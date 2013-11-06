HTC yılın son çeyreğinde de kayıp bekliyor





One modeli ile bu yıla büyük ümitlerle başlayan HTC, ne yazık ki istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı ve tarihinde ilk kez bir çeyrek dönemde zarar açıkladı. Yılın dördüncü çeyreği de firma açısından iç açıcı değil.





Firma tarafından açıklanan tahminlerde toplam satış geliri olarak 1.3-1.4 milyar dolar arasında bir değer bekleniyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 15'lik bir düşüş mevcut. Firmanın kar marjı da yüzde 19-21 seviyelerinde bulunuyor.





Önceki çeyrekte de 1.4 milyar dolar yaklaşık gelir ve yüzde 21 kar marjı elde edilirken, zarar da 101 milyon dolar olmuştu. HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang ise yılın son çeyreği için en zor dönem tanımlaması yapmıştı. Bu bakımdan zarar daha da yüksek olabilir. HTC'nin takip edeceği yeni stratejik planı alt seviye pazara odaklanarak maliyetü düşürmek ve kar marjını artırmak olacak.

http://www.chinapost.com.tw/business/company-focus/2013/11/06/393009/HTC-forecasts.htm