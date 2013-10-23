HTC'de görev değişikliği

Haber Editörü
Yıla One adlı amiral gemi modeli ile başlayan ve akıllı telefon pazarında tekrar ilk 5'e girme umudu taşıyan HTC, aradan geçen zamanda ilk on listesinden de düştü ve son çeyrekte ilk kez faaliyet zararı açıkladı. HTC One modelinin tedarik zincirinde yaşadığı problemler nedeniyle geç pazara sunulması firmaya asıl darbeyi vurdu.
Bu gelişmelerin HTC icra kurulu başkanı Peter Chou'nun koltuğunu salladığı iddia edilse de HTC'nin eş kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Cher Wang, yöneticisine olan desteğini yinelemişti.
Tayvan'dan gelen haberler firma içerisinde görev değişikliklerinin yaşandığına işaret ediyor. Yeni görev değişikliği ile birlikte Peter Chou yenilik ve ürün geliştirme konusuna odaklanacak. Cher Wang ise Chou'nun alanında yer alan satış, pazarlama ve tedarik desteği konularını kendi üzerine alacak. Ayrıca HTC'nin diğer kurucusu olan H.T. Cho firmaya geri dönecek ve bazı telefon projelerini yönetecek.
HTC One haricinde HTC One Mini modelini pazara sunan ve HTC One Max modelini de kısa süre önce tanıtan firma bununla birlikte halen istediği başarıyı yakalayabilmiş değil. Robert Downey Jr. ile başlayan reklam kampanyasının da konuya odaklanamadığı ve ilgi görmediği dile getiriliyor.
Cher Wang'ın akıllı telefon pazarında firmanın sıkıntı yaşadığı konuları üzerine aldığı görülüyor. Bundan sonraki dönemde firmanın ne tür stratejiler belirleyeceği ise merak konusu.
http://www.phonearena.com/news/HTC-CEO-Peter-Chou-hands-over-some-of-his-duties-to-chairwoman-Cher-Wang_id48496 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Reklama önem veriyorlar derken, HTC One piyasaya çıktıktan sonra yeni reklam anlaşmaları yapıldı izlediğin eski bir reklam.
Ultra piksel ve megapiksel zoom yapmayla alakalı değil ışığı emen diyaframların genişliği ile alakalı. Ultrapiksel, megapiksel'e göre daha geniş ve daha fazla ışık almaktadır.
Snapdragon 800 One modeli çıktıktan sonra üretilmiş bir işlemcidir One modelinde olmaması gayet doğal.
Piyasada lg g2 1600 TL iken
teknosa.com/...
teknosa.com/...
teknosa.com/...
Galaxy s4 ve htc one fiyatlarına bakın :D Birisi 2000TL birisi 1900 :D
ingiltere fiyatlarını buraya yazıyorum.
LG g2 435 sterlin
htc one 413-407 sterlin
galaxy s4 385-392 sterlin
Yani arkadaşlar bu fitalandırmaya göre
g2 1600 TL
htc one 1500 TL
galaxy s4 1400 TL olmalı
Peki fiyatlar böylemi? Yazıklar olsun şu türkiyede ki telefon piyasasına...
Sonra htc de görev değişikliği. Gelsinler türkiyedeki fiyatları bi görsünler ondan sonra bi aynaya baksınlar.
Pardon ne çelişmesi, ekran ve işlemciyi övmüş, ekstra uğraş verdikleri kasa ve ses konusunda da keşke yapmasalarmış, ekran ve işlemcin zaten gayet iyiydi demiş. Ekranın keskinliği önemli ama düşünürsek s4 ve z'deki ekrana göre ppi değeri çok büyük fark oluşturmayacaktır zaten zira birbirine yakın ve ayırt edilmesi daha zor yapıya ulaşmış haldeler keskinlik konusunda. Kaldı ki bir tek ppi'a bakmamak lazım tabi ama onunla ilgili diyeceğim bir şey yok size tabiki, tek ona bakmadığınızı sadece örnek verdiğinizi düşünüyorum. Neyse hmm yönetim kurulunda değişiklik olmayacağına dair de bir açıklama yapmamış mıydı bunlar ya? Tam hatırlamıyorum ama çok çelişen bir firma :/ (misal One tek model dedi sonra kalktı Butterfly S'i tanıttı ne olursa olsun)
en azından ülkemiz için orta seviye ürünler üst seviye fiyatlardan satılıyor amiral gemi modellerinin ise fiyatı hiçbirzaman düşmüyor
kullanıcılar ise mecburen diğer markalara yöneliyor
konu yine g2 ye gelecek ama 2.000 ve üstü fiyatla satılan modeller arasından fiyat olarak daha düşük ama donanım olarak daha yüksek modelleri tercih etmek daha akıllıca
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
671 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, htc ve htc one