HTC'nin Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modelleri belli oldu

Dün akşam düzenlenen Google etkinliğinde Android 6.0 Marshmallow sürümünün önümüzdeki haftadan itibaren dağıtılacağı açıklandı. Tabi bu açıklama Nexus ve Android One programına dahil olan modelleri ilgilendiriyor. Diğer üreticiler tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonların güncelleme durumu ise üreticilerin elinde.

Bu konuda ilk adımı atan şirket ise Tayvanlı HTC oldu. Etkinlikten kısa bir süre sonra şirketin ABD twitter adresi Android 6.0 Marshmallow sürümünü alacak cihazların listesini yayınladı. Listeye baktığımızda son amiral gemisi modelleri One M9 ve One M8'in yanında One M9+, One E9+, One E9, One ME, One E8, One M8 Eye ve HTC Butterfly 3 modelleri de yer alıyor. Orta segmentte ise Desire 826, Desire 820 ve Desire 816 modellerinin yeni güncellemeden nasibini alacağını görüyoruz.

Listenin altında yer alan not ise güncellemenin M8 ve M9 modelleri için 2016 yılından önce başlayacağını belirtiyor. Muhtemelen 2016'nın ilk çeyreği sona ermeden listedeki tüm cihazlar yeni yazılıma kavuşmuş olacaktır.