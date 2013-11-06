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HTC yılın son çeyreğinde de kayıp bekliyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yılın son çeyreğinde de kayıp bekliyor

One modeli ile bu yıla büyük ümitlerle başlayan HTC, ne yazık ki istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı ve tarihinde ilk kez bir çeyrek dönemde zarar açıkladı. Yılın dördüncü çeyreği de firma açısından iç açıcı değil.

Firma tarafından açıklanan tahminlerde toplam satış geliri olarak 1.3-1.4 milyar dolar arasında bir değer bekleniyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 15'lik bir düşüş mevcut. Firmanın kar marjı da yüzde 19-21 seviyelerinde bulunuyor.

Önceki çeyrekte de 1.4 milyar dolar yaklaşık gelir ve yüzde 21 kar marjı elde edilirken, zarar da 101 milyon dolar olmuştu. HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang ise yılın son çeyreği için en zor dönem tanımlaması yapmıştı. Bu bakımdan zarar daha da yüksek olabilir. HTC'nin takip edeceği yeni stratejik planı alt seviye pazara odaklanarak maliyetü düşürmek ve kar marjını artırmak olacak.

http://www.chinapost.com.tw/business/company-focus/2013/11/06/393009/HTC-forecasts.htm Yorum Yaz
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WB 5 yıl
Care sarigul
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C.. 5 yıl en beğenilen
Madem satışları bu kadar düşük, fiyatları neden yüksek?
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1 Avatar
DesertEagle67 5 yıl
Legen plastigine ben sahsen para vermem sirf bu yuzden bile htc tercih edilir ama fiyatlari ucuk bunn yaninda yazilim guncellemesi ne kadar devam eder orasida suphe
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zotacing 5 yıl
''Cha Cha'' modelini güncelleyip tipini biraz daha düzelterek, ''Hha Hha'' fln diye bir model çıkartsanız en pahalı 500TL olacak şekilde, emin olun zararınız daha az olur.
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Ters Adam 5 yıl
Htcyi severim ama sony'imsi hatalar yapiyor
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
S4'de pahalı bu da pahalı. Avrupa için konuşmak gerekirse bir tek bana Z1 en uygun gibi geliyor. HTC One 480, Z1 520 Euro. Z1'in de malzeme kalitesi iyi. Ayrıca donanım olarak bir nesil üstün.
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darkaura 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
rakiplerinin bir nesil gerisinde yavas bellek kullanir (note3 ve g2 110mb/s, s4 75mb/s, z1 60mb/s), ekrani deseniz dengi modellerden belirgin sekilde kalitesiz, soluk. hala z1 in malzeme kalitesinden bahsediliyor ya, diyecek soz bulamiyorum. bir islemcisi yeni nesil. onada sukur. eskiden islemciyide eski nesil koyup it's a sony diye gagaliyorlardi.
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Sirchade 5 yıl
karabatak34
her seyi hak ediyor bu çakallar. htc one hala 1800-2bin tl de. s800ler 2.3hızlar çıktı ama htc fiyat indirmiooo millet eşşekmide 2binlira versin.

o fiyatların htc'yle değil ülkendeki 'çakallarla' alakası var.
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TearsForFears 5 yıl Sirchade
`Raikonen`
karabatak34
her seyi hak ediyor bu çakallar. htc one hala 1800-2bin tl de. s800ler 2.3hızlar çıktı ama htc fiyat indirmiooo millet eşşekmide 2binlira versin.

o fiyatların htc'yle değil ülkendeki 'çakallarla' alakası var.

Htc One'in ikinci el fiyatına sıfır S4 alinabiliyor.Bu bence iyi bir sey.Dusunsenize 2000 TL'ye telefon alıyorsunuz 3 ay sonra 1500'e düşüyor.
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blltlgn 5 yıl
Gereksiz özelliklerle donatıp, gerekli olanı vermezsen olur böyle şeyler. Mesela One Max'ta parmak izi okuyucuya ne gerek var, kapak çıkıyor ama batarya çıkmıyor, S600 nedir arkadaşım demezler mi sana? Derler valla, diyorlarda. Donanımı adam gibi vereceksin, saçmalıklar yapmacaksın, en önemlisi de güncelleme vereceksin. Bak bakalım zarar ediyor musun?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc hala f/p segmentinde ürün cıkaramadı 2 yıl önceki telefonu htc sensation xl bile hala 950 liraya satılıyor düşünün yada one s gibi şuan sıradan sayılabilecek modeller bile 800 lira civarlarında millet o paraya daha güncel telefonlar alıyor haliylen
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darkaura 5 yıl
htc yanlis yonetimin en buyuk ornegi bence. nokiadir blackberrydir bunlar hizla degisen piyasa sartlarinin yanlis tarafinda kaldiklari icin bu durumlara dustuler. htc ise surekli yukselen en cok talep olan kismin cekirdeginde yer aldigi halde bu duruma geldi. her sene ikiye katlanan bir pazarda, piyasanin %80nine hakim platformun en cok talep goren telefon tipini ureten sayili firmalardan biri iken bu hale dusmek, tam bir yonetim faciasidir. baska bir sey degil.
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karabatak34 5 yıl
her seyi hak ediyor bu çakallar. htc one hala 1800-2bin tl de. s800ler 2.3hızlar çıktı ama htc fiyat indirmiooo millet eşşekmide 2binlira versin.
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JoeyBane 5 yıl
HTC'ye yazık oluyor. Zamanında güncellemelere önem verseydi, en azından göz doldursaydı şimdi böyle olmazdı diye düşünüyorum.
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enzomaresca 5 yıl
Htc one gibi bir telefonun s4 ten az satması üzücü gerçekten. Bu sene iyi iş çıkardı bana göre htc ama hemen toparlanması zor gorunuyor. Eğer iyi urun üretmeye devam ederse yakında toparlanirlar zaten
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