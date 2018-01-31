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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC’nin Ar-Ge bölümünün bir kısmının Google’a transferi onaylandı

Yıllardır kendisini donanım pazarına adapte etmeye çalışan Google belki de en büyük hamlesini yaptı. HTC’nin 2000 kişilik Ar-Ge ekibi Google bünyesine katıldı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl büyük ses getiren ve HTC’nin Pixel telefonlar da dahil önemli projelerine imza atan Ar-Ge ekibinin Google’a transferi konusunda yapılan anlaşma resmen onaylandı. Google artık 2000 kişilik ekibin yeni patronu oldu.

Dev tasarım ekibi

1.1 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında HTC’nin Tayvan’da yer alan yaklaşık 2000 kişilik donanım ve yazılım geliştirme ekibinin Google’a transferi söz konusu. Böylece Google’ın akıllı telefon operasyonları ağırlıklı olarak Tayvan’a kaymış olacak.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası"

Google bu transfer ile birlikte özelleştirilmiş donanım bileşenlerine ağırlık vermek istiyor. Bugüne kadar Google’ın Nexus veya Pixel programlarında ortaklık yaptığı üreticiler cihazlarda daha fazla inisiyatif alıyordu. Özellikle Pixel 2 serisindeki özelleştirilmiş görsel işlemci aslında Google’ın bu konuda ne kadar agresif olacağını gösteriyordu.

Önümüzdeki dönemde daha gelişmiş görsel işlemciler yanında yavaş yavaş özelleştirilmiş yapay zeka işlemcilerine de geçiş yapıldığını göreceğiz.

HTC ise elde ettiği önemli gelir ile biraz rahat nefes alacak. Yılın ilk çeyrek tablolarında bunun etkisini görebiliriz. Ar-Ge ekibinin büyük kısmını Google’a vermesine rağmen HTC henüz pes etmiş değil. Bununla birlikte bu yıl akıllı telefon sayısını azaltmayı planlıyor. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-30/google-is-designing-more-in-house-phone-chips-to-take-on-apple Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MS4343 1 yıl
M7'den sonra toparlanamadılar.Halbuki güzel telefonları var.Eskiden pahalı diye eleştirirdik,diğer markalar htc'yi solladı.Az ve "güncel çipli" modeller çıkarırsa yine toplanabilir.
Kalkıp yine,snapdragon 3xx'lü modeli,snapdragon 6xx'lü model fiyatına satmaya kalkarsa batışı hızlanır.
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esmerbuyucu 1 yıl
Yazık olmuş.
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Whippoorwill 1 yıl
Umarım HTC adı silinmez.
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canmania 1 yıl
Motorola nın elindeki lisansları aldı şimdi de HTC ‘nin lisanlarına ortak olacak
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gxhero 1 yıl
HTC nin kanına zehir girdi dört ayaklı yakındır.
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GetSomeRest 1 yıl
Google elindeki Motorola yı lenovoya satıp htc yi satın almakla ne yapmaya çalışmaktadır.
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Midgardian 1 yıl
Dayanıklılık anlamında olmasa da özellikle kamera konusunda bir ivme yakalamışken HTC adına kötü oldu.
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ALKaraca 1 yıl
Yazık oldu HTC ye.Google sadece yazılım geliştirici olarak kalmalıdır.
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