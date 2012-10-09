HTC'nin 5 inçlik cihazı ile ilgili yeni bilgiler ve benchmark sonuçları ortaya çıktı

Teknoloji gündemini son dönemlerde meşgul eden konulardan birisi HTC'nin 5 inçlik akıllı telefon segmentine gireceği yeni modeli.





Yoğunlaşan iddialar nedeniyle, HTC'nin böyle bir cihaza hazırlık yaptığına artık kesin gözüyle bakılıyor. PhoneArena ise modelle ilgili yeni detayları internette paylaştı.





Bir HTC geliştiricisine dayanan habere göre HTC DLX kod adına sahip model 5 inçlik Full HD ekran ve 4 çekirdekli muhtemelen APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip olacak. Cihazın Google ile birlikte Nexus 5 olarak duyurulacağı bir süredir dile getiriliyor.





RAM seviyesi olarak 1.5GB seçilmiş. 16GB ROM, 12MP çözünürlükte arka, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2500mAh değiştirilemeyen batarya, Jelly Bean'e küçük iyileştirmeler getirecek Android 4.1.2 işletim sistemi modelin belirtilen diğer özellikleri.





Modelin konfigürasyonu hakkında kaynaklarda çok fazla çelişen bilgi yok ve bahse konu donanımı sunması bekleniyor.





Diğer bir bilgi ise AnTuTu benchmark yazılımında modelin ortaya çıkmış olması. HTC DLX kod adıyla listelenen model ortalama olarak 11510 skorunu elde etmiş. Ancak işletim sistemi 4.1.1 olarak görülüyor. Exynos işlemcili Galaxy S3 ise bu testten 12000 puan ile ayrılmıştı.





Cihazın optimize edilmemiş erken sürümünün teste tabi tutulduğunu ve final sürümünün daha iyi skorlar elde edeceğini tahmin edebiliriz. Bu bakımdan önümüzdeki bir iki ay içerisinde modelin piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.