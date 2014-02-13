HTC'nin 5.5 inçlik Desire 8 modeli ortaya çıktı





HTC'nin Phablet pazarına sunduğu ilk ve tek modeli One Max, bu ünvanını orta seviye yeni bir üyeye bırakmaya hazırlanıyor. Firmanın orta seviyeye yönelik Desire serisi içerisinde yer alacak yeni bir Phablet modeli ortaya çıktı.





Çinli kaynaklar tarafından sızdırılan bilgilere göre Desire 8 modeli 5.5 inçlik çözünürlüğü bilinmeyen bir ekrana sahip. Modelde çift hoparlör, 13MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera yer alıyor. Beyaz, kırmızı, sarı, turuncu ve açık mavi olarak satışa çıkacak model ile ilgili bilinenler bu kadar. HTC'nin orta seviye segmente ağırlık vereceğini ifade etmesi sonrasında internete sızan bu model bu bakımdan anlamlı.





Firmanın One Max modeli en büyük cihaz olma ünvanını devam ettirirken, Desire sınıfındaki en büyük model de Desire 8 olacak. Geçen yıl piyasaya çıkan Desire 700, 5 inçlik bir ekrana sahipti. Bu modelin de ekran üzeri sanal menü butonlarına yer vereceği tahmin ediliyor.





HTC'nin Desire 8 modelini ne zaman tanıtacağına dair herhangi bir bilgi yok. Beklentiler MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması yönünde. Bununla birlikte Çin'deki özel bir etkinlikte de tanıtılacağını belirtenler mevcut.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-Desire-8-phablet-leaks-out-with-5.5-display-and-13-MP-camera_id52537