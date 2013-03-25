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HTC'den çift sim kart girişine sahip akıllı telefon: E1

6 yıl
1,2b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'den çift sim kart girişine sahip akıllı telefon: E1
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, bir süre önce yeni modeli E1'e resmiyet kazandırdı.
Fiziksel detaylarla başlamak gerekirse, 128.5 mm uzunluğunda, 66.9 mm genişliğinde, 9.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında tasarlanan E1'in, farklı renk ve desen alternatifleriyle ön plana çıktığını söylemek mümkün. Yeni akıllı telefonun ön yüzünde 2.1 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD 2 ekrana ve 3 adet dokunmaya duyarlı menü tuşuna yer verilirken; akıllı telefonun arka yüzünde ise ''ImageChip'' teknolojili 5 megapiksel kamera göze çarpıyor. BSI-CMOS sensörlü ana kameraya, f/2.0 diyafram açıklığı, loş ortamlarda çekim için LED flaş, 720p hareketli görüntü kaydı gibi özellikler eşlik ediyor.
1.15 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon platformundan (detay verilmemiş) ve 1 GB RAM'den güç alan E1, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullandığı gibi işletim sistemi HTC Sense 4.0+ kullanıcı arayüzüyle desteklenmiş durumda.
HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren ve çift sim kart girişi sunan akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, GPS / A-GPS,  FM radyo ve Beats Audio teknolojilerini beraberinde getiriyor. Son olarak 2.100 mAh kapasiteli bataryayla gelen akıllı telefonun, 1.799 Yuan fiyat etiketiyle Çin'de ön siparişinin alındığı bildiriliyor. 1.799 Yuan'nın kendi para birimimizle karşılığı 526 TL civarında. HTC, E1'in Çin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmamış.
HTC'den çift sim kart girişine sahip akıllı telefon: E1

http://www.htceshop.com/product/HTC%20e1%28603e%29_%E7%99%BD%E8%89%B2.html Yorum Yaz
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inexo 6 yıl en beğenilen
renkler çok hoş tasarımda çok iyiler bu yıl
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rorschach_ 6 yıl
4.2 çıkmış bunlar 4.1 le çıkarıyor.
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mansurmarsak 6 yıl
Keşke HTC One nın da böyle güzel renk seçenekleri olsaydı :D
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Yeni renkler denemişler gayet iyi durmuş
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Peregrino 6 yıl
Tasarim ve renkler ciok hos. Pastel renkler telefonlarda guzel duruyor demekki.
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DH Misafiri 6 yıl
Çin'de 1800 yuan noktasında, çin malı MTK6589 quadcore işlemcili HD ekranlı telefonlar var ama HTC ismi sattıracaktır yinede.
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Gladiotürk 6 yıl
Güzel telefon beğendim.
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inexo 6 yıl en beğenilen
renkler çok hoş tasarımda çok iyiler bu yıl
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berkcombil 6 yıl
Üstü One,altı One X olmuş
Bence One'ın tasarlanması esnasında ara bir tasarım olup boşa gitmesin diye çift sim kart desteği vererek yeni bir telefon çıkarmışlar.
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Golden Gate 6 yıl
Değişik platformlar için istediği kadar çıkartsınlar .

Fakat 2013 yılı içerisinde , Htc One+ tarzı yeni bir amiral gemi çıkarırlarsa sözlerini tutmamış olacaklar. Öyle bir durumda , takla atan telefonda çıkartsalar birdaha kimse almaz .
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