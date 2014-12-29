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HTC'nin CES 2015 davetiyesi ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin CES 2015 davetiyesi ortaya çıktı

Gelecek yıl için Hima kod adlı ve One M9 olacağı tahmin edilen amiral gemi akıllı telefon modelinin hazırlıklarını sürdüren HTC'nin lansman için erken tarihler araştırdığı gündeme gelmişti. Firmanın CES 2015 fuar davetiyesi internete sızdırıldı.

Görsel ilk başta HTC'nin yeni bir modelinin konsept görüntüsüne ait zannedildi. Ancak daha sonra görselin 5 Ocak tarihinde Las Vegas'taki etkinliğe bir çağrı olduğu anlaşıldı. Görseldeki çizimler yeni modelin kameraya ve renk çeşitliliğine odaklanacağını gösteriyor. 

HTC One M9 ile ilgili bilinenler oldukça az. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB RAM, 2840mAh gücünde batarya, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, Ultrapiksel ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde iddialar mevcut. Ayrıca modelin bir de Windows Phone 8 versiyonunun olacağı ifade ediliyor. 

Şimdilik modelin neler sunacağını söylemek pek mümkün değil. Ancak görsel gerçekse CES 2015 fuarındaki etkinlik ile HTC'nin teknoloji dünyasına sunacağı yeni ürünleri de kesinlik kazanacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/seems-like-htc-sending-ces-event-invites-will-unveil-one-m9-january.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rainman76 4 yıl
Benim için megapiksel resimlerden crop yapıp bir sahneyi aldığım için çok önemli.ama şunu note den sonra çok iyi anladım.crop için 16 megapiksel bence yeterli çözünürlük. şuanlık 20,7 keskin olmadığı sürece çok gerekli olmadıgını düşünüyorum. note 4 ün resimleri çok keskin ve net resimler çektiği için yeterli,bence 20,7 megapikselli z2-z3 sony sensörler iyi değil .çektiği resimlere baktıgım zaman 16 megapikselli note 4 ün yanına yaklaşamıyor.o sebeple bence 20,7 yerine note 4 deki sony nin 16 megapikselini koysalardı daha iyi olurdu.hem böylelikle yıllardır insanlara yutturdukları megapiksel önemli değil önemli olan keskin ve güzel fotolar yakalamak olmalı sloganlarına uygun olurdu.htc one m8 i ultrapiksel yüzünden almadım.inşallah sony nin kullanıdıgı 20,7 megapikselli kamerasına güzel bir yazılım yazarlar .çünkü ben bu sensörü çok begenmedim.belki yazılımla ve başka argümanlarla iyi hale getirebilirler getirirlerse 10 numara bir htc geliyor demektir.ocagın 9 unda keşke çıksa da görsek şu cihazı .her sene en şık telefonu htc çıkarıyor.bu sene ne çıkaracak göreceğiz
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babacan52 4 yıl
810 la gelmesi şarttı zaten.
ekranı 1080p yapmaları da çok iyi seçim olmuş.
5" iyidir yeterli. dual 20mp bakalım neler yapıcak :D
kamerada iyise tamamdır. alıyorum :d
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N. Chomsky 4 yıl

Şu çerçeveyi adam etse iyi marka aslında.
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Tahir Seymen 4 yıl
Vestel bey satış yapacağını sanıyor yeni vergiyle
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ihtiyarjedi 4 yıl
M8 sahibiyim , upgrade etme gereği çok uzunca bir süre duymam. Zaten bu sebeple gidip m8 aldım . Olurda upgrade edersem gider m9 ya da belki daha sonraki bir nesil alırım ama o da mutlaka htc olur
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Tirion Fordring 4 yıl
Yeni gelecek vergiyle falan 5000 olur herhalde
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Tahir Seymen 4 yıl
Bende aynı konuyu açtım ilgi görmedi
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mcebi001 4 yıl
1/2.3 Inc sensor.
Ultra picsel on kamera
Kisa kenar mesafesi .
Ustun gece performansi icin uzun pozlama

Ben bunlari gordum ilanda....
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Guaire 4 yıl
Boyutlarını da M8'e göre biraz küçülttüyse talebi karşılamakta zorlanır bu telefon.
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mipa90 4 yıl mcebi001
mcebi001

1/2.3 Inc sensor.
Ultra picsel on kamera
Kisa kenar mesafesi .
Ustun gece performansi icin uzun pozlama

Ben bunlari gordum ilanda....


meizu da sony den 20.7 mp 1/2.3 ınc sensor almıstı aynısımı acaba? su anda z2 de kullanılan sensor olursa cok ıyı olur. htc yazılımı sony den iyi yazar kamerada.
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yan cücel 4 yıl
Özellikler çok iyi görünüyo. Malzeme kalitesinden ve görüntüsünden taviz vermezse sonraki telefonum hima olacak sanırım.
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viper17 4 yıl
hayvan gibi lens koymuşlar, hakkını verseler bari
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Like a Sir 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ayrıca m7 de oluğu gibi ultra modeli de gelecek


kaynak : twitter.com/...
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Jack Rabbit Slims 4 yıl
O kamera lensi yeni modelde bol megapikselle geliyoruz anlamında herhalde.
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