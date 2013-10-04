HTC, yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez zarar açıkladı





Bir dönemin en gözde akıllı telefon üreticisi iken bugün pazar değeri son 8 yılın en düşük seviyesine inen HTC, firma tarihinde bir ilke daha imza atıyor.





HTC'nin açıkladığı 3. çeyrek mali tablosuna göre firma 1.6 milyar dolar satış geliri elde ederken, faaliyet zararı ise 101.3 milyon dolar oldu. Böylece firma tarihinde ilk kez bir çeyrekte zarar edilmiş oldu. Aslında bu çeyrek için beklentiler 2.5 milyar doların üzerinde bir satış geliri idi. Ancak hedef tutturulamayınca zarar kaçınılmaz oldu. Hisse başı zarar ise 12 cent olarak gerçekleşti.





Bir önceki çeyrekte HTC 2.35 milyar dolar satış geliri elde ederken, faaliyet karı 42 milyon dolar, hisse başı kazanç da 5 cent olmuştu. HTC'nin üçüncü çeyrekte bazı büyük problemler yaşadığı tablolardan net bir şekilde anlaşılıyor.





HTC'nin 4. çeyreğe One Max phablet modeli ile girmesi bekleniyor. Ancak modelin firmayı ne kadar toparlayacağını tahmin etmek kolay değil. Bir çeyrek daha zarar açıklanması Peter Chou'nun koltuğunu sallayabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-reports-operating-loss-of-101.3-million-for-the-third-quarter_id47956