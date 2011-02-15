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HTC'den Android işletim sistemli ve 4.0 inç dokunmatik ekranlı telefon: Incredible S

8 yıl
26b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde HTC'nin lanse ettiği son akıllı telefon ise Incredible S oldu.

120 x 64 x 11.7 mm boyutlarında ve 135.5 gram ağırlığında tasarıma sahip Incredible S'e, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci ve 768 MB RAM güç veriyor; telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümüyle ve Sense arayüzüyle geliyor. HTC, telefon için Android ''Gingerbread'' güncellemesinin planları dahilinde olduğunu belirtmekte.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900) MHz şebekesi ve HSPA (14.4 Mbsp) alt yapısıyla uyumlu çalışabilen Incredible S'in ön yüzünde 4.0 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, görüntülü konuşma için 1.3 MP kamera; arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve çift led flaşlı kamera göze çarpan detaylar arasında. Kamera, 720p (HD) video kaydı yapabiliyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve GPS bağlantılarına sahip telefonun yaklaşık 1.1 GB'lık kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar yardımınıza koşuyor. 3.5 mm'lik kulaklık girişi, g-sensörü, ışık sensörü, mesafe sensörü, microUSB portu her zamanki gibi unutulmamış. Son olarak 2011'in 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen HTC Incredible'ın 1450 mAh bataryası GSM şebekesini kullandığımızda 290 saate kadar bekleme, 580 dakikaya kadar konuşma süresi iddiası taşıyor. Fiyat ise belirsizliğini korumakta. HTC Incredible S'i firmanın resmi sitesinde incelemek için tıklayın


http://www.slashgear.com/htc-incredible-s-official-15132988/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
ABD'den unlocked HTC alan var mı hiç? Sorun oluyor mu?
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kml_sri 7 yıl
tasarım süper ama 2.3.4 olabilir di 2.2. ne yaa tırt.
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TheMidnight 7 yıl kml_sri
kml_sri

tasarım süper ama 2.3.4 olabilir di 2.2. ne yaa tırt.



O Model aldı yürüdü bu haber şubat ayının haberi :)

tırt olan hangisi acaba :)
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ratmuhyaka 8 yıl
desire hd nin aynısı bu ekranı küçültmüşler o kadar bi de pilin kapasitesi büyümüş...sevgili htc biraz motorola abimizden feyzal...nokia gibi isimleri değistirip değiştirip aynı donanımları satma millete yemezler...
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b437 8 yıl
htc neden böyle arka arkaya telefonlar tanıtmaya başladı anlamak mümkün değil. Donanımı değiştir, tasarım aynı her şey aynı sür piyasaya. bir terslik var htcde ama anlayamıyorum.
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tosunpasa 8 yıl
Desire HDye göre birazcık daha elle tutulabilir bir telefon olmuş.. keşke enini biraz daha inceltip tek elle kullanılan telefonlar üretselerdi..
HTC boyumu işlevimi sorusuna boyu demeye devam ederse pazarı eni daha dar telefonlara kaptırması kaçınılmaz..
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aboxzux 8 yıl
pek bir yenilk göremedim bu telefonda
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Python 8 yıl
keşke arka kapaga oval tasarım verselermiş çıkıntılı hiç iyi olmamış
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orhan azeri 8 yıl
android 2.4 ve 2.3 ayni sey sadeceandroid 2.4 ek olarak cift cekirdekli telefonlar icinde tasarlanmis
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ShafakCool 8 yıl
Ben anlamadım iki haberdir 2.4 geçio. E hani Google bi şey demedi 2.4 hakkında
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ZZ RAT 8 yıl
Hala pyramid ve Desire HD2'yi bekliyorum,
HTC Flyer da tanıtıldı ama onlar yok.
sanırım yalan oldular,
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