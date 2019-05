HTC'de görev değişikliği

Yıla One adlı amiral gemi modeli ile başlayan ve akıllı telefon pazarında tekrar ilk 5'e girme umudu taşıyan HTC, aradan geçen zamanda ilk on listesinden de düştü ve son çeyrekte ilk kez faaliyet zararı açıkladı. HTC One modelinin tedarik zincirinde yaşadığı problemler nedeniyle geç pazara sunulması firmaya asıl darbeyi vurdu.





Bu gelişmelerin HTC icra kurulu başkanı Peter Chou'nun koltuğunu salladığı iddia edilse de HTC'nin eş kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Cher Wang, yöneticisine olan desteğini yinelemişti.





Tayvan'dan gelen haberler firma içerisinde görev değişikliklerinin yaşandığına işaret ediyor. Yeni görev değişikliği ile birlikte Peter Chou yenilik ve ürün geliştirme konusuna odaklanacak. Cher Wang ise Chou'nun alanında yer alan satış, pazarlama ve tedarik desteği konularını kendi üzerine alacak. Ayrıca HTC'nin diğer kurucusu olan H.T. Cho firmaya geri dönecek ve bazı telefon projelerini yönetecek.





HTC One haricinde HTC One Mini modelini pazara sunan ve HTC One Max modelini de kısa süre önce tanıtan firma bununla birlikte halen istediği başarıyı yakalayabilmiş değil. Robert Downey Jr. ile başlayan reklam kampanyasının da konuya odaklanamadığı ve ilgi görmediği dile getiriliyor.





Cher Wang'ın akıllı telefon pazarında firmanın sıkıntı yaşadığı konuları üzerine aldığı görülüyor. Bundan sonraki dönemde firmanın ne tür stratejiler belirleyeceği ise merak konusu.