HTC’nin Ar-Ge bölümünün bir kısmının Google’a transferi onaylandı

Geçtiğimiz yıl büyük ses getiren ve HTC’nin Pixel telefonlar da dahil önemli projelerine imza atan Ar-Ge ekibinin Google’a transferi konusunda yapılan anlaşma resmen onaylandı. Google artık 2000 kişilik ekibin yeni patronu oldu.

Dev tasarım ekibi

1.1 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında HTC’nin Tayvan’da yer alan yaklaşık 2000 kişilik donanım ve yazılım geliştirme ekibinin Google’a transferi söz konusu. Böylece Google’ın akıllı telefon operasyonları ağırlıklı olarak Tayvan’a kaymış olacak.

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Google bu transfer ile birlikte özelleştirilmiş donanım bileşenlerine ağırlık vermek istiyor. Bugüne kadar Google’ın Nexus veya Pixel programlarında ortaklık yaptığı üreticiler cihazlarda daha fazla inisiyatif alıyordu. Özellikle Pixel 2 serisindeki özelleştirilmiş görsel işlemci aslında Google’ın bu konuda ne kadar agresif olacağını gösteriyordu.

Önümüzdeki dönemde daha gelişmiş görsel işlemciler yanında yavaş yavaş özelleştirilmiş yapay zeka işlemcilerine de geçiş yapıldığını göreceğiz.

HTC ise elde ettiği önemli gelir ile biraz rahat nefes alacak. Yılın ilk çeyrek tablolarında bunun etkisini görebiliriz. Ar-Ge ekibinin büyük kısmını Google’a vermesine rağmen HTC henüz pes etmiş değil. Bununla birlikte bu yıl akıllı telefon sayısını azaltmayı planlıyor.