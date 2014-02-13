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HTC'nin 5.5 inçlik Desire 8 modeli ortaya çıktı

5 yıl
7,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin 5.5 inçlik Desire 8 modeli ortaya çıktı

HTC'nin Phablet pazarına sunduğu ilk ve tek modeli One Max, bu ünvanını orta seviye yeni bir üyeye bırakmaya hazırlanıyor. Firmanın orta seviyeye yönelik Desire serisi içerisinde yer alacak yeni bir Phablet modeli ortaya çıktı.

Çinli kaynaklar tarafından sızdırılan bilgilere göre Desire 8 modeli 5.5 inçlik çözünürlüğü bilinmeyen bir ekrana sahip. Modelde çift hoparlör, 13MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera yer alıyor. Beyaz, kırmızı, sarı, turuncu ve açık mavi olarak satışa çıkacak model ile ilgili bilinenler bu kadar. HTC'nin orta seviye segmente ağırlık vereceğini ifade etmesi sonrasında internete sızan bu model bu bakımdan anlamlı. 

Firmanın One Max modeli en büyük cihaz olma ünvanını devam ettirirken, Desire sınıfındaki en büyük model de Desire 8 olacak. Geçen yıl piyasaya çıkan Desire 700, 5 inçlik bir ekrana sahipti. Bu modelin de ekran üzeri sanal menü butonlarına yer vereceği tahmin ediliyor. 

HTC'nin Desire 8 modelini ne zaman tanıtacağına dair herhangi bir bilgi yok. Beklentiler MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması yönünde. Bununla birlikte Çin'deki özel bir etkinlikte de tanıtılacağını belirtenler mevcut. 

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-Desire-8-phablet-leaks-out-with-5.5-display-and-13-MP-camera_id52537 Yorum Yaz
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V.K. 5 yıl en beğenilen GodisCoking
FutureLand
Umarım turkiyeye gelir ve 1000tl yada alti olur.MTK islemci kullanacak diye soylentiler vardi HTC icin.umarim bunu yapar orta ve giris seviyesinde.hem fiyatlar da duser..Zaten hTCyi hTC yapan desire serisiydi..

Htc'yi Htc yapan HD2'ydi
FutureLandUmarım turkiyeye gelir ve 1000tl yada alti olur.MTK islemci kullanacak diye soylentiler vardi HTC icin.umarim bunu yapar orta ve gi...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Erıs 5 yıl
HTC One Max Mini yi bekliyoruz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Malzeme kalitesi güzel ürünleri var.
Son nesil işlemci vs kullansınlar.
Fiyat politikalarıda iyi olursa alınır
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mtk nın 8 çekirdekli işlemcisini kullandılar diye biliyorum
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canmania 5 yıl
Tasarım htc nin işi :)
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LooF 5 yıl
Abi 3.300mah batarya, 2gb ram, boomsound, birde sağlam işlemci koysunlar MTK serisinden birde ucuz olsun :D alınır...
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The Tenth Doctor 5 yıl
Kaç lirayla girecek ki acaba? Fazla pahalı olmasa epey satar aslında.
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-BraveHeart- 5 yıl
Mtk6592 olsun fiyatta ucuz olsun(pek umidim yok ama)
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Ehlika 5 yıl
Bu telefona da 800x480 çözünürlükte ekran koy da tam olsun
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getUserName 5 yıl
Bence tasarım açısından HTC M8 den daha şık duruyo.
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fatih-8 5 yıl
One max ten daha yakışıklı olmuş. Sanal buton da olmasaydı alınacak telefon.
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rCoder 5 yıl
Ahh be o alttaki HTC logolu siyah bant olmasa tam alınası tasarım.
Kapasitif butonlar da, delikli hoparlör içine gömülebilir, bence teknik olarak mümkün.
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General. 5 yıl
Tasarım One 2 den daha güzel olmuş.Bence One 2 bu olmalıydı.
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