HTC'de yaprak dökümü sürüyor





Son iki yıldır mali olarak problemler yaşayan ve eski günlerini mumla arayan Tayvanlı mobil cihaz üreticisi HTC, bu yıl One modeli ile kötü günleri geride bırakmayı istiyor. Ancak firmanın bazı üst düzey yöneticileri görevlerini bırakmaya başladı.





Kısa süre önce firmanın iletişim şefi Jason Gordon'un bir kaç pazarlama ve iletişim yöneticisi ile birlikte geçen hafta görevden ayrılmasının ardından, ürün şefi Kouji Kodera da firmadaki görevinden ayrıldı. Firma Kodera'ya başarılar dilerken, iş yükünü Scott Croyle'nin üzerine alacağını açıkladı.





Görevden ayrılanların geride bıraktıkları mesajlar ise firmada birşeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. İletişim çalışanlarından birisi olan ve Skype'a geçen Eric Lin tarafından diğer çalışanların da firmadan ayrılması ve bunu yaptıkları takdirde mutlu olacaklarına dair Twitter mesajı firma içerisinde bazı sıkıntıların yaşandığını gözler önüne seriyor.





Firmanın özellikle mobil cihaz bölümünde mühendislerin fedakarlık yaparak çalıştıkları ve fazla çalışma tazminatlarını vermeyen HTC'yi suçlama yoluna gitmedikleri bir süre önce gündeme gelmişti. Mali sıkıntılar nedeniyle Ar-Ge bütçesinden kesintiler yapılması doğrudan personel özlük haklarına yansıyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde firmadan yeni kopuşların yaşanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-product-chief-departs-ex-strategy-head-Eric-Lin-tweets-leave-now_id43277