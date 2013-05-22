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HTC'de yaprak dökümü sürüyor

6 yıl
1,8b
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42
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'de yaprak dökümü sürüyor

Son iki yıldır mali olarak problemler yaşayan ve eski günlerini mumla arayan Tayvanlı mobil cihaz üreticisi HTC, bu yıl One modeli ile kötü günleri geride bırakmayı istiyor. Ancak firmanın bazı üst düzey yöneticileri görevlerini bırakmaya başladı.

Kısa süre önce firmanın iletişim şefi Jason Gordon'un bir kaç pazarlama ve iletişim yöneticisi ile birlikte geçen hafta görevden ayrılmasının ardından, ürün şefi Kouji Kodera da firmadaki görevinden ayrıldı. Firma Kodera'ya başarılar dilerken, iş yükünü Scott Croyle'nin üzerine alacağını açıkladı.

Görevden ayrılanların geride bıraktıkları mesajlar ise firmada birşeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. İletişim çalışanlarından birisi olan ve Skype'a geçen Eric Lin tarafından diğer çalışanların da firmadan ayrılması ve bunu yaptıkları takdirde mutlu olacaklarına dair Twitter mesajı firma içerisinde bazı sıkıntıların yaşandığını gözler önüne seriyor.

Firmanın özellikle mobil cihaz bölümünde mühendislerin fedakarlık yaparak çalıştıkları ve fazla çalışma tazminatlarını vermeyen HTC'yi suçlama yoluna gitmedikleri bir süre önce gündeme gelmişti. Mali sıkıntılar nedeniyle Ar-Ge bütçesinden kesintiler yapılması doğrudan personel özlük haklarına yansıyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde firmadan yeni kopuşların yaşanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-product-chief-departs-ex-strategy-head-Eric-Lin-tweets-leave-now_id43277 Yorum Yaz
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oktayakgoz 6 yıl
apple in yolundan gitselerdi hiç bir sıkıntı yaşamazdı. güncelleme çok önemli bir şey. cihazın güncel olmasını ister herkes. yiğenimde sensation var 1.2 çift çekirdek adreno 225. 4.1 yazılımını vermediler. sistemdeki her yenilikte telefon almamızımı bekliyor htc. gerçi samsuıng bu konuda gerçekten iyi. en azından amiral gemilerinde. hiç güncelleme almayacak galaxy wonder ı unutmatık ama samsungda s2 yi unutmadı.
apple in yolundan gitselerdi hiç bir sıkıntı yaşamazdı. güncelleme çok önemli bir şey. cihazın güncel olmasını ister herkes. yiğenimde sensation var 1.2 çift çe...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Led Zeppelin 6 yıl oosjo
oosjo

hmm evet büyük ekran = daha güzel, daha iyi telefon.

HTC 4.7 kullandı, yanlış yaptı.

Bu mantıkla Samsung Galaxy S4 mantıklı bir seçim gibi duruyor.

Başka hiçbir spece bakmayalım.

yukarda arkadaşın demek istediği büyük ekran = daha iyi telefon demek değildir... Aynı kasaya daha küçük ekran, daha az batarya kapasitesi, micro SD ve bataryanın çıkarılıp takılmamasının desteklenmemesi bunu ifade etmek istemiş... Hali hazırda tüm bunlara rağmen telefonu yeterince üretip satışa koyamaması da ayrı bir sorun... Onun dışında yazılım vs. konusunda kimsenin HTC ye birşey dediği yok... Bir de Ultra piksel denen kameranın düşük ışık dışında diğer rakiplerinin yanında sönük kalması da ayrı bir problem... Herhangi bir açıdan baktığımızda rakiplerinden geri kalıyor...
oosjohmm evet büyük ekran = daha güzel, daha iyi telefon.HTC 4.7 kullandı, yanlış yaptı.Bu mantıkla Samsung Gala...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 6 yıl
Dökülür tabi. Sen kalk, hafıza kartı yuvası koyabileceğin cihaza koyma, sonra kalk de ki niye işler kötü.
Japonya versiyonuna hafıza kartı koyabiliyorsun sevgili HTC.
Peki niye diğer versiyonlara koymuyorsun. Çok mu fiyat fark ediyor?
İnsanlara 2000 liraya satacağın cihazı, hafıza kartı yuvası koyup 2050 lira desen almayacaklar mı?
Sen bunları kendin hak ediyorsun HTC. Kendi eden kendi bulur.
Benim insanım salak değil.
Benim insanım, Japon'lardan alçak, alt sınıf bir ırk da değil...
Dökülür tabi. Sen kalk, hafıza kartı yuvası koyabileceğin cihaza koyma, sonra kalk de ki niye işler kötü.Japonya versiyonuna hafıza kartı koyabiliyorsun se...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Greylist 6 yıl
htc sensation cihazıma 1 yıla yakın zamandır güncelleme gelmedi ben bir umuttur güncelleme menusunden kontrol etmekten bıkmadım... belki çıkar diye bir umut işte :D
htc sensation 4g yani benim telefonumdan sonra inişe geçti, adamlar model üzerine model çıkarttılar ama destek konusu yerlerde... insan aldığı ürünün bitişini görmeye tahammül edemiyor.. Galaksi S2 ile aynı zamanda çıkmış bir telefona S2 ye destek verilmesini göre göre sensationa destek gelmemesi çok üzücü... sensation 4g'emden çok memnunum taş gibi telefon bir kere arıza vermedi fakat yazılımsal hatalar olduğunu düşünüyorum ve bunun düzeltilmesi için yazılım güncellemesi gelmesini bekliyorum ama nafile...
yazılımsal hatalardan bazıları,
telefon birşeylerle meşgulken ana menuye dönüyor,
internette gezinirken ana menüye dönüyor,
programsal hatalar verip program kendini kapatıyor,
aynı tarzda saçmalamalar,
yazılım 4.0.3
yükleyeli 1 yıl oluyor bir gram güncelleme almadı alet.
şu saatten sonra akıllanmış biri olarak, asla ve asla htc marka ve ne olursa olsun sıfır telefon almak istemiyorum, S4 ü şuanda 2000 tl ye satıyorlar, yerse mantığındalar, fakat 3 ay sonra 1499 - 1599 seviyelerine çekecekler aleti ve ardından sen sonuna doğru 1199 - 1299 tl lere her yerden rahatlıkla alabileceksiniz, 2014 de ise bu telefon 999 dan kesinlikle satılacak, teknoloji ne kadar beklenilirse o kadar ucuza alınan bir şey. paramızı ülkemizin kaynağını boş yere savurmamalıyız.
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wotgate 6 yıl
Yazık olacak...
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oktayakgoz 6 yıl
Wonder güncelleme almayacak ama samsung hakkında söyledikleriniz çok doğru. Htc bundan sonra zor düzeltir belini
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DH Misafiri 6 yıl
one x kulanıcısıyım telefonu her elime alışımda ağzımdan binbir küfür çıkıyor batarya ömrünemi (1800mah) telefonun kasmasına mı hangisine laf ediyim yazılımı geç alması ayrı bir konu hiç ona girmeyeyim telefonu aldıktan 1 ay sonra one x+ çıktı aldığım telefon 1 ayda eskidi değeri düştü lanet olsun böyle firmaya hakkındır htc bu hale gelmen kendi sonunu hazırladın dengesizler haftada bir telefon çıkartırsanız olacağı buydu.
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OverClocK1ng 6 yıl
Dökülür tabi. Sen kalk, hafıza kartı yuvası koyabileceğin cihaza koyma, sonra kalk de ki niye işler kötü.
Japonya versiyonuna hafıza kartı koyabiliyorsun sevgili HTC.
Peki niye diğer versiyonlara koymuyorsun. Çok mu fiyat fark ediyor?
İnsanlara 2000 liraya satacağın cihazı, hafıza kartı yuvası koyup 2050 lira desen almayacaklar mı?
Sen bunları kendin hak ediyorsun HTC. Kendi eden kendi bulur.
Benim insanım salak değil.
Benim insanım, Japon'lardan alçak, alt sınıf bir ırk da değil...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Entüisyonist 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Dökülür tabi. Sen kalk, hafıza kartı yuvası koyabileceğin cihaza koyma, sonra kalk de ki niye işler kötü.

Japonya versiyonuna hafıza kartı koyabiliyorsun sevgili HTC.

Peki niye diğer versiyonlara koymuyorsun. Çok mu fiyat fark ediyor?

İnsanlara 2000 liraya satacağın cihazı, hafıza kartı yuvası koyup 2050 lira desen almayacaklar mı?

Sen bunları kendin hak ediyorsun HTC. Kendi eden kendi bulur.
Benim insanım salak değil.

Benim insanım, Japon'lardan alçak, alt sınıf bir ırk da değil...

hocam bunun adı cifte standart oluyor sensetion xe güncelleme vermediği gün htc bitti bende batması ümidiyle ahım tuttu vallahi çok hata yaptı çook nasıl toplar bilemiyorum
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gun 6 yıl
Zamanında tek marka diye Apple'dan yakınanlar şimdi niye tek marka haline gelen Samsung'dan yakınmıyorlar merak ediyorum ?
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psyshock 6 yıl gun
gun
Zamanında tek marka diye Apple'dan yakınanlar şimdi niye tek marka haline gelen Samsung'dan yakınmıyorlar merak ediyorum ?

Tekel olmakla digerleriyle rekabet edip gecmek farkli seyler oldugu icin olabilir. Diger butun firmalar cekilir samsung tek kalirsa o zaman apple in begenilmeyen haliyle ayni olur durum.
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EstrEmO 6 yıl gun
gun

Zamanında tek marka diye Apple'dan yakınanlar şimdi niye tek marka haline gelen Samsung'dan yakınmıyorlar merak ediyorum ?

Şu anda alternatifsiz cihazlarına yazılımsal ve donanımsal desteği veren tek firma samsung olduğundan olabilir mi? Marka fanatikliği en gereksiz durumlardan biridir.
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FlyingUnderpants 6 yıl
Böyle büyük bir sektörde bu kadar hızlı çıkış yapıp sonra da bu kadar çabuk inişe geçen bir firma olamaz.
Windows olmasına ragmen HD 2 gibi solid bir telefonla sükse yaptı ve yükselişe geçti. Salsa çaça gibi facebook a özel ciddiyetsiz modeller çıkardığı gün inişi başladı.
Pil ömrünün düşüklüğü üzerine yapıştı, kurtulamadı. Halbuki çıkart hemen 2500mAh pil cevabını ver, yanlış algıyı bitir. Bu gibi bir çok gelişme HTC'yi bu noktaya getirdi.
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Killerboy33 6 yıl
Samsungda Galaxy R,S2 ve s3 hepsini kullandım.Bir kere sorun yaşamadığım telefon çıkmadı tamam teknoloji belkide..Samsung reklam giderlerini çok ama çooook abartan bir firma.Htc one eğer s4 ten önce çıkmış olsaydı satışları bir nebze kırpardı.Z bile şuan hiç bir telefon yokken ortalıkta ekmek yedi 1 kişide kalkıp Z yi savunamaz.Çevremde s4 te alıp Z de alıp One dönen kişiler var.Telefonuda 1 aydan fazla kullanıyorum 1 kere takılmadı veya herhangi bir sorun Pil herşeyi kullan internet gps ben aksam %30 larda bırakıyorum.Mali durumların bu şekilde olması beni üzer ama yine alsam yine HTC alırım.
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adela 6 yıl
tv. lerde her dakika S4 reklamı var..
htc reklammı yapıyorki.
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Carfreak 6 yıl
Prominyum malzeme yöneticileride çekmedi.
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genc34 6 yıl
htc tasarım ekibini samsung alsa ya la :))
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orientem 6 yıl
Htcnin en iyi telefonu one s ti bence ama snapdragon s4ü ürettirmeyi beceremediler gitti telefon sonra en iyisi one ondada başarısız saçma ultrapixel kamerasından dolayı üretemiyor cihazı üretemiyor ki satsın sonra da bu hale geliyor
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alliswell* 6 yıl
şimdi htc iflas ederse nolcak elimizdeki telefonlar orjinal parçalarını garanti servisini felan napcaz ?...







koyun can derdinde...
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