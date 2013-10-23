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HTC'de görev değişikliği

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'de görev değişikliği

Yıla One adlı amiral gemi modeli ile başlayan ve akıllı telefon pazarında tekrar ilk 5'e girme umudu taşıyan HTC, aradan geçen zamanda ilk on listesinden de düştü ve son çeyrekte ilk kez faaliyet zararı açıkladı. HTC One modelinin tedarik zincirinde yaşadığı problemler nedeniyle geç pazara sunulması firmaya asıl darbeyi vurdu. 

Bu gelişmelerin HTC icra kurulu başkanı Peter Chou'nun koltuğunu salladığı iddia edilse de HTC'nin eş kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Cher Wang, yöneticisine olan desteğini yinelemişti. 

Tayvan'dan gelen haberler firma içerisinde görev değişikliklerinin yaşandığına işaret ediyor. Yeni görev değişikliği ile birlikte Peter Chou yenilik ve ürün geliştirme konusuna odaklanacak. Cher Wang ise Chou'nun alanında yer alan satış, pazarlama ve tedarik desteği konularını kendi üzerine alacak. Ayrıca HTC'nin diğer kurucusu olan H.T. Cho firmaya geri dönecek ve bazı telefon projelerini yönetecek. 

HTC One haricinde HTC One Mini modelini pazara sunan ve HTC One Max modelini de kısa süre önce tanıtan firma bununla birlikte halen istediği başarıyı yakalayabilmiş değil. Robert Downey Jr. ile başlayan reklam kampanyasının da konuya odaklanamadığı ve ilgi görmediği dile getiriliyor. 

Cher Wang'ın akıllı telefon pazarında firmanın sıkıntı yaşadığı konuları üzerine aldığı görülüyor. Bundan sonraki dönemde firmanın ne tür stratejiler belirleyeceği ise merak konusu. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-CEO-Peter-Chou-hands-over-some-of-his-duties-to-chairwoman-Cher-Wang_id48496 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
okan_cehapelioglu 5 yıl en beğenilen
HTC 2 yıl öncesine göre rakiplerinden hep 1 adım ilerideydi biz java telefonlarla boğuşurken HTC windowsmobile 6.5 ile fark yaratıyordu biz 600 mhz işlemcili androidlerle sinir sahibi olurken htc nexus one Desire HD ile dönemin en performanslı cihazlarını üretmişti
HTC 2 yıl öncesine göre rakiplerinden hep 1 adım ilerideydi biz java telefonlarla boğuşurken HTC windowsmobile 6.5 ile fark yaratıyordu biz 600 mhz işlemcili an...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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LilTunechi 5 yıl
Reklamdan öndmlisi agresif fiyatla piyasaya girmek
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TearsForFears 5 yıl
Az evvel Ntv Spor'da Htc reklami vardi.Reklamda donanimhaber ve shiftdeletenin yorumlarini koymuslar reklama.Daha guzel bir reklam beklerdim.Beats audio dan bahsetmediler bile.Reklama onem veriyorlardi birde.Htc'nin bastan asagi degismesi lazim.Sen ultrapixel diye 4 mp kamera koy yakinlastirinca camur gibi ceksin , snapdragon 800 koyma , fiyatlar zaten malum htc one mini 1399 TL.Bu kafayla tabi batarsiniz.Yapamadiginiz reklama bosuna parw harcayacaginiza Htc One'in islemcisini guncelleseydiniz satislariniz yukselirdi.Isini bilen adam lazim olmazsa boyle oluyor.
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juna1986 5 yıl TearsForFears
LawLess437

Az evvel Ntv Spor'da Htc reklami vardi.Reklamda donanimhaber ve shiftdeletenin yorumlarini koymuslar reklama.Daha guzel bir reklam beklerdim.Beats audio dan bahsetmediler bile.Reklama onem veriyorlardi birde.Htc'nin bastan asagi degismesi lazim.Sen ultrapixel diye 4 mp kamera koy yakinlastirinca camur gibi ceksin , snapdragon 800 koyma , fiyatlar zaten malum htc one mini 1399 TL.Bu kafayla tabi batarsiniz.Yapamadiginiz reklama bosuna parw harcayacaginiza Htc One'in islemcisini guncelleseydiniz satislariniz yukselirdi.Isini bilen adam lazim olmazsa boyle oluyor.

Reklama önem veriyorlar derken, HTC One piyasaya çıktıktan sonra yeni reklam anlaşmaları yapıldı izlediğin eski bir reklam.
Ultra piksel ve megapiksel zoom yapmayla alakalı değil ışığı emen diyaframların genişliği ile alakalı. Ultrapiksel, megapiksel'e göre daha geniş ve daha fazla ışık almaktadır.
Snapdragon 800 One modeli çıktıktan sonra üretilmiş bir işlemcidir One modelinde olmaması gayet doğal.
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Anna Dewitt 5 yıl
Bir şirket sahip olduğu yaratıcı fikirleri ve rakiplerine rağmen kasa kalitesinden taviz vermemesini anca bu kadar kötü kullanabilir. Adamların bir sürü artısı varken öyle hamleler yapıyorlar ki bir an da dibe vuruyorlar. Yönetim kadrosunun yenilenmesi şart. Yoksa bu düşünce yapısıyla kendilerini yırtsalar da bir işe yaramayacak.
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WB 5 yıl
Balik bastan kokar derler, haydi yolun acik olsun HaTiCe
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Lithium87 5 yıl
Aynı durum bizim ülkemizde de var. Ne zaman bir yönetici ''... mızın arkasındayız'' derse bir süre sonra arkasına bakmadan kaçıyor
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TeksasStyLe 5 yıl
Fiyatlandirma konusunda agresif olmak zorunda htc firması htc kullancisi olarak ekonomik göstergeleri yukarıya taşıyacak surumden kazanma mantığını uygulamali htc yoksa 1.900 tl fiyatla satılan htc one ile bu iş yürümez 10 kişinin 9 unda ip5 s4 varsa oturup dusuneceksin sayın cho ..
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vamp 5 yıl
Teleonlarını plastik malzemeyle çıkartıp 200-300 TL aşağıdan satsaydı şu an herkes kullanıyor olacaktı :)
Piyasada lg g2 1600 TL iken
teknosa.com/...
teknosa.com/...
teknosa.com/...
Galaxy s4 ve htc one fiyatlarına bakın :D Birisi 2000TL birisi 1900 :D
ingiltere fiyatlarını buraya yazıyorum.
LG g2 435 sterlin
htc one 413-407 sterlin
galaxy s4 385-392 sterlin
Yani arkadaşlar bu fitalandırmaya göre
g2 1600 TL
htc one 1500 TL
galaxy s4 1400 TL olmalı
Peki fiyatlar böylemi? Yazıklar olsun şu türkiyede ki telefon piyasasına...
Sonra htc de görev değişikliği. Gelsinler türkiyedeki fiyatları bi görsünler ondan sonra bi aynaya baksınlar.
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Roque_Jn 5 yıl
Ulan ne s800 müş be.. Görende telefonu oyun konsoluna çeviriyor sanır.. Neymiş bir sene sonra da oyunları akıcı oynatması lazımmış.. Hayır bu kadar telefon fetishi olmuş adam zaten bir seneden fazla aynı telefonu kullanmaz yine elinde telefon saatlerce oyun oynayan adamın telefonda hayır kalmaz.. Yemin ediyorum şu firmalar oyun odaklı telefon çıkarsalar da oyun diye bik bik edenlerden bir kurtulsak..
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tarumlore 5 yıl
Sen çuvalla snapdragon600 al, htc one satamayınca bunlara one max e koy, sonra biz niye zarar ediyoruz, size müstehakk! Beter olun!
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St Batuhan 5 yıl
antizero
darkaura akilli telefon pazarinda en buyuk etkiyi yaratan farktor islemci ve ekran. son zamanlarda basarili olan tum modellerin hemen hepsi farklarini ekran ve islemciyle ortaya koydular. kamera, kasa kalitesi, ses kalitesi bunlar tuketicilerin cogu icin ikinci sirada gelen, yeterli kalitedeyse sorun yok denen ozellikler. htc kasa ve ses kalitesiyle fark yaratmaya calisarak fiyatini gereksiz yere sisirerek rekabet gucunu dusurdu. kisaca yanlis ata oynadi.
Dediklerinle celisiyorsun. Suan htc one dakinden daha iyi netlik ve gorsellik saglayan , seri uretimi yapilan bi ekran mi var ? (468 ppi ) ki bu deger cpu-z de 480 ppi gozukuyor.

Pardon ne çelişmesi, ekran ve işlemciyi övmüş, ekstra uğraş verdikleri kasa ve ses konusunda da keşke yapmasalarmış, ekran ve işlemcin zaten gayet iyiydi demiş. Ekranın keskinliği önemli ama düşünürsek s4 ve z'deki ekrana göre ppi değeri çok büyük fark oluşturmayacaktır zaten zira birbirine yakın ve ayırt edilmesi daha zor yapıya ulaşmış haldeler keskinlik konusunda. Kaldı ki bir tek ppi'a bakmamak lazım tabi ama onunla ilgili diyeceğim bir şey yok size tabiki, tek ona bakmadığınızı sadece örnek verdiğinizi düşünüyorum. Neyse hmm yönetim kurulunda değişiklik olmayacağına dair de bir açıklama yapmamış mıydı bunlar ya? Tam hatırlamıyorum ama çok çelişen bir firma :/ (misal One tek model dedi sonra kalktı Butterfly S'i tanıttı ne olursa olsun)
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1.1.1.1 5 yıl
Beter olsunlar şuan kullandığım desire x modeli performans olarak rakiplerinin gerisinde neden yazılım yüzünden telefon ics ile geldiğinde akıyordu jb güncellemesi yaptılar telefon kasım kasım kasılıyor artık
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black_67 5 yıl
lumia ve htc nin fiyat politikaları artık her ürün için yüksek fiyat politikasyıla çıkıyor

en azından ülkemiz için orta seviye ürünler üst seviye fiyatlardan satılıyor amiral gemi modellerinin ise fiyatı hiçbirzaman düşmüyor

kullanıcılar ise mecburen diğer markalara yöneliyor

konu yine g2 ye gelecek ama 2.000 ve üstü fiyatla satılan modeller arasından fiyat olarak daha düşük ama donanım olarak daha yüksek modelleri tercih etmek daha akıllıca
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Şeker Hapı 5 yıl
bana göre htc nin en büyük hatası pazarlama sonrasında da fiyatın diğer rakipler gibi uygun olmaması
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