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HTC'den BoomSound'lı ve 5.5 inç ekranlı yeni telefon: Desire 830

HTC orta seviye modeli Desire 820'nin yerini alacak yeni modeli Desire 830'u duyurdu. BoomSound hoparlörleri ve 5.5 inç 1080p ekrana sahip modelin detayları haberimizde.
3 yıl
6,2b
1
22
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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HTC, Tayvan pazarı için yeni orta seviye modeli Desire 830'u duyurdu. Plastik malzemeden üretilen telefon önceki nesil Desire 820'nin yerine geliyor. Ekranın alt üst kısmında stereo BoomSound hoparlörlerini barındıran telefon 5.5 inç boyutta 1080p çözünürlüklü bir ekrana sahip.
Donanım tarafında MediaTek'in 8 çekirdekli Helio X10 çipsetini barındıran telefonun işlemcisi 1.5GHz frekansa sahip. 3GB RAM, 32GB dahili depolama alanı sunan model microSD kart yuvasıyla 128GB'a kadar arttırılabilir depolama seçeneği sunuyor.
Arka yüzünde OIS destekli f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera barındıran Desire 830'un ön yüzünde ise 4MP'lik f/2.0 UltraPixel bir kamera bulunuyor. HTC'nin güncel arayüzünü barındıran telefonda 2800mAh'lik bir batarya yer alıyor.
Ölçüleri olarak 157.5 x 78.9 x 7.79 mm boyutlarına sahip telefonun kenarları, hoparlörleri ve kamera halkası mavi ve kırmızı olmak üzere 2 renk seçeneği ile sunuluyor.
Şu an için uluslarası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmeyen Desire 830, Tayvan'da 6 Mayıs tarihinde $310 etiketiyle satışa sunulacak.

http://www.htc.com/tw/about/newsroom/2016/2016-05-03/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kılıç-61 3 yıl en beğenilen
Bu nedir arkadaş yav nasil çirkin bişey bu hamur halindeki plastiği 3 metreden yere biraksalar muhtemelen bundan daha guzel bir tasarim ortaya çıkardı
Yanıtla +12
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darkexecuter 3 yıl
Yok, yok.... HTC nin batması farz oldu...
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Fenomenon 3 yıl
310$ olduğuna emin misiniz? 610$ olmasın o
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DH Misafiri 2 yıl
TELEFONU ALALI BİR HAFTA OLDU. HİÇ ISINAMADIM. AYRICA HTC 816 BİLE MARSHMALLOW KULLANIRKEN BU TELİN LOLLİPOP TA KALMASI ÇOK TUHAF, TAVSİYE ETMEM KİMSEYE
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byzatwuer 2 yıl
arkadaşlar telefonu kullanıyorum aslında güzel bir telefon ama çok ısınıyor yanacak diye korkmuyor değilim ama htc ye güveniyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Telefonu aldık bu gün 20.günü bi baktım kasası yamulmuş biraz daha edilince ekran içten kırılacak sonra kullanıcı hatası diyecekler ben hiç memnun kalmadım ne kadar adiymiş ki az zaman da bu hale geldi hiç tavsiye etmiyorum verdiğiniz paraya yazık bide tavsiye eden arkadaş10sene hiç bi sorun olmadan kullanırsınız demişti şimdi tüketici hakları mahkemesine veriyorum paramı geri isteyecem
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fghjkj 2 yıl
Bu cihaz çok satar htc nin desire serisi fps olarak oldukça iyi 1500tl altı fiyat olursa satar
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Xtrud 3 yıl
Güzel bir tasarım ama renk kombinasyonları çok kötü. Mat siyah kasa ve kırmızı detaylar çok hoş dururdu bu telefonda.
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RandAlThor61 3 yıl
Çerçevelerde tombiktoymuş :D
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tugares 3 yıl
Çirkinliğin tanımını tasarlamışlar.
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cherkesomer 3 yıl
bayan telefonu
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theARSLANN 3 yıl
820 kullanıyorum ve dün 6.0.1 güncellemesi ve sense 7 geldi telefona. batarya 3000 ve üzeri olsa,birde 1200 bandında olursa fiyatı cihaz efsane olur.
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volkan_kolay 3 yıl
furkant1
Fiyatı -1500TL olursa tercih edilebilir fakat 3000liralık HTC 10dan sonra pek zannetmiyorum. Ayrıca yapılan yorumların aksine tasarım bana o kadar da kötü gelmedi.

1.500 liraya 3300mah bataryası parmak izi okuyucusu ve metal kasası olan Galaxy A7 2016 alıyorsun bu telefonun olması gereken maksimum barajı 999TL
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