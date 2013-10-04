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HTC, yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez zarar açıkladı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez zarar açıkladı

Bir dönemin en gözde akıllı telefon üreticisi iken bugün pazar değeri son 8 yılın en düşük seviyesine inen HTC, firma tarihinde bir ilke daha imza atıyor.

HTC'nin açıkladığı 3. çeyrek mali tablosuna göre firma 1.6 milyar dolar satış geliri elde ederken, faaliyet zararı ise 101.3 milyon dolar oldu. Böylece firma tarihinde ilk kez bir çeyrekte zarar edilmiş oldu. Aslında bu çeyrek için beklentiler 2.5 milyar doların üzerinde bir satış geliri idi. Ancak hedef tutturulamayınca zarar kaçınılmaz oldu. Hisse başı zarar ise 12 cent olarak gerçekleşti.

Bir önceki çeyrekte HTC 2.35 milyar dolar satış geliri elde ederken, faaliyet karı 42 milyon dolar, hisse başı kazanç da 5 cent olmuştu. HTC'nin üçüncü çeyrekte bazı büyük problemler yaşadığı tablolardan net bir şekilde anlaşılıyor.

HTC'nin 4. çeyreğe One Max phablet modeli ile girmesi bekleniyor. Ancak modelin firmayı ne kadar toparlayacağını tahmin etmek kolay değil. Bir çeyrek daha zarar açıklanması Peter Chou'nun koltuğunu sallayabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-reports-operating-loss-of-101.3-million-for-the-third-quarter_id47956 Yorum Yaz
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gfbekir 5 yıl en beğenilen
Başlığı hangi Türkçe öğretmeni atmış acaba?
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Lockheed 5 yıl
Ekrem71'in yazılarını, haberlerini ve kişisel yorumlarını görmek istemiyorum. Çünkü;
1. yazıları haber niteliği taşımıyor,
2. hiç yazım kurallarına dikkat etmiyor
3. yorumları kişisel düşünceden ziyade tahmin ve dedikodulardan ibaret.
Saygılar ve sevgiler...
Ekrem71'in yazılarını, haberlerini ve kişisel yorumlarını görmek istemiyorum. Çünkü;1. yazıları haber niteliği taşımıyor,2. hiç yazım kurallarına dikka...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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godless turtle 5 yıl
Lockheed

Ekrem71in yazılarını, haberlerini ve kişisel yorumlarını görmek istemiyorum. Çünkü;1. yazıları haber niteliği taşımıyor,2. hiç yazım kurallarına dikkat etmiyor 3. yorumları kişisel düşünceden ziyade tahmin ve dedikodulardan ibaret.Saygılar ve sevgiler...


Dostum yeri burası değil ama sen bahsedince bende kendimi tutamadım. Bende Shady'nin haberlerinden hiç hoşlanmıyorum. Arkadaş Apple'ın basın sözcüsü edasıyla çalışıyor ve Apple ile ilgili olumsuz haberler ne hikmetse yayınlanmıyor.

iPhone 5S ile ilgili bütün dedikoduları ve özellikleri tek tek haber yapan Gün Oksay ve Mustafa Çayırpınar'ın (Shady) BU HABERE yer vermemeleri her şeyi kanıtlıyor aslında.

Haberin The Verge linki...
LockheedEkrem71in yazılarını, haberlerini ve kişisel yorumlarını görmek istemiyorum. Çünkü;1. yazıları haber niteliği taşımıyor,2. hiç y...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
one miniyi 1400 liraya satıyor ayıpp be kardeşim millet amiral gemi modlini 1599 liradan sokuyor üstelik donanım kamera performans olarak senin one amiral gemi modelinden daha iyi
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inexo 5 yıl
1400 liraya one mini satarsa zarar açıklar tabi
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar, onu bunu bilmem ama bu HTC haberlere göre şimdiye kadar zararla ilerliyor. Ancak ne hikmetse hala premium kalitede ve güçlü telefonlar üretmeye devam ediyor. Zararla ilerlemek ve güçlü telefonlar üretmek???!!!
Bence NaZaRdAn kaçıyor :) Ve bu sayede de firmalar HTC-nin nasıl bir hamle yapacağını kestiremiyorlar.
Teknolojinin merkezinde ve en ucuz tedarik zinciri pazarında yerini almış ve liderlerden olan Taiwanlı HTC Sizce hiç zarar edermi???
Alın Size EKONOMİNİN ÇİN MUCİZESİ...
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DH Misafiri 5 yıl
Onca insanın ahını aldın doğrulur mu belin bir daha HTC :)
One Max'a sd kart desteği ve çıkarılabilir batarya yaparsa alınır o telefon yoksa Note 2 ile yola devam..
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crazyyoung08 5 yıl
biraz karşılaştırma gibi olacak ama lg g2 snapdragon 800 2.26 ghz 2 gb ram 13 mp kamera 16 gb lık modeli 1600 tl htc one mini snapdragon 400 1.4 ghz 1 gb ram 4 ultrapiksel kamera 1400 tl sonra htc neden zarar ediyor adam gibi politika uygulasınlar kar etsinler müşteride memnun olsun
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Persona_Non_Grata 5 yıl
ne cenabet firmaymış arkadaş bi kara geçemedi bu htc :)
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Master_Evil 5 yıl
bu kafayla giderse daha çok zarar açıklar htc
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UnInvited_Guest 5 yıl
Ne kadar Htc fanatiği varmış yahu. Htc kullanan arkadaşlarıma haberi gösteriyorum beter olur inşallah diyorlar sizlere anlam veremiyorum telefonu yerlere göklere sığdıramıyorlar yahu. Samsung a da plastik diye demediğinizi bırakmıyorsunuz .Satışlarda htc yi 20 ye katlıyor plastik dediğiniz. Adamlar rekor kâr açıklıyor.Inşallah top 3 e de girecekler o yahudi şirketleri geçerek.
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cihansevencan 5 yıl
HTC ile Blackberyy aynı politikadan batıyor, ürünleri çok pahalı.. Samsung da nokianın izinden gidiyor.. Kalitesiz malzeme ( s3, s4 ) fakat aşırı öz güven yüksek fiyatlar .. çoluk çocuğun elinde dandik samsunglar ( ace, galaxy mini ) var, bir zamanların her teknoloji cahilinin elinde nokianın olduğu gibi.. Apple ise dünyanın en tecrübeli kapitalisti, İphone biter İcar gelir Applle hükmünü devam ettirir müritleri eksik olmaz
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DH Misafiri 5 yıl
svideoz
Ekrem sana ne desek boş bu htc düşmanlığın kabul edilir gibi değil. Yaptığın bütün haberler htc aleyhinde ve olumsuz! Tarafsızlığını koruyamadığın ve tüketicileri yanıltıcı ve yöneltici bu haberinide şikayet edeceğim. Yaptığın sözde haberler artık insanların gözüne batıyor bilesin!!!

Haberde adam kaynak vermiş en büyük teknolojistelerinden phonearenadan hemde.Ayrıce bu haber her yerde var phonearena,engagdet,gsmarena,theverge gibi dev teknoloji sitelerinde ekrem sadece haber çeviriyor...Ne yapsın kar mı açıkladı desin?rakamlar htcnin resmi blogundada var.
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MementoFLori 5 yıl
HTC ONE kulanicisiyim ve hic umrumda degil ne durumda oldugu firmanin.
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rorschach_ 5 yıl MementoFLori
MementoFLori
HTC ONE kulanicisiyim ve hic umrumda degil ne durumda oldugu firmanin.

Iflas edince aglarsiniz güncelleme alamicaz diye :D
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