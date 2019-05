HTC yükselişine devam ediyor

Geçen yılın ikinci çeyreğinde özellikle One M8 ve Desire serisi akıllı telefon modelleriyle mali durumunu düzeltmeye başlayan HTC, bu yıla da yıl bazında önemli artışlar yaşayarak başlıyor.





Firmanın henüz denetlenmemiş raporlarına göre yılın ilk çeyreğinde elde edilen satış geliri 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 20 artış gösteren gelirlerin yanında net kar da 11.6 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönem 60 milyon dolar net zarar bulunuyordu.





Bununla birlikte geçen yılın son çeyreğine göre bir miktar düşüş var. Zira yılın ilk çeyrek dönemi genelde biraz daha durgun geçiyor. Ancak içinde bulunduğumuz çeyrek dönemden itibaren firmanın gelirlerini daha da artırması olası. Firmanın akıllı telefon yanında kamera ve tablet planları da mevcut.





One M9 amiral gemi modelinin ardından yarın da One M9 Plus phablet modeli görücüye çıkacak. Ayrıca 5.5 inçlik 2K ekranı ve MediaTek yongaseti ile One E9 Plus modeli de kısa süre önce tanıtılmıştı. RE kamera aparatının ikinci versiyonu ile birlikte orta üst seviye bir Android tablet modeli de bu yıl sırasını bekleyen ürünler arasında.

http://www.phonearena.com/news/HTC-reports-unauditied-Q1-profit-vs.-a-loss-last-year_id67992