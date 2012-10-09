Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin 5 inçlik cihazı ile ilgili yeni bilgiler ve benchmark sonuçları ortaya çıktı

6 yıl
3,7b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Teknoloji gündemini son dönemlerde meşgul eden konulardan birisi HTC'nin 5 inçlik akıllı telefon segmentine gireceği yeni modeli.

Yoğunlaşan iddialar nedeniyle, HTC'nin böyle bir cihaza hazırlık yaptığına artık kesin gözüyle bakılıyor. PhoneArena ise modelle ilgili yeni detayları internette paylaştı.

Bir HTC geliştiricisine dayanan habere göre HTC DLX kod adına sahip model 5 inçlik Full HD ekran ve  4 çekirdekli muhtemelen APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip olacak. Cihazın Google ile birlikte Nexus 5 olarak duyurulacağı bir süredir dile getiriliyor.

RAM seviyesi olarak 1.5GB seçilmiş. 16GB ROM, 12MP çözünürlükte arka, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2500mAh değiştirilemeyen batarya, Jelly Bean'e küçük iyileştirmeler getirecek Android 4.1.2 işletim sistemi modelin belirtilen diğer özellikleri.

Modelin konfigürasyonu hakkında kaynaklarda çok fazla çelişen bilgi yok ve bahse konu donanımı sunması bekleniyor.

Diğer bir bilgi ise AnTuTu benchmark yazılımında modelin ortaya çıkmış olması. HTC DLX kod adıyla listelenen model ortalama olarak 11510 skorunu elde etmiş. Ancak işletim sistemi 4.1.1 olarak görülüyor. Exynos işlemcili Galaxy S3 ise bu testten 12000 puan ile ayrılmıştı. 

Cihazın optimize edilmemiş erken sürümünün teste tabi tutulduğunu ve final sürümünün daha iyi skorlar elde edeceğini tahmin edebiliriz. Bu bakımdan önümüzdeki bir iki ay içerisinde modelin piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/More-HTC-DLX-specs-leak-and-benchmark-results-posted_id35317 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
depeche35 6 yıl
Yani inanın neyi okuyup neyin kararını alacağımızın da cılkı çıktı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen tunewiki
tunewiki

apple a ölüm! !! zafer androidin olacak

Böylesine seviyeyi düşürene kadar;

Apple son günlerdeki durgunluğu, android'in pazar payını genişletmesine, ürün gamının daha geniş ve herkese hitap etmesi sonucunda daha fazla kitlelere hitap etmesine olanak sağlıyor.

desen daha hoş olmaz mıydı ?
tunewikiapple a ölüm! !! zafer androidin olacakBöylesine seviyeyi düşürene kadar;Apple son günlerdeki durg...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahmat_78 6 yıl
akıllı telefonlarada benchmark yapıyorlar ya çok komiğime gidiyor çok saçma bir mevzu bu cihazlar için benchmark.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunkar159 6 yıl
HTC almayacagim zaten ciktiktan 4 ay sonra baskasini cikariyor, zarar ettiriyor!!!
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcwolf28 6 yıl hunkar159
hunkar159
HTC almayacagim zaten ciktiktan 4 ay sonra baskasini cikariyor, zarar ettiriyor!!!

Ilk çıktığı GÜN XE aldım ve 3 ay sonra one x teşrif etti...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Runaway  6 yıl hunkar159
hunkar159

HTC almayacagim zaten ciktiktan 4 ay sonra baskasini cikariyor, zarar ettiriyor!!!

O zarar ettirme olarak düşündüğünüz şey tamamiyle sizin,benim ve diğer insanların teknoloji çılgınlığı ile ilgili.Bir telefona bakarsınız ihtiyacınız doğrultusunda değerlendirir ve alırsınız.İhtiyacınızı karşıladığı taktirde illa High-End olarak kalması gerekmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 6 yıl
Kendime note2'yi almayı hedeflemiş biri olarak, bu cihazı da görüp değerlendirmek istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Felina. 6 yıl
Samsung Note serisi ile iyi bir çıkış yaratmıştı bakalım htc de yapabilecek mi ?
Fakat bence Nexus 5 olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
full hd bir telefonun yüksek performansta çalışması için bence en az 1 yıl daha var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raikirin 6 yıl
Geliştirici bu bilgileri bir anlamda bilinçli sızdırmış oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legendery 6 yıl
Nexus 5 ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusfurkanayse 6 yıl
Bu test kesinlikle s4 pro Ile yapilmis olamaz bu islemci bu ramin alacagi minimum puan 14-15bin dir.s4 suan piyasadaki en iyi islemci heleki gpusu deli .bu islemci olsa olsa tegra 3 veya s4 plus in bit ust modelidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrDj 6 yıl
lg firmasinda uretecegi modelde sabit hafiza konusu vardi burdada sabit pil goruyorum.simdi hic kimsenin tarafinda degilim nedir bu sabit pil olayi yada sabit hafiza ve pil iphone larda var zaten. eger androidli ve ios isletim sistemli cihazlarda fark olmali.sabit pil ile sabit hafizanin mantigini anlamis degilim.uretici firmalar kisisel kullanim ozgurlugunu bir manada kisitlamis bulunuyor bu tip cikacak cihazlarda.nexus gibi bir telefon cikacaksa bunlar olmamali sonucta bedavaya yapmiyor uretici firmalar google buna bir cozum bulsa guzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
full hd ekran performansi dusurmus galiba.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 6 yıl
adreona 320 ile geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3730 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim