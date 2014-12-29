HTC'nin CES 2015 davetiyesi ortaya çıktı





Gelecek yıl için Hima kod adlı ve One M9 olacağı tahmin edilen amiral gemi akıllı telefon modelinin hazırlıklarını sürdüren HTC'nin lansman için erken tarihler araştırdığı gündeme gelmişti. Firmanın CES 2015 fuar davetiyesi internete sızdırıldı.





Görsel ilk başta HTC'nin yeni bir modelinin konsept görüntüsüne ait zannedildi. Ancak daha sonra görselin 5 Ocak tarihinde Las Vegas'taki etkinliğe bir çağrı olduğu anlaşıldı. Görseldeki çizimler yeni modelin kameraya ve renk çeşitliliğine odaklanacağını gösteriyor.





HTC One M9 ile ilgili bilinenler oldukça az. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB RAM, 2840mAh gücünde batarya, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, Ultrapiksel ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde iddialar mevcut. Ayrıca modelin bir de Windows Phone 8 versiyonunun olacağı ifade ediliyor.





Şimdilik modelin neler sunacağını söylemek pek mümkün değil. Ancak görsel gerçekse CES 2015 fuarındaki etkinlik ile HTC'nin teknoloji dünyasına sunacağı yeni ürünleri de kesinlik kazanacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/seems-like-htc-sending-ces-event-invites-will-unveil-one-m9-january.html