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HTC yükselişine devam ediyor

4 yıl
2,1b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yükselişine devam ediyor

Geçen yılın ikinci çeyreğinde özellikle One M8 ve Desire serisi akıllı telefon modelleriyle mali durumunu düzeltmeye başlayan HTC, bu yıla da yıl bazında önemli artışlar yaşayarak başlıyor. 

Firmanın henüz denetlenmemiş raporlarına göre yılın ilk çeyreğinde elde edilen satış geliri 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 20 artış gösteren gelirlerin yanında net kar da 11.6 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönem 60 milyon dolar net zarar bulunuyordu.

Bununla birlikte geçen yılın son çeyreğine göre bir miktar düşüş var. Zira yılın ilk çeyrek dönemi genelde biraz daha durgun geçiyor. Ancak içinde bulunduğumuz çeyrek dönemden itibaren firmanın gelirlerini daha da artırması olası. Firmanın akıllı telefon yanında kamera ve tablet planları da mevcut. 

One M9 amiral gemi modelinin ardından yarın da One M9 Plus phablet modeli görücüye çıkacak. Ayrıca 5.5 inçlik 2K ekranı ve MediaTek yongaseti ile One E9 Plus modeli de kısa süre önce tanıtılmıştı. RE kamera aparatının ikinci versiyonu ile birlikte orta üst seviye bir Android tablet modeli de bu yıl sırasını bekleyen ürünler arasında.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-reports-unauditied-Q1-profit-vs.-a-loss-last-year_id67992 Yorum Yaz
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WmGMD 4 yıl en beğenilen
Bir m7 kullancısı olarak cihazımı çok severek kullanıyorum.Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletden düşer ama hiç yarıyolda bırakmadı.Fiyatlandırma konusunda HTC Tr nin çok büyük sıkıntıları var ama HTC olarak baktığımız zaman olaya m7 şuan 5.0.2 ve yeni gelen blinkfeed vs ile harika oldu.Yeni bir telefona geçmeye asla ihtiyaç duymuyorum.Ciddi anlamda destek veriyor HTC markası.Bu yüzden alırsam m8 alacağım uygun fiyata.M7 imi değiştirmek isteseydim sanırım sadece kamera yüzünden olurdu.Çantamdan dslr ayırmadığım için hiç ihtiyaç duymuyorum acil durumlar da da 4mp yeterli geliyor gün ışığında.Neden anlattım derseniz.Htc desteği sayesinde yükseliyor. :)
Bir m7 kullancısı olarak cihazımı çok severek kullanıyorum.Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletden düşer ama hiç yarıyolda bır...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Like a Sir 4 yıl WmGMD
GeTheFuckUp
Bir m7 kullancısı olarak cihazımı çok severek kullanıyorum.Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletden düşer ama hiç yarıyolda bırakmadı.Fiyatlandırma konusunda HTC Tr nin çok büyük sıkıntıları var ama HTC olarak baktığımız zaman olaya m7 şuan 5.0.2 ve yeni gelen blinkfeed vs ile harika oldu.Yeni bir telefona geçmeye asla ihtiyaç duymuyorum.Ciddi anlamda destek veriyor HTC markası.Bu yüzden alırsam m8 alacağım uygun fiyata.M7 imi değiştirmek isteseydim sanırım sadece kamera yüzünden olurdu.Çantamdan dslr ayırmadığım için hiç ihtiyaç duymuyorum acil durumlar da da 4mp yeterli geliyor gün ışığında.Neden anlattım derseniz.Htc desteği sayesinde yükseliyor. :)

Bende de m7 var aynı şekilde düşünüyorum ama bir yandan da üzülüyorum m8 ve m9 da m7 ye nazaran değişen hiçbirşey yok dişe dokunur hatta sanal tuş ile ekranı dahada küçültültuler. HTC m7 tasarımını daha etkili kullansaydı (daha ince kenarlar, boomsound için ayrılan yerlerin küçülmesi ve pil 3000+ olsa) suan htc çok daha iyi sonuçlar açıklıyor olurdu.
GeTheFuckUpBir m7 kullancısı olarak cihazımı çok severek kullanıyorum.Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletde...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Midnightmrt 4 yıl turyunus
turyunus
vahocan

turyunus

HTC One M7,M8,M9 güzel de E8 e destek verseler E9 da uygun fiyatla çıksa üst seviyede rakip bırakmaz

Yavaş bırakmasın hocam


Samsung alıp kasılacağına,güncelleme bekleyeceğine;Sony alıp da hep aynı arayüzü ve arada bir çöken uygulamalar varken üstelik güncellemeler ne zaman gelecek bilinmezken;Motorola ülkemizde olmadığı için yazmadım Android isteyen üst seviye de HTC,Nexus veya Motorola almalı bence gerisi hep sorunlu

Hep aynı arayüz ve çöken uygulama derken?
Haklısınız 5.5 inç sığabilecek bir kasaya 5inç sığdırabilen ve sanal tuş koyan htc alkışı hal ediyor
Lolipop ile sony arayüzde materyal tasarıma geçti uygulamanın çökmesi Android e özgü bir olay her telefonda oluyor ayrıca htc de sürekli arayüzü değiştirmiyor aynı tasarımın üzerine ekleme yapıyor sony e neden laf attınız anlamak mümkün değil
turyunusvahocanturyunusHTC One M7,M8,M9 güzel de E8 e destek verseler E9 da uygun f...
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DH Misafiri 4 yıl
Apple'ın 2015 üç aylık net karı 18 milyar dolar.
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DH Misafiri 4 yıl
gezegenin %80 i android kullanıyor hala 5 sene önceki android kasıyor geyikleri. vb.
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llati 4 yıl
Fiyatları cezbedici değil yoksa cihazlarında sıkıntı yok.
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307kd 4 yıl
Zamanında imate, qtek, spv gibi markalara üretim yaparken gerçekten çok kaliteli ve iyi telefonlar çıkarıyorlardı. Spv classic, e100, c500, Vox, jamin, sp5, hd mini modellerini kullanmıştım. Keşke o çizgilerini hiç bozmasalardı yine imate ile devam etselerdi, spv ile qtek le piyasada kalsalardı... htc nin yeri bende bambaşkadır...
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Mr.Pluss 4 yıl
09.04.2015 --- HTC kar açıkladı
09.06.2015 --- HTC önlenemez yükselişi
09.09.2015 --- HTC 30 milyon M9 sattı
09.12.2015 --- HTC %20 zarar açıkladı , Pazarlama Müdürü ve CEO'su kovuldu
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LooF 4 yıl Mr.Pluss
Hahahha:D htc hic bir zaman 30 milyon amiral gemisi satmadiki
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mu5tafa 4 yıl
Htc de sözde her zaman yükseliyor ama sene sonu gelince zarar açıklarlar, ceo larını kovarlar falan. Bir de düşüşte olsalardı ne olacaktı acaba?
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Crauls 4 yıl
Bir daha hetecemi...
Allah korusun..
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turyunus 4 yıl
HTC One M7,M8,M9 güzel de E8 e destek verseler E9 da uygun fiyatla çıksa üst seviyede rakip bırakmaz
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vahocan 4 yıl turyunus
turyunus

HTC One M7,M8,M9 güzel de E8 e destek verseler E9 da uygun fiyatla çıksa üst seviyede rakip bırakmaz

Yavaş bırakmasın hocam
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WmGMD 4 yıl en beğenilen
Bir m7 kullancısı olarak cihazımı çok severek kullanıyorum.Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletden düşer ama hiç yarıyolda bırakmadı.Fiyatlandırma konusunda HTC Tr nin çok büyük sıkıntıları var ama HTC olarak baktığımız zaman olaya m7 şuan 5.0.2 ve yeni gelen blinkfeed vs ile harika oldu.Yeni bir telefona geçmeye asla ihtiyaç duymuyorum.Ciddi anlamda destek veriyor HTC markası.Bu yüzden alırsam m8 alacağım uygun fiyata.M7 imi değiştirmek isteseydim sanırım sadece kamera yüzünden olurdu.Çantamdan dslr ayırmadığım için hiç ihtiyaç duymuyorum acil durumlar da da 4mp yeterli geliyor gün ışığında.Neden anlattım derseniz.Htc desteği sayesinde yükseliyor. :)
2 Yanıt Yanıtla +6
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Like a Sir 4 yıl WmGMD
GeTheFuckUp
Bir m7 kullancısı olarak cihazımı çok severek kullanıyorum.Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletden düşer ama hiç yarıyolda bırakmadı.Fiyatlandırma konusunda HTC Tr nin çok büyük sıkıntıları var ama HTC olarak baktığımız zaman olaya m7 şuan 5.0.2 ve yeni gelen blinkfeed vs ile harika oldu.Yeni bir telefona geçmeye asla ihtiyaç duymuyorum.Ciddi anlamda destek veriyor HTC markası.Bu yüzden alırsam m8 alacağım uygun fiyata.M7 imi değiştirmek isteseydim sanırım sadece kamera yüzünden olurdu.Çantamdan dslr ayırmadığım için hiç ihtiyaç duymuyorum acil durumlar da da 4mp yeterli geliyor gün ışığında.Neden anlattım derseniz.Htc desteği sayesinde yükseliyor. :)

Bende de m7 var aynı şekilde düşünüyorum ama bir yandan da üzülüyorum m8 ve m9 da m7 ye nazaran değişen hiçbirşey yok dişe dokunur hatta sanal tuş ile ekranı dahada küçültültuler. HTC m7 tasarımını daha etkili kullansaydı (daha ince kenarlar, boomsound için ayrılan yerlerin küçülmesi ve pil 3000+ olsa) suan htc çok daha iyi sonuçlar açıklıyor olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Fenomenon 4 yıl WmGMD
GeTheFuckUp
Bir m7 kullancısı olarak cihazımı çok severek kullanıyorum.Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletden düşer ama hiç yarıyolda bırakmadı.Fiyatlandırma konusunda HTC Tr nin çok büyük sıkıntıları var ama HTC olarak baktığımız zaman olaya m7 şuan 5.0.2 ve yeni gelen blinkfeed vs ile harika oldu.Yeni bir telefona geçmeye asla ihtiyaç duymuyorum.Ciddi anlamda destek veriyor HTC markası.Bu yüzden alırsam m8 alacağım uygun fiyata.M7 imi değiştirmek isteseydim sanırım sadece kamera yüzünden olurdu.Çantamdan dslr ayırmadığım için hiç ihtiyaç duymuyorum acil durumlar da da 4mp yeterli geliyor gün ışığında.Neden anlattım derseniz.Htc desteği sayesinde yükseliyor. :)

"Ha çok sert kullanıyorum bazen sinirlenince yere atarım bazen bisikletden düşer "
Hocam gerçekten böyle kullanıyorsanız ciddi manada sorun var. Ayrıca telefon ne kadar sağlam olursa olsun 2-3 defa bisikletten düşse pert olur.
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