıkların sebebleri başka.
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wustti 3 yıl
fiyatı çok. pil gücü az. yoksa iyi telefon. özellikle pile ayar çekmeleri lazım.
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Mr xXx 3 yıl
HTC sayabileceğim birçok sebeple bu halini haketti.
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BekirHan 3 yıl
Casio fx82 mi o? :)
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BekirTemel 3 yıl
Hoşçakal htc,bazen ne yaparsan yap olmuyor.
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fuujitsu 3 yıl
İnşaallah atlatır bu günleri .
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