HTC'den Android işletim sistemli ve 4.0 inç dokunmatik ekranlı telefon: Incredible S

Mobil Dünya Kongresi'nde HTC'nin lanse ettiği son akıllı telefon ise Incredible S oldu.

120 x 64 x 11.7 mm boyutlarında ve 135.5 gram ağırlığında tasarıma sahip Incredible S'e, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci ve 768 MB RAM güç veriyor; telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümüyle ve Sense arayüzüyle geliyor. HTC, telefon için Android ''Gingerbread'' güncellemesinin planları dahilinde olduğunu belirtmekte.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900) MHz şebekesi ve HSPA (14.4 Mbsp) alt yapısıyla uyumlu çalışabilen Incredible S'in ön yüzünde 4.0 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, görüntülü konuşma için 1.3 MP kamera; arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve çift led flaşlı kamera göze çarpan detaylar arasında. Kamera, 720p (HD) video kaydı yapabiliyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve GPS bağlantılarına sahip telefonun yaklaşık 1.1 GB'lık kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar yardımınıza koşuyor. 3.5 mm'lik kulaklık girişi, g-sensörü, ışık sensörü, mesafe sensörü, microUSB portu her zamanki gibi unutulmamış. Son olarak 2011'in 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen HTC Incredible'ın 1450 mAh bataryası GSM şebekesini kullandığımızda 290 saate kadar bekleme, 580 dakikaya kadar konuşma süresi iddiası taşıyor. Fiyat ise belirsizliğini korumakta. HTC Incredible S'i firmanın resmi sitesinde incelemek için tıklayın

http://www.slashgear.com/htc-incredible-s-official-15132988/