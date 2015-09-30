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HTC'nin Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modelleri belli oldu

3 yıl
6,1b
1
59
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modelleri belli oldu
 
Dün akşam düzenlenen Google etkinliğinde Android 6.0 Marshmallow sürümünün önümüzdeki haftadan itibaren dağıtılacağı açıklandı. Tabi bu açıklama Nexus ve Android One programına dahil olan modelleri ilgilendiriyor. Diğer üreticiler tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonların güncelleme durumu ise üreticilerin elinde.

Bu konuda ilk adımı atan şirket ise Tayvanlı HTC oldu. Etkinlikten kısa bir süre sonra şirketin ABD twitter adresi Android 6.0 Marshmallow sürümünü alacak cihazların listesini yayınladı. Listeye baktığımızda son amiral gemisi modelleri One M9 ve One M8'in yanında One M9+, One E9+, One E9, One ME, One E8, One M8 Eye ve HTC Butterfly 3 modelleri de yer alıyor. Orta segmentte ise  Desire 826, Desire 820 ve Desire 816 modellerinin yeni güncellemeden nasibini alacağını görüyoruz. 
Listenin altında yer alan not ise güncellemenin M8 ve M9 modelleri için 2016 yılından önce başlayacağını belirtiyor. Muhtemelen 2016'nın ilk çeyreği sona ermeden listedeki tüm cihazlar yeni yazılıma kavuşmuş olacaktır.

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kraix 3 yıl en beğenilen
816 gibi dandik bir model bile bu güncellemeyi alırken M7 nin almaması gereçkten ayıp ya.
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saruman_me 3 yıl
M7 yok demekki neymiş amiral bir zaman sonra oluyor tayfa..
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travers 3 yıl
Htc ayağına sıkmaya devam ediyor. Sony Xperia Z serisini coştururken htc m7 gibi telefona güncellemeyi kesiyor. Çok ilginç gerçekten.
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ayzam 3 yıl
M8 için beklemedeyiz
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cagataybas 3 yıl
Hayirlisi olsun tez zamanda gelir insallah....
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MaterialScience 3 yıl
Valla amerikadan m7 getirttik zamaninda bin bir zorlukla. Bi guncellemeyi cok gorduler donanim olarak musait bi cihaz sense 7 verip jubile yaptiracagina kullanicilari kusturuyir hetece. Bu son htc telefonum olacak m7 one serisinin efsanesidir ne onun kadar kuvvetli hoarlorlu ne kulaklik cikisli bir htc gelmedi gelmeyecek ama hetece ayip etti...
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DH Misafiri 3 yıl
htc m7 ye çok bile güncelleme geldi diyen arkadaş,evet çok bile verdi ama hatalı hatalı milleti mağdur bırakarak verdi ben şuan 5.0.2 kullanıyorum ama kameram açılmıyo güncellemeden sonra o ne olacak ?
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system electronıc 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

htc m7 ye çok bile güncelleme geldi diyen arkadaş,evet çok bile verdi ama hatalı hatalı milleti mağdur bırakarak verdi ben şuan 5.0.2 kullanıyorum ama kameram açılmıyo güncellemeden sonra o ne olacak ?

HTC de işler böyle yürür, güncelleme ile kullandığın cihazı bahveder, eski yazılımı mum ile ararsın. Bu özellik de htc nin İPHONE dan arakladığı bir strateji, Aynı fiyat politikası gibi. Artık HTC yi sadece uzaktan takip ederim. Ben HTC defterini kapattım, gerçi şuan HTC kullanıyorum ama, şükürler olsun ki one x+ beni hiç üzmedi,severek aldım,severek kullandım fakat artık HTC de ne severek alınacak telefon var ( bana göre ) ne benim o kadar çok param var...
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murderx06 3 yıl
M7 ye güncelleme isteyenler.Telefon 2013 ün başında çıktı az insaf.Htc çok bile verdi güncelleme.
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Luke Cage 3 yıl
m8s e gelmeyecek mi arkadaşlar güncelleme ?
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The Red Fox 3 yıl Luke Cage
m8'e gelip 8s'e gelmemesi garip olur herhalde, zira daha iyi telefon.
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DH Misafiri 3 yıl
Vasat güncelleme olmuş telefon 6.0 da resmen donuyor ve takilyor
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Chuckly 3 yıl
M7 doneminin en güzel telefonuydu, hala da htc nin en güzel telefonu. Cok yazık ettiler
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teacher22 3 yıl
Benim desire 516 ya da güncelleme yok.Ulan HTC ben senin...
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melihocal 3 yıl
Ben HTC ONE E8 kullanıyorum Paralel aldım arap emirliklerinin telefonu hala 4.4.2 deyim lolipopa bile geçemedim 3.5 aydır kullanıyorum telefonu kafayı yiyecegım.
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fotoburak 3 yıl
Ya m7 mi kaldi kac yillik telefon guncelleme vercek halleri yok.. Vermemesi cok normal..
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