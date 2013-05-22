HTC'de yaprak dökümü sürüyor

Haber Editörü
Son iki yıldır mali olarak problemler yaşayan ve eski günlerini mumla arayan Tayvanlı mobil cihaz üreticisi HTC, bu yıl One modeli ile kötü günleri geride bırakmayı istiyor. Ancak firmanın bazı üst düzey yöneticileri görevlerini bırakmaya başladı.
Kısa süre önce firmanın iletişim şefi Jason Gordon'un bir kaç pazarlama ve iletişim yöneticisi ile birlikte geçen hafta görevden ayrılmasının ardından, ürün şefi Kouji Kodera da firmadaki görevinden ayrıldı. Firma Kodera'ya başarılar dilerken, iş yükünü Scott Croyle'nin üzerine alacağını açıkladı.
Görevden ayrılanların geride bıraktıkları mesajlar ise firmada birşeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. İletişim çalışanlarından birisi olan ve Skype'a geçen Eric Lin tarafından diğer çalışanların da firmadan ayrılması ve bunu yaptıkları takdirde mutlu olacaklarına dair Twitter mesajı firma içerisinde bazı sıkıntıların yaşandığını gözler önüne seriyor.
Firmanın özellikle mobil cihaz bölümünde mühendislerin fedakarlık yaparak çalıştıkları ve fazla çalışma tazminatlarını vermeyen HTC'yi suçlama yoluna gitmedikleri bir süre önce gündeme gelmişti. Mali sıkıntılar nedeniyle Ar-Ge bütçesinden kesintiler yapılması doğrudan personel özlük haklarına yansıyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde firmadan yeni kopuşların yaşanması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/HTCs-product-chief-departs-ex-strategy-head-Eric-Lin-tweets-leave-now_id43277 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yukarda arkadaşın demek istediği büyük ekran = daha iyi telefon demek değildir... Aynı kasaya daha küçük ekran, daha az batarya kapasitesi, micro SD ve bataryanın çıkarılıp takılmamasının desteklenmemesi bunu ifade etmek istemiş... Hali hazırda tüm bunlara rağmen telefonu yeterince üretip satışa koyamaması da ayrı bir sorun... Onun dışında yazılım vs. konusunda kimsenin HTC ye birşey dediği yok... Bir de Ultra piksel denen kameranın düşük ışık dışında diğer rakiplerinin yanında sönük kalması da ayrı bir problem... Herhangi bir açıdan baktığımızda rakiplerinden geri kalıyor...
Japonya versiyonuna hafıza kartı koyabiliyorsun sevgili HTC.
Peki niye diğer versiyonlara koymuyorsun. Çok mu fiyat fark ediyor?
İnsanlara 2000 liraya satacağın cihazı, hafıza kartı yuvası koyup 2050 lira desen almayacaklar mı?
Sen bunları kendin hak ediyorsun HTC. Kendi eden kendi bulur.
Benim insanım salak değil.
Benim insanım, Japon'lardan alçak, alt sınıf bir ırk da değil...