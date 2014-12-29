HTC'nin CES 2015 davetiyesi ortaya çıktı

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Gelecek yıl için Hima kod adlı ve One M9 olacağı tahmin edilen amiral gemi akıllı telefon modelinin hazırlıklarını sürdüren HTC'nin lansman için erken tarihler araştırdığı gündeme gelmişti. Firmanın CES 2015 fuar davetiyesi internete sızdırıldı.
Görsel ilk başta HTC'nin yeni bir modelinin konsept görüntüsüne ait zannedildi. Ancak daha sonra görselin 5 Ocak tarihinde Las Vegas'taki etkinliğe bir çağrı olduğu anlaşıldı. Görseldeki çizimler yeni modelin kameraya ve renk çeşitliliğine odaklanacağını gösteriyor.
HTC One M9 ile ilgili bilinenler oldukça az. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB RAM, 2840mAh gücünde batarya, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, Ultrapiksel ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde iddialar mevcut. Ayrıca modelin bir de Windows Phone 8 versiyonunun olacağı ifade ediliyor.
Şimdilik modelin neler sunacağını söylemek pek mümkün değil. Ancak görsel gerçekse CES 2015 fuarındaki etkinlik ile HTC'nin teknoloji dünyasına sunacağı yeni ürünleri de kesinlik kazanacak.
http://www.androidheadlines.com/2014/12/seems-like-htc-sending-ces-event-invites-will-unveil-one-m9-january.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ekranı 1080p yapmaları da çok iyi seçim olmuş.
5" iyidir yeterli. dual 20mp bakalım neler yapıcak :D
kamerada iyise tamamdır. alıyorum :d
Şu çerçeveyi adam etse iyi marka aslında.
Ultra picsel on kamera
Kisa kenar mesafesi .
Ustun gece performansi icin uzun pozlama
Ben bunlari gordum ilanda....
meizu da sony den 20.7 mp 1/2.3 ınc sensor almıstı aynısımı acaba? su anda z2 de kullanılan sensor olursa cok ıyı olur. htc yazılımı sony den iyi yazar kamerada.
ayrıca m7 de oluğu gibi ultra modeli de gelecek
kaynak : twitter.com/...