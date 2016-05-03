HTC'den BoomSound'lı ve 5.5 inç ekranlı yeni telefon: Desire 830

HTC, Tayvan pazarı için yeni orta seviye modeli Desire 830'u duyurdu. Plastik malzemeden üretilen telefon önceki nesil Desire 820'nin yerine geliyor. Ekranın alt üst kısmında stereo BoomSound hoparlörlerini barındıran telefon 5.5 inç boyutta 1080p çözünürlüklü bir ekrana sahip.

Donanım tarafında MediaTek'in 8 çekirdekli Helio X10 çipsetini barındıran telefonun işlemcisi 1.5GHz frekansa sahip. 3GB RAM, 32GB dahili depolama alanı sunan model microSD kart yuvasıyla 128GB'a kadar arttırılabilir depolama seçeneği sunuyor.

Arka yüzünde OIS destekli f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera barındıran Desire 830'un ön yüzünde ise 4MP'lik f/2.0 UltraPixel bir kamera bulunuyor. HTC'nin güncel arayüzünü barındıran telefonda 2800mAh'lik bir batarya yer alıyor.

Ölçüleri olarak 157.5 x 78.9 x 7.79 mm boyutlarına sahip telefonun kenarları, hoparlörleri ve kamera halkası mavi ve kırmızı olmak üzere 2 renk seçeneği ile sunuluyor.

Şu an için uluslarası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmeyen Desire 830, Tayvan'da 6 Mayıs tarihinde $310 etiketiyle satışa sunulacak.

http://www.htc.com/tw/about/newsroom/2016/2016-05-03/